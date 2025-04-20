«Динамо» впервые за 12 лет в шаге от третьего раунда. Долго вели у «Ак Барса», но едва не отдали победу
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо М» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Голы: Сергеев — 2, 2:06 — 1:0. С. Терехов — 1 (Семенов, Яшкин), 3:11 — 1:1. Гусев — 4 (бол., Пыленков, Уил), 15:17 — 2:1. Швец-Роговой — 1 (Джиошвили, Михеев), 27:24 — 3:1. Михеев — 3 (Ожиганов, Джиошвили), 36:01 — 4:1. Яшкин — 6 (бол., Миллер, Галимов), 48:00 — 4:2. Петан — 2 (Яшкин, О`Делл), 59:39 — 4:3.
Вратари: Подъяпольский — Билялов (Мифтахов, 36:01, 59:18).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 21 (8+10+3) — 33 (9+9+15).
Судьи: Беляев, Наумов.
20 апреля. Москва. «ВТБ Арена». 9577 зрителей.
Счет в серии: 3-2
«Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:3) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Игра, которая шла к спокойной победе бело-голубых, подарила яркую концовку — казанцам совсем немного не хватило для камбэка.
«Динамо» подошло к третьему периоду с +3
Команды очень ярко открыли матч — чуть более чем за три минуты обменялись голами. Открыли счет хозяева: Артем Сергеев в день своего 32-летия мощным щелчком прошил Тимура Билялова. «Ак Барсу» на ответ потребовалось всего минута и пять секунд — Семен Терехов завершил контратаку аккуратным броском с близкого расстояния.
Дальше, и до начала третьего периода, забивали только москвичи. Под конец первой двадцатиминутки Никита Гусев реализовал первое большинство в матче. А во втором периоде Артем Швец-Роговой и Артем Михеев довели преимущество бело-голубых до трех шайб. После четвертого пропущенного главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин даже заменил вратаря — вместо Билялова на лед вышел Амир Мифтахов.
«Ак Барс» едва не спасся в конце
В заключительный отрезок матча бело-голубые вошли с комфортным преимуществом в три шайбы. При этом по игре «Динамо» не имело такого уж гигантского превосходства: по броскам в створ после двух периодов было равенство (18 на 18), по другим аспектам «Ак Барс» тоже не отставал от соперника — не было и частых удалений со стороны казанцев, которые могли бы облегчить жизнь москвичам.
В заключительной двадцатиминутке казанцы постепенно захватывали инициативу, и примерно в середине отрезка впервые в матче оказались в большинстве — Максим Джиошвили получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Шансом воспользовался один из самых результативных игроков «Ак Барса» в плей-офф Дмитрий Яшкин — с отрицательного угла забросил шестую шайбу в Кубке Гагарина. Примечательно, что команды реализовали все попытки большинства, которые были в игре.
Яшкин забил ровно за 12 минут до конца матча. «Ак Барс» получил достаточно времени на спасение, а «Динамо» заметно отдало инициативу. Москвичи подарили шайбу сопернику и практически не атаковали — за весь третий период нанесли всего три броска в створ. Казанцы за это время оформили 15 попаданий.
Правда, шайба долгое время больше не оказывалась в воротах Владислава Подъяпольского. В конце матча «Ак Барс» еще и никак не мог заменить вратаря на шестого полевого — получилось только за 42 секунды до сирены. Практически сразу удалось и забить: Ник Петан за 21 секунду возродил надежду на спасение.
«Динамо» вместо комфортного преимущества получило нервную концовку, в которой едва не случился камбэк «Ак Барса». В оставшиеся секунды казанцы благодаря выигранному в чужой зоне вбрасыванию соорудили еще один момент — Эрик О'Делл зарядил в перекладину. Если бы шайба пошла чуть ниже, Подъяпольский вряд ли бы выручил — его плечо осталось заметно ниже траектории броска.
Игрок «Динамо» едва не получил травму
В конце второго периода произошло столкновение нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка с защитником москвичей Даниилом Пыленковым. Дыняк мощно впечатал оппонента в бортик, после чего Пыленков не смог подняться, держась за колено. На лед вышли врачи, а Даниил уходил в раздевалку сильно хромая. Однако спустя некоторое время он вернулся на лед.
Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани. «Ак Барс» позволил «Динамо» не только сравнять счет в серии (с 0-2), но и выйти вперед. Встреча в Татарстане может стать завершающей в этом противостоянии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|3 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Спартак
|2 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|21.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|21.04
|19:00
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -