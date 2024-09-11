«Не шведам стоит рассказывать, как жить гражданам Канады». Интервью яркого новичка «Трактора» о переезде в Россию

Поговорили с нападающим Диланом Сикьюрой.

Канадский нападающий Дилан Сикьюра мог оказаться в КХЛ еще в 2022-м, когда его с подачи Алексея Волкова пытался подписать «Авангард». Однако на переезд в Россию техничный форвард с великолепным броском решился лишь этим летом, заключив однолетний контракт с челябинским «Трактором», в котором сейчас работает бывший генменеджер «ястребов».

В эксклюзивном интервью новичок уральцев рассказал о:

своих корнях и правильности произношения фамилии;

первых впечатлениях от Челябинска;

своем дебютном европейском сезоне в Швеции;

первом визите в Россию в 14 лет;

болезненной реакции шведских болельщиков на его переезд в Россию;

русской вечеринке, устроенной друзьями в Канаде;

удачной предсезонке и новых партнерах;

советах Бадди Робинсона перед переходом в «Трактор»;

необычной образовании;

своем броске;

и многом другом.

Словацкие и японские корни

— Давайте поставим точку в том, как произносится ваша фамилия. Кто-то передает ее на письме как «Сайкура», кто-то — как «Сикура».

— Сикьюра. Это словацкая фамилия. У меня есть также японские корни. Но то, что она звучит как японская, это просто совпадение.

Я не был знаком с дедом Майком по папиной линии, но знаю, что он иммигрировал в Канаду после Второй мировой. Мой отец родился уже в Онтарио. Если говорить про японские корни, они у меня по маминой линии.

Правда, папа не говорит по-словацки, а мама — по-японски. Только по-английски. Что до меня, то еще ни разу не был ни в Японии, ни в Словакии. Но в будущем хотелось бы побывать и там и там.

— Слышал, что ваши отец и дядя владеют фермой по разведению чистокровных лошадей. Не пытались привлечь вас к общему делу?

— Да, это дело открыл дедушка по папиной линии. Его первой работой в Канаде была конюшня, на которой он очень преуспел. Я родился и вырос на ферме. Так что в детстве был вовлечен процесс и помогал чем мог.

Дядя сейчас живет в Кентукки и также владеет своей фермой. Пока играю в хоккей, времени на семейное дело остается не так много. Однако мне это интересно. После завершения карьеры определенно задумаюсь о том, чтобы вплотную заняться разведением лошадей.

— Вы приехали в Челябинск не один. Долго ли пришлось уговаривать жену на переезд в индустриальный провинциальный город?

— На самом деле все прошло отлично. Бьянке очень понравился Челябинск. Сейчас ей уже пришлось улететь, потому что у нас в Канаде есть собака, которую не хочется оставлять одну на долгое время. Однако к Рождеству она должна вернуться.

Если бы приехал без жены, наверное, как и другие иностранцы, играл бы дома в Xbox. Но мы посетили большое количество ресторанов, благодаря нашему переводчику Любе сходили в музей и смогли сполна насладиться городом.

Я человек, который, приезжая в другую страну, любит погружаться в ее культуру. Возможно, в прошлом году у нас был небольшой культурный шок, когда мы переехали в Швецию. Но в Челябинске его точно не было. Все прошло гладко. Мне очень нравится здесь.

— Бывшего защитник «Трактора» Роба Хэмилтона удивило, что в Челябинске есть отличный гольф-клуб. Что удивило вас?

— Честно говоря, до подписания контракта с «Трактором» не знал ничего о Челябинске. Пытался загуглить какие-то вещи, но по факту познакомился с городом, когда начал гулять по центру.

Зак Фукале и Бадди Робинсон уже посоветовали кучу мест, куда можно сходить. Плюс мне очень нравится наша арена и район, в котором живу, — здесь есть все, что нужно для комфортной жизни.

Фото ХК «Трактор»

Возможно, стоило приехать в КХЛ раньше

— Насколько вам было важно, что в «Тракторе» работает тренер из Северной Америки — Бенуа Гру?

— Этот фактор определенно повлиял на мое решение переехать в Россию. В прошлом сезоне я играл в Швеции, где многие говорят по-английски. Однако абсолютно все командные собрания в «Шеллефтео» все равно проводились на шведском. Поэтому мне пришлось привыкать ко всему.

Разумеется, наличие североамериканского тренера многое облегчает. Тем более Бен знает, что я за хоккеист — мне приходилось много раз играть против его команды в АХЛ. Алексей Волков тоже хорошо понимал мои сильные и слабые стороны, а не просто ориентировался на статистику — если не ошибаюсь, он вел меня на протяжении последних пяти лет.

Знаете, глядя на отношение ко мне генерального менеджера и всей организации в целом, я бы подписал контракт с «Трактором», даже если бы команду возглавлял российский тренер.

