Веселый Гусев и день рождения тренера. Как проводит сборы московское «Динамо»

Бело-голубые завершают сбор в Нижегородской области, обыгрывают фаворита ВХЛ и при этом рушат стереотипы.

Бег — не самое сложное

На ледовой площадке базы очень холодно, но стекла на бортах чистые-чистые.

— Еще бы они были грязными, — говорю Илье Каблукову и Ивану Муранову, которые выходили с тренировки. — Вы же все время бегаете по лесу, на площадку и не выходили. Зачем она вам?

Иван хохотнул. Каблуков что-то начал говорить, но я прервал и ушел от площадки.

Находиться возле льда было очень тяжело, хотя в клубе нас предупреждали, что надо брать теплые вещи. Но не поедешь же ты в командировку с пуховиком, в зимних сапогах и шапке. На улице-то было за 30. Так что лучше быстро заходить на арену, а затем быстро выходить. Не спасает даже кофе. Он остывает практически мгновенно.

Фото ХК «Динамо»

На свежем воздухе веселей. Хоккеисты ходят по своим делам, все улыбаются, так как до конца сборов осталось два дня, предвкушают возвращение домой и целых три выходных. После них, видимо, снова придется бегать.

— Да хватит про наши бега говорить, — Каблуков быстро переоделся и догнал меня. — Мы, между прочим, не так много и бегали.

— Как не откроешь ваши социальные сети — вы бежите.

— Я же не первый раз на этих сборах, — объяснил ветеран команды. — Нынешние самые легкие. Тяжело было только пару раз.

Оказалось, что устала команда во время «городка», но и то не на всех «станциях», так как только три или четыре из двенадцати были очень тяжелыми. Плюс один раз они бегали на песчаную горку. И тоже было непросто.

— У нас новый тренер по физической подготовке, — добавил Илья. — Сейчас все нагрузки очень дозированные и правильные. Не изматывают.

Я только не понял, зачем эти сборы, раз все игроки и так тренировались во время отпуска. Причем весьма прилично. Да и стоит ли уезжать так далеко? Чего нет в Москве, что есть в Бору?

— Например, у нас нет стадиона для «городка», — перечислял тренер Александр Савченков. — Плюс не всегда хорошо, что хоккеисты возвращаются домой. Нет, конечно, при современных тенденциях, может быть, и не стоит ездить на сборы, но пока мы еще не готовы к такому.

— Когда в Балашиху приехал Боб Хартли, то ему предложили места для подготовки, но он все отмел. Сказал, что никуда ехать не стоит, — парирую я.

— Возможно, — кивнул тренер. — Может быть, и это правильно. Но мы пока ездим.

Фото ХК «Динамо»

Роль Крикунова

База-то, конечно, приличная. Большая, все есть. Игроки «Динамо» делят ее с футбольным клубом премьер-лиги из Нижнего Новгорода, но они не пересекаются, хотя хоккеисты предлагали игрокам команды «Пари-НН» выйти на лед и провести товарищеский матч. Те, поразмыслив, отказались. А говорили, что футболисты недалекие. Соображают.

А так — красота. Стоишь, смотришь по сторонам, наслаждаешься свежим воздухом. Машин мало, людей мало. Вон, какой-то спортсмен идет с пробежки. Но это был не просто спортсмен, а сам главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

— Решил пробежаться, — сказал он. — Помощники-то мои с утра бегают, а я сейчас время нашел.

Мы поговорили коротко, уж не помню о чем. Я решил задать важный вопрос.

— Как внутри клуба? Андрей Сафронов больше не мешает.

Главный тренер не успел ответить. Вдруг небо потемнело, ветер начался такой, что сносил что-то с крыш, начался сильнейший ливень, который можно было бы назвать ураганом. Я стоял в пяти метрах от входа в помещение, но пока добежал до него, промок до нитки.

Зато понял, какую фамилию называть нельзя. И чем это оборачивается.

Сейчас на базе постоянно другой советник, правда, генерального директора. Владимир Крикунов призван решать важные вопросы, а, главное, ограждать спортивную часть от всякого давления и интриг. Посмотрим, справится ли.

Вечером у динамовцев был матч против тульского АКМ, выступающего в ВХЛ. Для гостей это была вообще первая в истории встреча с клубом КХЛ. И благодарить за это надо Сергея Решетникова. Главный тренер туляков из Электростали — земляк Кудашова. В прошлом году «Металлург» Решетникова обыграл бело-голубых.

— Родители моей жены жили в одном подъезде с родителями Сергея в Электростали, — вспоминал Кудашов.

— Но вы были знакомы с Решетниковым в юношестве? — уточняю.

— Разве можно жить в Электростали и кого-то не знать, — развел руками тренер «Динамо».

И правда, чего это я?

