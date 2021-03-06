Судьи привели в бешенство белорусских фанатов: они забросали лед бутылками в овертайме!

СКА в шаге от выхода в следующий раунд.

Олкинуора тащит «Магнитку»

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Лилья — 1 (мен., Виделль), 14:41 — 1:0. Голдобин — 3 (Земченок, Плотников), 23:13 — 1:1. Мартынов — 1 (Кошелев, Бек), 26:00 — 1:2.

Вратари: Ортио (58:41) — Олкинуора.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (8+10+11) — 31 (9+15+7).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

6 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Счет в серии: 1-2.

Третий матч «Магнитки» и «Барыса» получился зрелищнее второго, и на первый план вышла финская дуэль вратарей — Юхо Олкинуоры и Йони Ортио. Я бы рассматривал их противостояние не только в призме плей-офф, но и потенциального вызова в сборную на чемпионат мира. Как минимум на попадание в расширенный список оба претендовать могут. Олкинуора подвинул Василия Кошечкина и стал безальтернативным основным вратарем «сталеваров». Сомневаюсь, что опытного россиянина мы вообще увидим в этой серии. Пока Юхо позволяет Кошечкину расслабиться — сегодня финн совершил несколько по-настоящему героических спасений и не дал хозяевам возродить интригу.

Причем по моментам «Барыс» точно не уступил гостям. Чего стоит эпизод, когда Линус Виделль не попал в пустой угол. Автор первого гола Якоб Лилья уже радостно вскинул руки, но шайба-то не пересекла ленточку. Арбитрам пришлось посмотреть повтор, но, думаю, они не пожалели о потраченных минутах. Спасение Олкинуоры достойно того, чтобы его смаковали снова и снова.

Если Юрий Михайлис сохранил победный состав неизменным, то Илья Воробьев точечно изменил сочетания и дозаявил Артема Земченка вместо Никиты Хлыстова. Николая Голдобина повысили до первого звена, и задумка тренера уральцев сработала. Форвард, подписанный «Магниткой» незадолго до дедлайна, сравнял счет на старте второго периода и отличился уже третий раз в плей-офф.

«Барыс» стал заложником собственной академичности в атаке. Мало того, что хозяева растранжирили уйму моментов, так и вдобавок к этому эпизодами не успевали возвращаться домой и проваливались в обороне. Все это обернулось результативным добиванием Голдобина и победной шайбой Егора Мартынова, когда Ортио перекрыли видимость и свои, и чужие. Заключительный период «Магнитка» начала с трех удалений подряд. Больше минуты «Барыс» играл в формате «пять на три», но меньшинство гостей отработало идеально, а Олкинуора отказался пропускать.

Прямое попадание Егора Мартынова! Йони Ортио совсем ничего не видел.#КубокГагарина pic.twitter.com/ZYAyihwQfq — КХЛ (@khl) March 6, 2021

«Автомобилист» вернул интригу

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бочаров — 1 (мен., Хольцер, Холланд), 31:13 — 1:0. Хохлачев — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 32:07 — 1:1. Белоусов — 2 (Щемеров, Бочаров), 58:52 — 2:1.

Вратари: Коварж — Бобков (59:04).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (4+13+10) — 38 (10+17+11).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

6 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Счет в серии: 1-2.

Досадное поражение в предыдущем матче, когда два гола «Автомобилиста» отменили после видеопросмотров, не надломило уральцев. Опусти парни Билла Питерса руки и проиграй дома, серию можно было завершать досрочно и оформлять билеты в теплые края. 0:3 против системного «Авангарда» стали бы приговором. Поэтому сегодняшний матч в Екатеринбурге стал ключевым со всех точек зрения, и хоккейная фортуна вознаградила «Автомобилист».

Однако единственным позитивом первого периода для хозяев стало то, что на табло горели нули. Если омичи старались каждую атаку доводить до броска, то уральцы больше кружили по периметру и не доводили дело до опасностей. Зато после перерыва хозяева добавили в агрессии и чаще доставляли шайбу на пятак. Бесследно их старания не прошли. Хозяева отличились в меньшинстве, когда Станислав Бочаров с Питером Холландом обыграли Игоря Бобкова.

Свою первую в карьере шайбу в плей-офф Станислав Бочаров забрасывает в меньшинстве!#КубокГагарина pic.twitter.com/qUySQyADS6 — КХЛ (@khl) March 6, 2021

«Авангард» не рассыпался и воспользовался все тем же удалением Брукса Мэйсека. Когда шайбу получает Илья Ковальчук, все ждут, как нападающий настроит свой прицел и хлестко зарядит по воротам. Но в арсенале форварда есть и навыки диспетчера. Хитрой диагональю Ковальчук нашел Александра Хохлачева, который отметил 300-й матч в КХЛ красивым голом.

Ковальчук поздравляет Хохлачёва с 300-й игрой в КХЛ отличным пасом!#КубокГагарина pic.twitter.com/Oi4rNsENVc — КХЛ (@khl) March 6, 2021

Казалось, что овертайм по такой вязкой игре — неизбежный спутник субботнего вечера, но в планы хозяев дополнительные 20 минут не входили. За 68 секунд до сирены Григорий Белоусов подставил клюшку под наброс Бочарова и переправил шайбу в сетку. Судьи посмотрели «кино» и подтвердили легитимность гола. Времени отыграться у «ястребов» попросту не осталось. Интрига в дуэли североамериканских тренеров возвращается.

Бутылки на льду в Минске

Западная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Швец-Роговой — 1 (Ожиганов, Галимов), 4:54 — 0:1. Галимов — 1 (Стремвалль, Швец-Роговой), 29:56 — 0:2. Протас — 1 (Принс, Менелл), 33:46 — 1:2. Варфоломеев — 2 (бол., Менелл, Принс), 39:21 — 2:2. Ожиганов — 1 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 46:28 — 2:3. Шинкевич — 1 (Протас, Соловьев), 55:24 — 3:3. Вей — 1 (бол., Марченко, Подколзин), 78:41 — 3:4.

Вратари: Фурх — Самонов.

Штраф: 14 — 31.

Броски: 36 (8+11+12+5) — 41 (8+11+11+11).

Судьи: Оленин, Ромасько.

6 марта. Минск. «Минск-Арена». 11913 зрителей

Счет в серии: 0-3.

Минское «Динамо» было в шаге от того, чтобы сократить отставание в серии со СКА. Хозяева отыгрались с 0:2, а после того, как армейцы снова вышли вперед, они перевели игру в овертайм.

Шинкевич, мастерюга, переводит нашу встречу в овертайм? pic.twitter.com/TStvHaXUiN — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) March 6, 2021

В дополнительном периоде у хозяев были шансы, но в концовке овертайма арбитры поочередно удалили Митчелла и Клинкхаммера. Оба удаления были заслуженными, но при этом фола на Шэйне Принсе судьи не зафиксировали, хотя игрока «Динамо» очевидно зацепили. Не реализовать преимущество «5 на 3» в такой ситуации было бы непозволительной роскошью. Реакция минских болельщиков не заставила себя ждать — на лед полетели бутылки.