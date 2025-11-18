Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 ноября, 23:15

«Динамо» еще больше поблекло после ухода Кудашова. Почти без шансов проиграли «Спартаку» в дерби

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова
Егор Сергеев
корреспондент
Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Форвард «Динамо» Дилан Сикьюра атакует ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
У бело-голубых 4 поражения в последних 5 играх.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Спартак

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

Первый период без Кудашова

В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Затем Козлов, входивший в тренерский штаб, провел первую тренировку.

Но самое главное испытание ждало Вячеслава Анатольевича на следующий день — первое московское дерби со «Спартаком». Фанаты на «ВТБ Арене» в начале встречи проводили Кудашова, громко скандируя его фамилию.

Большая часть первого периода прошла без опасных моментов и практически без пауз. Но ближе к середине начались удаления: дважды нарушали игроки «Динамо», но спартаковцы не смогли реализовать численное преимущество. Затем штрафные минуты за блокировку получил нападающий красно-белых Александр Беляев — бело-голубые давили, но не забили, играя в большинстве. Да еще и пропустили сразу после возвращения форварда на лед: Беляев выскочил со скамейки штрафников, получил передачу от Джоуи Кина, сблизился с Владиславом Подъяпольским и отличным кистевым броском переиграл голкипера.

Стоить отметить еще два момента, которые произошли до ухода команд в раздевалку — мощнейший выстрел Даниила Пыленкова в перекладину, а также блестящую актерскую игру Седрика Пакетта, который изобразил страдания после того, как Кристиан Ярош якобы попал ему по лицу клюшкой. Судьи сначала поверили, а потом отменили удаление — никакого касания там не было.

Форвард «Динамо» Дилан Сикьюра атакует ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» проснулось только в третьем периоде

Во второй двадцатиминутке еще одну шайбу забросили игроки «Спартака», и задача для «Динамо» заметно усложнилась. Беляев забрался в зону соперника, сместился правее, развернулся и отдал на синюю линию Кину. Сильный бросок от защитника красно-белых, шайба влетела в сетку — Подъяпольский не среагировал.

«Спартак» много атаковал, перебросав динамовцев в створ со счетом 14-8. А в третьем периоде очень быстро на табло загорелись цифры 3:0 — Павел Порядин здорово запустил шайбу в зону на Ивана Морозова, который накатил и из круга вбрасывания и щелчком поразил дальнюю девятку рикошетом от перекладины.

«Динамо» сократило отставание благодаря Антону Слепышеву, отличившемуся с близкой дистанции с острого угла. И тут неожиданно интрига ожила: забил еще и Максим Мамин. Справа из круга для вбрасывания бросил по воротам — Артем Загидулин отбил. Максим Комтуа был готов добивать, но и Мамин уже успел подъехать, в итоге опередил партнера и вогнал шайбу в сетку. «Спартаку» пришлось брать тайм-аут, чтобы перевести дух.

После этого красно-белые заметно упростили игру, выдержали давление соперника, после чего убежали в быструю атаку и забили в пустые ворота усилиями Даниэля Усманова — 4:2 в пользу «Спартака».

«Динамо» с 33 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Спартак» идет шестым с 31 очком.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Кудашов
Читайте также
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AbidoHasan

    Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!

    19.11.2025

  • Sehrgut

    Мы хозяева Столицы!!! Всё.

    19.11.2025

  • Vitamin007

    Автор что курит?!

    19.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Все по делу...

    19.11.2025

  • Марко Петкович

    Ничего страшного.Роман Борисыч придет и игра наладится

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    глупости автор пишет... была абсолютно равная игра, просто красно-белым чуть больше повезло...

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Не уверен, что автор смотрел игру.

    18.11.2025

    • В КХЛ уволили трех главных тренеров меньше чем за неделю. Есть ли этому объяснение?
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 26 10 16 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Спартак 27 14 13 31
    7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
    19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости