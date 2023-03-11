СКА идет за Кубком Гагарина. Но так ли легко далась серия с минским «Динамо»?

Армейцы прошли минчан за шесть матчей — 4-2 в серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4.

Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — Николаев.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18).

Судьи: Белов, Оскирко.

11 марта. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Серия СКА и минского «Динамо» выдалась более непредсказуемой и содержательной, чем ожидалось перед стартом плей-офф. Год назад армейцы разобрались с командой Крэйга Вудкрофта за четыре игры. Не без нервов, но относительно спокойно вышли во второй раунд. В 2023 году петербургско-минская дуэль прошла гораздо ярче и запутаннее. Динамовцы зацепили два матча — один дома, один в Санкт-Петербурге — и заставили СКА понервничать и наконец включиться в режим плей-офф. Серию армейцы начали так, словно продолжается регулярный чемпионат. И справедливо были наказаны поражением в первой игре.

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Пятый матч серии запомнился не только победой питерцев, но и бьющими через край эмоциями Романа Ротенберга. Главный тренер СКА импульсивно отреагировал на игровой эпизод, когда Джозеф Душак попал клюшкой по лицу Марату Хуснутдинову. Молодой форвард ушел в раздевалку с разбитой губой, но вернулся на третий период и попал в состав на сегодняшний матч. Правда, вышел в стеклянной маске вместо визора, а лицо украсил фиолетовый тейп. Увидели в заявке армейцев Николая Прохоркина, пропустившего большую часть регулярки из-за травмы. Нападающего определили в четвертое звено — Николаю потребуется время, чтобы набрать игровую форму.

В том, что минчане уступали после первого периода с минимальным счетом, они могли винить только себя. Шесть минут «Динамо» разыгрывало большинство, но не создало больших проблем для Дмитрия Николаева. Проблемы с дисциплиной преследовали и самих минчан. Как бы комично ни выглядели некоторые удаления, спецбригады меньшинства хозяев отработали превосходно: не позволили забить вариативному нападению СКА и организовали две шайбы в формате «4х5». Владимир Алистров на первых минутах матча удачно сыграл на добивании, а в середине второго периода Сергей Сапего наказал защитника гостей Педана за потерю в своей зоне.

Андрей, впрочем, оперативно исправился за оплошность в большинстве. В равных составах защитник СКА зарядил от синей линии и направил шайбу мимо Алексея Колосова. Армейцам хватило меньше двух минут, чтобы вернуть преимущество в счете. Что-что, а держать удар команда из Санкт-Петербурга умеет. Минчане дважды вели в счете, но оба раза гости отвечали быстрыми заброшенными шайбами. В первом периоде это сделал Василий Глотов, во втором — Педан.

Главный хайлайт шестого матча серии — не голы и передачи, а пародия Джозефа Душака на Степана Фальковского. Защитника минчан удалили на две минуты за задержку соперника. Оппонента американца закрутило так, словно он попал в центр мощного торнадо. Арбитры разобрались в эпизоде и выписали Фальковскому штраф за симуляцию. А спектакль Душака запомнится надолго.

«Колосов! Колосов!» — скандировали трибуны «Минск-Арены» в третьем периоде, когда голкипер «Динамо» раз за разом оставлял партнеров в игре. Трижды за вратаря минчан сыграла штанга. В концовке СКА минимизировал авантюрные решения и действовал плотно в собственной зоне. За третью 20-минутку гости позволили минчанам лишь четыре раза доставить шайбу до ворот Николаева. А сами армейцы нанесли 18 бросков, но победным так и остался дальний выстрел защитника Педана. Марат Хайруллин поставил точку в серии попаданием в пустые ворота.

Минчане завершили плей-офф в первом раунде, но бесславным вылет не назовешь. Вспоминая, как «Динамо» билось за место в плей-офф, относительно равная серия с армейцами — большая сенсация. Не каждый матч СКА играл в режиме плей-офф, допуская ошибки в безобидных ситуациях. Этим ловко пользовались минчане. Чтобы тягаться с командой Ротенберга, белорусам не хватило глубины состава и оперативных тренерских идей. Работа Вудкрофта оставила противоречивое впечатление в регулярке, однако в плей-офф «Динамо» достойно смотрелось в серии с победителем гладкого чемпионата. Волнует единственный вопрос: что мешало минчанам так играть большую часть сезона?