Какой же нелепый автогол забили в Минске! Для хоккея это редкость, но такое случалось даже с Зариповым
Необычный гол был забит в матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Сочи». В середине первого периода защитник хозяев Роб Хэмилтон поразил ворота своей команды, хотя динамовцы имели численное преимущество.
Что произошло?
Курьезный автогол случился на 14-й минуте — в этот момент у «Динамо» было преимущество в виде отложенного штрафа для сочинцев. Хозяева поля без опаски сняли вратаря, но очень скоро об этом пожалели — буквально через 30 секунд Хэмилтон поразил свои ворота.
Разумеется, он не планировал этого делать — Роб отдавал передачу на партнера по команде Вадима Мороза. Однако та получилась неточной, как итог — хайлайт для истории. Гол записали на форварда «Сочи» Дениса Венгрыжановского, который последним коснулся шайбы.
Такое уже было
Разумеется, Хэмилтон — не первый хоккеист КХЛ, поразивший свои ворота в подобных обстоятельствах, хотя такие ситуации достаточно редки. Сразу же вспомнились другие аналогичные случаи.
Так, в 2011 году в матче «Нефтехимик» — «Ак Барс» свои ворота поразил нападающий казанцев Данис Зарипов — он ошибся в передаче партнеру.
А в октябре 2013 года абсолютно фантастический автогол исполнил защитник «Сибири» Игорь Ожиганов: пока его команда находилась в большинстве, он нанес мощный удар по воротам соперника. Однако попал в борт за ними, и шайба непостижимым образом укатилась в пустые ворота новосибирской команды.
В этом сезоне КХЛ уже были курьезы. В декабре 2024 года в середине второго периода матча между московским «Динамо» и «Ак Барсом» вратарь москвичей Хантер Миска покинул позицию — подумал, что у казанцев начался отложенный штраф, и ушел меняться. Однако удалять собирались игрока бело-голубых, и соперники спокойно поразили пустые ворота. В итоге казанцы вытащили матч, в котором уступали 1:3, сделав счет 5:4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 4
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|2 : 1 Б
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|4 : 5
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|5 : 3
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|2 : 1 Б
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|1 : 2 ОТ
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|3 : 8