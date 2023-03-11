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Сегодня, 20:25

СКА идет за Кубком Гагарина. Но так ли легко далась серия с минским «Динамо»?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фото ХК СКА
Армейцы прошли минчан за шесть матчей — 4-2 в серии.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо Мн» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Алистров — 3 (мен.), 1:26 — 1:0. Глотов — 4 (Гребенщиков), 2:30 — 1:1. Воробьев — 1 (Хайруллин, Жафяров), 8:06 — 1:2. Сапего — 1 (мен., Мартынов), 31:20 — 2:2. Педан — 2 (Глотов), 32:33 — 2:3. Хайруллин — 3 (п.в., Комаров, Никишин), 59:45 — 2:4.
Вратари: Колосов (57:42 — 59:45) — Николаев.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 32 (14+14+4) — 37 (10+9+18).
Судьи: Белов, Оскирко.
11 марта. Минск. «Минск-Арена». 15 086 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

Серия СКА и минского «Динамо» выдалась более непредсказуемой и содержательной, чем ожидалось перед стартом плей-офф. Год назад армейцы разобрались с командой Крэйга Вудкрофта за четыре игры. Не без нервов, но относительно спокойно вышли во второй раунд. В 2023 году петербургско-минская дуэль прошла гораздо ярче и запутаннее. Динамовцы зацепили два матча — один дома, один в Санкт-Петербурге — и заставили СКА понервничать и наконец включиться в режим плей-офф. Серию армейцы начали так, словно продолжается регулярный чемпионат. И справедливо были наказаны поражением в первой игре.

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Пятый матч серии запомнился не только победой питерцев, но и бьющими через край эмоциями Романа Ротенберга. Главный тренер СКА импульсивно отреагировал на игровой эпизод, когда Джозеф Душак попал клюшкой по лицу Марату Хуснутдинову. Молодой форвард ушел в раздевалку с разбитой губой, но вернулся на третий период и попал в состав на сегодняшний матч. Правда, вышел в стеклянной маске вместо визора, а лицо украсил фиолетовый тейп. Увидели в заявке армейцев Николая Прохоркина, пропустившего большую часть регулярки из-за травмы. Нападающего определили в четвертое звено — Николаю потребуется время, чтобы набрать игровую форму.

В том, что минчане уступали после первого периода с минимальным счетом, они могли винить только себя. Шесть минут «Динамо» разыгрывало большинство, но не создало больших проблем для Дмитрия Николаева. Проблемы с дисциплиной преследовали и самих минчан. Как бы комично ни выглядели некоторые удаления, спецбригады меньшинства хозяев отработали превосходно: не позволили забить вариативному нападению СКА и организовали две шайбы в формате «4х5». Владимир Алистров на первых минутах матча удачно сыграл на добивании, а в середине второго периода Сергей Сапего наказал защитника гостей Педана за потерю в своей зоне.

Андрей, впрочем, оперативно исправился за оплошность в большинстве. В равных составах защитник СКА зарядил от синей линии и направил шайбу мимо Алексея Колосова. Армейцам хватило меньше двух минут, чтобы вернуть преимущество в счете. Что-что, а держать удар команда из Санкт-Петербурга умеет. Минчане дважды вели в счете, но оба раза гости отвечали быстрыми заброшенными шайбами. В первом периоде это сделал Василий Глотов, во втором — Педан.

Главный хайлайт шестого матча серии — не голы и передачи, а пародия Джозефа Душака на Степана Фальковского. Защитника минчан удалили на две минуты за задержку соперника. Оппонента американца закрутило так, словно он попал в центр мощного торнадо. Арбитры разобрались в эпизоде и выписали Фальковскому штраф за симуляцию. А спектакль Душака запомнится надолго.

«Колосов! Колосов!» — скандировали трибуны «Минск-Арены» в третьем периоде, когда голкипер «Динамо» раз за разом оставлял партнеров в игре. Трижды за вратаря минчан сыграла штанга. В концовке СКА минимизировал авантюрные решения и действовал плотно в собственной зоне. За третью 20-минутку гости позволили минчанам лишь четыре раза доставить шайбу до ворот Николаева. А сами армейцы нанесли 18 бросков, но победным так и остался дальний выстрел защитника Педана. Марат Хайруллин поставил точку в серии попаданием в пустые ворота.

Минчане завершили плей-офф в первом раунде, но бесславным вылет не назовешь. Вспоминая, как «Динамо» билось за место в плей-офф, относительно равная серия с армейцами — большая сенсация. Не каждый матч СКА играл в режиме плей-офф, допуская ошибки в безобидных ситуациях. Этим ловко пользовались минчане. Чтобы тягаться с командой Ротенберга, белорусам не хватило глубины состава и оперативных тренерских идей. Работа Вудкрофта оставила противоречивое впечатление в регулярке, однако в плей-офф «Динамо» достойно смотрелось в серии с победителем гладкого чемпионата. Волнует единственный вопрос: что мешало минчанам так играть большую часть сезона?

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
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11.03 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 3 : 2
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 2 : 4
11.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 4
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