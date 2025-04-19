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Как «Трактор» ставит камбэки на поток? Для победы Кудашову нужен скучный хоккей? Выводы по дню плей-офф КХЛ

«Трактор» победил минское «Динамо», «Ак Брас» проиграл московскому «Динамо»
Михаил Зислис
Обозреватель
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«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в Казани 18 апреля.
Фото ХК «Ак Барс»
Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» Минск — «Трактор» — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Счет в серии: 1-3
«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Счет в серии: 2-2

У Минска слишком большие потери

В четвертом матче серии «Трактор» не показал выдающейся командной игры. На протяжении двух периодов минчане смотрелись солиднее, несмотря на то что пропустили первыми. «Динамо» лишилось Вадима Шипачева по итогам прошлой встречи, что вкупе с отсутствием Александра Волкова сильно обеднило атакующий потенциал.

Хозяева много бросали, но, видимо, расстреляли свои патроны в среду. Главный тренер Дмитрий Квартальнов на протяжении всей серии отлично справляется с разного рода вызовами. Вот только разницу в индивидуальном мастерстве компенсировать сложно.

&laquo;Трактор&raquo; обыграл минское &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 18&nbsp;апреля.«Трактор» отомстил «Динамо» за 0:8! Очередной камбэк — и Челябинск в шаге от полуфинала

«Трактор» снова спасло индивидуальное мастерство

В третьем периоде у минчан начали уходить силы и энергия, что позволило гостям захватить инициативу. Челябинцы снова предъявили свой главный аргумент — команда Бенуа Гру сильна личностями. В составе достаточно игроков, способных в важный момент взять ответственность на себя и поменять течение матча.

Василий Глотов не без труда вписался в «Трактор». До сих пор складывается впечатление, что после обмена из СКА нападающий не раскрыл свой потенциал. Но на этот раз именно две его блестящие голевые передачи в третьем периоде позволили челябинцам сделать счет из 1:2 в 3:2, довести матч до победы и увеличить преимущество в серии.

«Динамо» не зря сыграло вторым номером

Развитие событий в паре «Ак Барса» и московского «Динамо» складывается по редкому для плей-офф сценарию: побеждают только гостевые команды, причем они неизменно открывают счет в каждом из матчей. Бело-голубые в Казани снова отзеркалили соперника, сыграв строго и не стесняясь действовать вторым номером.

Визуальное преимущество хозяев в голы воплотилось только дважды, причем снова миллионы оказались закопанными на динамовском пятачке. Видимо, полностью лишить «Ак Барса» этого козыря не удастся до конца серии. Максим Комтуа и Эрик О'Делл с переменным успехом демонстрировали свое актерское мастерство, пытаясь воздействовать на бригаду арбитров. Видимо, в межсезонье обоим не помешает записаться на курсы и подтянуть этот компонент.

Отмена гола Миллера — ключевой момент

Вратарь Владислав Подъяпольский держался уверенно на протяжении всех 60 минут, но, пожалуй, ключевым эпизодом в игре стал момент с отмененным голом Митчелла Миллера при счете 1:2. Видеотренеры «Динамо» своевременно дали знак своей скамейке, и Алексей Кудашов взял запрос. Повтор не оставил сомнений — американский защитник за несколько секунд до гола, когда шайба вылетела в среднюю зону, сыграл высоко поднятой клюшкой. Будь гол легитимным, сдержать «Ак Барс» стало бы сложно, а так гости терпеливо и скучно дождались своего шанса и сравняли счет в серии.

ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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«Трактор» отомстил «Динамо» за 0:8! Очередной камбэк — и Челябинск в шаге от полуфинала

«Салавату» стоит разобраться со своими проблемами в игре, а не перекладывать их на судей
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
2 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
3 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 2
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
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Сал. Юлаев – Спартак
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