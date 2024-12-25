Шипачев тоже забил, но его гол отменили.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы: Лайл — 8 (Пинчук, Энас), 9:15 — 1:0. Усов — 5 (Липский), 10:13 — 2:0. Энас — 8 (Пинчук), 16:37 — 3:0. Липский — 2, 33:20 — 4:0. Мороз — 13 (Шипачев, Гросс), 34:11 — 5:0. Барабанов — 13 (буллит), 52:52 — 5:1.

Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 42:54 (Вратарь).

Вратари: Демченко — Билялов (Мифтахов, 34:11).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 30 (12+15+3) — 18 (8+5+5).

Судьи: Беляев, Овчинников.

25 декабря. Минск. «Минск-Арена».

Минское «Динамо» разгромило «Ак Барс» в игре FONBET Чемпионата КХЛ (5:1). Белорусская команда обеспечила комфортное преимущество еще в первом периоде и спокойно довела встречу до победы, даже несмотря на незабитый буллит и незасчитанный гол.

Два игрока «Динамо» прервали сухие серии

Минчане дважды вскрыли соперника в середине первого периода — Брэди Лайл и Илья Усов отметились результативными бросками с разницей в 58 секунд. Для белоруса эта шайба оказалась первой с 10 октября — тогда он оформил дубль в ворота СКА (4:2), но после замолчал на 18 матчей.

Еще одну длинную сухую серию в первом периоде преодолел Сэм Энас — 31-летний американец не забивал на протяжении 11 матчей. Уже под конец первого периода он прошил «Ак Барс» в быстрой атаке: Виталий Пинчук втащил шайбу в чужую зону и аккуратно оставил ее под бросок партнеру, оформив вторую голевую передачу в матче.

За пару минут до Энаса счет 3:0 едва не оформил бывший игрок «Ак Барса» Вадим Шипачев — рекордсмен по количеству матчей в КХЛ проткнул вратаря Тимура Билялова резким броском с острого угла. Однако тренерский штаб казанцев запросил видеоповтор, после которого взятие ворот отменили — у одного из партнеров Шипачева обнаружили положение вне игры. Для Вадима гол был важен — он его не праздновал, так как перед «Динамо» два сезона провел как раз в Казани.

В третьем периоде команды пробили по буллиту

Шипачев все равно не остался без результативных действий — уже во втором периоде ассистировал на Вадима Мороза. Причем минчане, как и в стартовом отрезке матча, забросили две шайбы подряд. За 51 секунду до Мороза отличился Даниил Липский: 20-летний нападающий забил во второй раз в сезоне и в раздевалке получил символическую шляпу лучшего игрока матча — Даниил еще и ассистировал Усову на второй гол в матче.

«Ак Барс» ответил только реализованным буллитом Александра Барабанова за чуть более чем семь минут до финальной сирены. «Динамо» в третьем периоде не забило, хотя тоже имело штрафной бросок — в начале двадцатиминутки шанс на дубль запорол Энас.

В составе «Динамо» связь с «Ак Барсом» есть не только у Шипачева — главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов перед приходом в клуб работал как раз в Казани, а еще несколько лет выступал там в качестве игрока. После игры он остался доволен результатом.

«Конечно, довольны победами. Этого не хватало. Шли к тому, чтобы набирать очки несколько матчей подряд. Переживали, что поездка была тяжелая. Долго возвращались, приехали утром. Здорово, что приходит полный стадион, гонит вперед. Главное — не захлебнуться. Бывало, что победные игры, но побежали вперед, а потом бум — и пропустили. Надо искать баланс», — сказал Квартальнов после матча.

«Динамо» обыграло «Ак Барс» третий раз подряд

Минчане оформили самую крупную победу над «Ак Барсом» в КХЛ. Команда из Белоруссии превратилась в сложного соперника для казанцев — обыграла их третий раз подряд и уже в восьмой встрече кряду не уступила в основное время (шесть побед).

Несмотря на результат, положение в турнирной таблице лучше у казанцев. «Ак Барс» остался на третьей строчке Восточной конференции и всего на четыре балла отстает от идущих выше «Салавата Юлаева» и «Трактора». Минчане идут седьмыми на «Западе», но набрали неплохую форму — не проигрывают в основное время на протяжении пяти матчей (четыре победы).