«Динамо» еще больше поблекло после ухода Кудашова. Почти без шансов проиграли «Спартаку» в дерби
Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.
Первый период без Кудашова
В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Затем Козлов, входивший в тренерский штаб, провел первую тренировку.
Но самое главное испытание ждало Вячеслава Анатольевича на следующий день — первое московское дерби со «Спартаком». Фанаты на «ВТБ Арене» в начале встречи проводили Кудашова, громко скандируя его фамилию.
Большая часть первого периода прошла без опасных моментов и практически без пауз. Но ближе к середине начались удаления: дважды нарушали игроки «Динамо», но спартаковцы не смогли реализовать численное преимущество. Затем штрафные минуты за блокировку получил нападающий красно-белых Александр Беляев — бело-голубые давили, но не забили, играя в большинстве. Да еще и пропустили сразу после возвращения форварда на лед: Беляев выскочил со скамейки штрафников, получил передачу от Джоуи Кина, сблизился с Владиславом Подъяпольским и отличным кистевым броском переиграл голкипера.
Стоить отметить еще два момента, которые произошли до ухода команд в раздевалку — мощнейший выстрел Даниила Пыленкова в перекладину, а также блестящую актерскую игру Седрика Пакетта, который изобразил страдания после того, как Кристиан Ярош якобы попал ему по лицу клюшкой. Судьи сначала поверили, а потом отменили удаление — никакого касания там не было.
«Динамо» проснулось только в третьем периоде
Во второй двадцатиминутке еще одну шайбу забросили игроки «Спартака», и задача для «Динамо» заметно усложнилась. Беляев забрался в зону соперника, сместился правее, развернулся и отдал на синюю линию Кину. Сильный бросок от защитника красно-белых, шайба влетела в сетку — Подъяпольский не среагировал.
«Спартак» много атаковал, перебросав динамовцев в створ со счетом 14-8. А в третьем периоде очень быстро на табло загорелись цифры 3:0 — Павел Порядин здорово запустил шайбу в зону на Ивана Морозова, который накатил и из круга вбрасывания и щелчком поразил дальнюю девятку рикошетом от перекладины.
«Динамо» сократило отставание благодаря Антону Слепышеву, отличившемуся с близкой дистанции с острого угла. И тут неожиданно интрига ожила: забил еще и Максим Мамин. Справа из круга для вбрасывания бросил по воротам — Артем Загидулин отбил. Максим Комтуа был готов добивать, но и Мамин уже успел подъехать, в итоге опередил партнера и вогнал шайбу в сетку. «Спартаку» пришлось брать тайм-аут, чтобы перевести дух.
После этого красно-белые заметно упростили игру, выдержали давление соперника, после чего убежали в быструю атаку и забили в пустые ворота усилиями Даниэля Усманова — 4:2 в пользу «Спартака».
«Динамо» с 33 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Спартак» идет шестым с 31 очком.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -