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В темноте, но не в обиде. Матч КХЛ прошел в далеком Ташкенте — аншлаг скрасил все мелкие недочеты

«Спартак» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ в Ташкенте
Михаил Зислис
Обозреватель
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«Спартак» обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче КХЛ в Ташкенте.
Фото ХК «Динамо» (Минск)
«Спартак» был сильнее минского «Динамо» в возрожденном проекте KHL World Games.

FONBET чемпионат КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Бориков — 5 (Стась, Лайл), 15:56 — 1:0. Локтионов — 9 (Голдобин, Орлов), 16:58 — 1:1. Горбунов — 10 (бол., Гросс, Мороз), 44:31 — 2:1. Голдобин — 8 (Локтионов, Ефремов), 52:32 — 2:2. Ружичка — 15 (Порядин, Вишневский), 60:26 — 2:3.
Вратари: Тихомиров — Николаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (17+12+6+0) — 26 (6+11+7+2).
Судьи: Бирин, Юдаков.
22 декабря. Ташкент. Хумо Арена. 9405 зрителей.

Возрожденный проект KHL World Games вернулся к жизни на позитивной волне. Это важный и однозначный итог матча в Ташкенте. «Динамо» и «Спартак» добирались до столицы Узбекистана разными и не всегда комфортными путями, но выдали симпатичную игру на радость почти девяти с половиной тысяч зрителей.

Минчане после паузы показывают едва ли не лучший хоккей в лиге. Красно-белым пришлось буквально выживать, больше думая об обороне. Очень вовремя проснулся Николай Голдобин. Он остался без прежних партнеров по «бразильскому» звену с Морозовым и Порядиным, но сыграл не хуже, чем в прошлом году.

Положительных эмоций хватило на всех, несмотря на бурный «монолог тренера» в исполнении Дмитрия Квартальнова в раздевалке по окончании встречи. Уже через минуту он оттаял и излучал позитив. Жаль только, что вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров разочаровал представителей медиа. Пока местный «Хумо» не готов вернуться в ВХЛ и тем более мечтать о КХЛ. Финансовый вопрос имеет значение.

Однако лиге на визите в Узбекистан точно нельзя останавливаться. Вариантов на будущее для проекта KHL World Games предостаточно. «Мы очень рады, что вынесенные матчи регулярного чемпионата вернулись, — заявил президент лиги Алексей Морозов, который еще днем напомнил журналистам о недавно подписанном меморандуме о сотрудничестве с сербской «Црвеной Звездой». — Планируем в новом сезоне продолжить эту традицию». Нападающий «Спартака» Николай Голдобин мечтает о Дубае. Выбор есть даже сейчас, когда внешнеполитическая ситуация диктует особые условия.

Чего скрывать, не все в Ташкенте получилось идеально из-за проблем с освещением. Эта старая беда «Хумо Арены», что только подчеркивает высокий стандарт трансляций, который когда-то задала сама лига. Однако в остальном заниматься самоунижением и критикой стоит едва ли. Все вышло так, как и должно быть — и по-крупному, и в деталях. Юные хоккеисты из Узбекистана атаковали Илью Ковальчука, Сергея Федорова, Александра Якушева и даже Голдобина — каждый из них получил свою долю внимания и совместных фото, а также раздал массу автографов детям.

КХЛ задумывалась как инструмент мягкой силы, с помощью которой Россия сможет продвигать не только свои спортивные, но политические и экономические интересы в соседних странах. О том, насколько успешно была реализована эта идея, можно спорить. Она предназначена для работы вдолгую и зависит от многих внешних факторов. По очевидным причинам этот проект в последние годы был заморожен. Нынешняя оттепель отторжения на вызывает.

Лишь после дневной раскатки сложно было понять недовольство представителей белорусской команды, словно их загнали в Узбекистан насильно. «Вот это мне чуть-чуть очень не очень», — замысловатая формулировка Квартальнова касалась сложной логистики. Хотя задержка с вылетом в субботу состоялась по известным и не совсем приятными причинам, к которым лига не имела никакого отношения. Уровень корпоративной этики в КХЛ пока явно отстает от уровня хоккея. Вряд ли звезды НХЛ, которые принимали участие в выставочных матчах в Китае и Австралии в далеко не идеальных условиях, на публике позволят себя даже намек на критику. Все делают общее дело. Хотелось, чтобы и КХЛ когда-нибудь до этого доросла.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 36 11 25 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
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 3 : 2
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Локомотив – Сочи
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