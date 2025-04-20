«Динамо» впервые за 12 лет в шаге от третьего раунда. Долго вели у «Ак Барса», но едва не отдали победу

Бело-голубые повели в серии.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Динамо М» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы: Сергеев — 2, 2:06 — 1:0. С. Терехов — 1 (Семенов, Яшкин), 3:11 — 1:1. Гусев — 4 (бол., Пыленков, Уил), 15:17 — 2:1. Швец-Роговой — 1 (Джиошвили, Михеев), 27:24 — 3:1. Михеев — 3 (Ожиганов, Джиошвили), 36:01 — 4:1. Яшкин — 6 (бол., Миллер, Галимов), 48:00 — 4:2. Петан — 2 (Яшкин, О`Делл), 59:39 — 4:3.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (Мифтахов, 36:01, 59:18).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (8+10+3) — 33 (9+9+15).

Судьи: Беляев, Наумов.

20 апреля. Москва. «ВТБ Арена». 9577 зрителей.

Счет в серии: 3-2

«Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:3) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Игра, которая шла к спокойной победе бело-голубых, подарила яркую концовку — казанцам совсем немного не хватило для камбэка.

«Динамо» подошло к третьему периоду с +3

Команды очень ярко открыли матч — чуть более чем за три минуты обменялись голами. Открыли счет хозяева: Артем Сергеев в день своего 32-летия мощным щелчком прошил Тимура Билялова. «Ак Барсу» на ответ потребовалось всего минута и пять секунд — Семен Терехов завершил контратаку аккуратным броском с близкого расстояния.

Дальше, и до начала третьего периода, забивали только москвичи. Под конец первой двадцатиминутки Никита Гусев реализовал первое большинство в матче. А во втором периоде Артем Швец-Роговой и Артем Михеев довели преимущество бело-голубых до трех шайб. После четвертого пропущенного главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин даже заменил вратаря — вместо Билялова на лед вышел Амир Мифтахов.

«Ак Барс» едва не спасся в конце

В заключительный отрезок матча бело-голубые вошли с комфортным преимуществом в три шайбы. При этом по игре «Динамо» не имело такого уж гигантского превосходства: по броскам в створ после двух периодов было равенство (18 на 18), по другим аспектам «Ак Барс» тоже не отставал от соперника — не было и частых удалений со стороны казанцев, которые могли бы облегчить жизнь москвичам.

В заключительной двадцатиминутке казанцы постепенно захватывали инициативу, и примерно в середине отрезка впервые в матче оказались в большинстве — Максим Джиошвили получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Шансом воспользовался один из самых результативных игроков «Ак Барса» в плей-офф Дмитрий Яшкин — с отрицательного угла забросил шестую шайбу в Кубке Гагарина. Примечательно, что команды реализовали все попытки большинства, которые были в игре.

Яшкин забил ровно за 12 минут до конца матча. «Ак Барс» получил достаточно времени на спасение, а «Динамо» заметно отдало инициативу. Москвичи подарили шайбу сопернику и практически не атаковали — за весь третий период нанесли всего три броска в створ. Казанцы за это время оформили 15 попаданий.

Правда, шайба долгое время больше не оказывалась в воротах Владислава Подъяпольского. В конце матча «Ак Барс» еще и никак не мог заменить вратаря на шестого полевого — получилось только за 42 секунды до сирены. Практически сразу удалось и забить: Ник Петан за 21 секунду возродил надежду на спасение.

«Динамо» вместо комфортного преимущества получило нервную концовку, в которой едва не случился камбэк «Ак Барса». В оставшиеся секунды казанцы благодаря выигранному в чужой зоне вбрасыванию соорудили еще один момент — Эрик О'Делл зарядил в перекладину. Если бы шайба пошла чуть ниже, Подъяпольский вряд ли бы выручил — его плечо осталось заметно ниже траектории броска.

Игрок «Динамо» едва не получил травму

В конце второго периода произошло столкновение нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка с защитником москвичей Даниилом Пыленковым. Дыняк мощно впечатал оппонента в бортик, после чего Пыленков не смог подняться, держась за колено. На лед вышли врачи, а Даниил уходил в раздевалку сильно хромая. Однако спустя некоторое время он вернулся на лед.

Следующий матч пройдет 22 апреля в Казани. «Ак Барс» позволил «Динамо» не только сравнять счет в серии (с 0-2), но и выйти вперед. Встреча в Татарстане может стать завершающей в этом противостоянии.