АКМ чуть не рассчитали с приездом. Команда прибыла на базу раньше, чем за два часа до игры, хоккеисты быстро переоделись и пошли в спортивный зал. До начала «сухой» разминки, указанной в расписании, было больше часа.

Вот они и играли в «шкурку», футбол, кидали друг другу мяч американского футбола. Ясно, что перегорели и дополнительно устали.

«Динамо» выпустило на игру против них Игоря Ожиганова и Никиту Гусева. Правда, очки набрали другие люди — Антон Волченков и Никиты Буруянов. У первого — дубль, у второго — гол и передача.

— Ваша команда, — похвалил я Буруянова. — Легко забивать клубу ВХЛ.

— Да, — согласился хоккеист. — Клуб ВХЛ и «Сочи». Только им и забиваю.

Про игру, хоть и ее не показывали, рассказывать особо нечего. Летний хоккей. Правда, туляки в двух периодах перебросали соперника, но радости это не принесло. Удивило, что Сергей Решетников был расстроен.

— Нам надо после таких матчей посмотреть, с кем мы идем дальше, — бросил он.

Но в ВХЛ всегда все очень жестко. Не прощают даже поражений от фаворита КХЛ.

Алексей Кудашов. Фото ХК «Динамо»

Как сын поздравил отца

Я снова встретил Кудашова. В Бору, как и в Электростали, невозможно не увидеть знакомого.

— Кого считают претендентом на кубок в этом сезоне? — спросил он.

— Вас и считают, — говорю. — А остальные прежние — СКА, ЦСКА, «Ак Барс».

— Ну да, ну да, — протянул он. — Задачи серьезные.

Я еще успел узнать, вернутся ли в этом сезоне Богдан Тринеев из «Вашингтона» и Александр Кисаков из «Баффало», но получил отрицательный ответ.

— У Богдана последний год контракта новичка, — рассказывал тренер. — Они будут у себя держать игрока. А Александр... В прошлом году мы ему говорили. Посмотри на команду, у нас перестройка, ты будешь играть, а он все равно уехал. Сейчас-то куда возвращаться?

У динамовцев примерно шесть звеньев и конкуренция за место в составе на этот раз жесткая. Еще ведь приедет Эрик О'Делл (хотя о его контракте не объявлено официально), плюс восстановятся после повреждений Седрик Пакетт и Максим Джиошвили.

Пакетт удивил тем, что приехал из отпуска абсолютно неготовым к тренировкам. То есть вообще ничем не занимался и быстро перегрузил ноги. Но североамериканцы не понимают значение двухнедельных сборов, так что все к этому отнеслись спокойно. А с Джиошвили непонятно. То ли нужна операция, то ли нет. В ближайшие дни узнаем, но это немного разочаровало тренеров. Такие проблемы надо решать в отпуске.

В красной майке (без контакта на тренировках) занимается молодое дарование Игорь Чернышов. В прошлом сезоне он получил тяжелую травму, но есть надежда, что к сентябрю будет готов.

— У нас в этом году лимитчики только 2005 года рождения, — вздохнул Кудашов. — Но я собираюсь не просто держать их на скамейке, но и выпускать в матчах.

Несколько ребят сыграли и с АКМ. Смотрелись неплохо, хотя лед на базе в Бору российских размеров и проводить на нем тренировки не очень правильно. Отрабатываешь какие-то моменты, а потом возвращаешься на маленькую площадку, и все не так.

В команде и молодой Артем. Это именно он поздравил Алексея Кудашова тортом в лицо. От репрессий спасло то, что у Артема фамилия Кудашов и вряд ли бы его внесли в список отказов.

— На самом деле, вариантов с тортом было два, — сказал мне один хоккеист. — Или к тренеру идет Илья Каблуков, или Артем Кудашов. Выбрали последнего. Чтобы уж наверняка не было ничего за проделку.

Грамотный ход.

Говорить о форме, о состоянии и о планах на сезон с хоккеистами не было смысла. Я все-таки поймал Никиту Гусева после матча, но он сразу начал со слов, по которым я не буду скучать.

— Мы играли на фоне нагрузок, да еще и лед был не лучшего ка...

— Ладно, Никита, хватит. Я эти слова вырежу и опубликую в ноябре: так мы время сэкономим, — говорю.

— В принципе, вы так всегда и делаете, — буркнул Гусев.

Но потом рассмеялся. Я бы добавил, что настроение у хоккеиста хорошее, но осадок от его слов остался.

Меня повели обедать туда, где питаются хоккеисты «Динамо». Поднос с арбузом был опустошен. Новой порции не везли. Мой разочарованный взгляд перехватил Кирилл Готовец.

— Не успел, — развел он руками. — Но у нас нечасто арбуз был, видимо, это было как поощрение.

В воскресенье «Динамо» играет с «Дизелем». Сразу после матча хоккеисты поедут в аэропорт. Есть надежда, что конкурентов за фрукты будет немного.