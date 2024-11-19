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Сегодня, 15:00

«Динамо» провалило старт сезона, но вдруг резко пошло наверх. В чем его секрет?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты «Динамо» Артем Кудашов и Максим Моторыгин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иногда лучшие меры — это терпение и отсутствие изменений.

Московское «Динамо» вернулось с труднейшего выезда по маршруту Омск — Новосибирск — Челябинск с полным багажом очков. Команда показывает очень неплохой хоккей, да и вообще в последнее время жизнь у нее налаживается. Что же произошло после неудачного старта?

Ответ парадоксальный: ничего особенно не поменялось. Конечно, нужно было поправить кое-какие детали, которые невозможно было учесть во время предсезонной подготовки, но к нынешнему результату и игре все шли с самого начала. В коллективе не паниковали, когда что-то выходило не так.

Допустим, не разобрались, что капитанская нашивка Никиты Гусева негативно скажется на лидере, и быстро поправили это. Или, например, случился форс-мажор с Антоном Слепышевым. Напомним, его брали в качестве форварда топ-6, а он не просто не сумел оправдать ожидания, а вообще прервал контракт, решив сконцентрироваться на решении собственных проблем. Как такое можно было предсказать?

Никита Гусев, Алексей Кудашов и&nbsp;Седрик Пакетт. Слабые вратари, саботаж легионеров, внутриклубные интриги. Что происходит с «Динамо»?

Но у нас есть клубы, которые после неудачного старта начинают метаться и все менять. В «Динамо» же решали все вопросы без спешки, все тщательно анализируя. Например, привлекли ребят из ВХЛ, которые своим шансом воспользовались. Что Артем Чернов, что Никита Буруянов делают ровно то, что от них просят.

Или взять канадского легионера Максима Комтуа. Спортивный директор Алексей Сопин уговаривал нападающего приехать с февраля, и это была редкая удача получить такого хоккеиста. Но кто мог представить, что спад в карьере хоккеиста (а год до этого он провел в АХЛ) очень сильно скажется на нем. Он с первых дней постарался быстрей выйти на свой лучший уровень, переволновался, немного запаниковал и не показывал и десяти процентов от того, что мог.

Максим Комтуа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но с ним работали. Тренировали, объясняли, переводили в запас. То есть приводили в чувство, и это принесло результат. Посмотрите на хоккеиста сейчас. Он уже решает судьбу матчей, причем с сильными соперниками.

Буквально месяц назад считалось, что вратарский вопрос в клубе не решен, команда заходит в сезон «без голкипера», но сейчас об этом мало вспоминают. Хантера Миску тренировали, чтобы он соответствовал уровню КХЛ, и тот выдал шикарную игру против «Трактора». А Максим Моторыгин, оставшийся один, вдруг продемонстрировал, что он не случайно вывел в плей-офф ВХЛ в одиночку «Тамбов». И даже если не случится одна громкая сделка, то уже нельзя сказать, что клуб остался без голкиперов.

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Пока громкая ошибка только одна — Эрик О'Делл. По слухам, с ним уже окончательно решено расстаться, ищутся варианты для обмена и, вероятно, пути назад нет. Так-то это сильный форвард, но вроде бы он уже утомил тренерский штаб своими необдуманными решениями на льду. Но, кто знает, вдруг расстаться с ним не получится, а сам Эрик осознает, что следующим летом останется у разбитого корыта.

У меня есть возможность следить за «Динамо» и получать комментарий по каждому решению в клубе. Радует, что представители бело-голубых все четко объясняют. Да, какие-то ходы могут не принести результата, но такое бывает.

Главный тренер «Динамо» Москва Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Динамо» стало спокойней. Уже нет никаких задержек по зарплате, все выплачивают точно в срок. Как-то удалось справиться и с внутренними врагами, которые раньше очень сильно мешали команде. Все равно некоторые пытаются настаивать, что «Сопин и Кудашов все делают не так, а я бы сделал лучше», но на них уже не обращают внимания.

В клубе ждут плей-офф. И задача понятна. Надо точно проходить два круга, иначе опять недоброжелатели проснутся. Но тренерский штаб и менеджеры это понимают, так что сейчас идет подготовка к весне. И оптимизма перед плей-офф гораздо больше, чем было год назад.

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