— Волков сказал, что хотел подписать вас в «Авангард» еще пару лет назад. Что тогда не сложилось?

— Забавно, но мне кажется, когда мы стали вести переговоры с «Трактором», то я не сразу понял, что это именно тот Алексей Волков, с которым мы общались несколько лет назад по поводу переезда в Омск.

На тот момент я провел очень сильный сезоне в АХЛ и считал, что у меня есть прекрасная возможность стать игроком основы в НХЛ. Россия изначально была запасным вариантом.

Получилось как получилось. Очень рад, что начинаю свою кахаэловскую главу именно в «Тракторе». Возможно, мне стоило принять решение о переезде в КХЛ чуть раньше.

— Тогда Волков рассматривал вас в качестве центрального. Обсуждали с Гру вариант с потенциальным возвращением в центр?

— У меня некоторое время не было четкой позиции в атаке. С 16 до 19 лет я играл центра, но в колледже и профессиональном хоккее меня практически все время использовали на фланге. В том же «Колорадо» я провел в центре всего пару матчей.

Скажу так: я открыт к возвращению туда и новому опыту. Однако не думаю, что меня будут использовать на этой позиции.

— Обращали внимание на то, сколько игроков «Колорадо Иглз» переехало в КХЛ? Гросс, Мальцев, Хэмилтон, Гальченюк.

— Да, конечно. Перед переездом в Россию мне нужно было сделать «домашнее задание» и обзвонить некоторых ребят, которые уже играли в КХЛ и могли дать мне отзывы о лиге. Набирал и Михаилу Мальцеву, и Робу Хэмилтону, и Бадди Робинсону, с которым мы очень сблизились в «Рокфорде».

Слышал от ребят только положительные отзывы. И это при том, что обзвонил порядка 15 человек. Наверное, больше всего помогло мнение Бадди, потому что он изнутри знал клуб. Я очень доверяю ему.

Для иностранцев очень важно держаться вместе и стать одной семьей, потому что наши настоящие семьи зачастую находятся очень далеко. Сейчас стараемся проводить вместе много времени.

— Гальченюк назвал вас игроком, который удивит в новом сезоне. Кого вы можете выделить из тех, кто приехал из АХЛ?

— Мне очень приятно, что Алекс такого мнения обо мне. Не скажу, что мы с ним очень близко знакомы. Хотя, разумеется, пересекались с ним в АХЛ.

Наверное, выделил бы Ника Петана, который перешел в «Ак Барс». Когда был в системе «Чикаго», мы часто играли друг против друга. Он очень хороший нападающий. Уверен, он станет заметным игроком в КХЛ. Когда увидел новость о том, что он подписал контракт с Казанью, то сразу подумал, что он будет звездой там.

Дилан Сикьюра. Фото Global Look Press

В 14 лет побывал в Санкт-Петербурге

— Вы ведь не первый раз оказались в России.

— Да, когда мне было около 14 лет, мы с родителями ездили в круиз по Балтийскому морю и два дня провели в Санкт-Петербурге. Был очень впечатлен его архитектурой — это очень красивый город.

Мне очень повезло, что у меня всегда были возможности много путешествовать по миру. Сейчас хочется посмотреть Москву и Сочи. Знакомые ребята рассказывали, что они в числе самых красивых городов мира. При этом буду счастлив посмотреть и другие города, которые мы посетим с «Трактором» в этом сезоне. Надеюсь, нам удастся совмещать эти путешествия с победами.

— Как родилась идея устроить русскую вечеринку перед вашим отъездом в Челябинске? В нынешнее время это очень смело.

— Это был сюрприз от моих друзей. Вы правы, сейчас очень непростые времена. Но мы настолько близки с друзьями, что я могу назвать их частью своей семьи. Они рядом со мной на протяжении всей карьеры. В этот раз они просто в очередной раз решили меня поддержать.

Возможно, канадцы не сталкиваются с таким шквалом критики, как хоккеисты из других стран. Но я взрослый человек, который в состоянии самостоятельно принимать решения.

— Наверняка обращали внимание на то, сколько проклятий из Швеции вам прилетело в комментариях после подписания контракта с «Трактором».

— Гораздо большее внимание этим комментариям уделяла моя жена. Да, непросто пропускать через себя это. Сначала люди скандируют твою фамилию, а затем выражают мнение таким образом.

Однако стараюсь не обращать внимания на критику в Сети. Повторюсь, я взрослый человек, который сам волен принимать решения. Не считаю, что жителям Швеции стоит рассказывать, как должны строить свою жизнь граждане Канады. Да, эти комментарии меня расстроили. Но это ведь моя жизнь.

— В России вполне легально показывают матчи SHL. Российские комментаторы, которые следили за вашей игрой в «Шеллефтео», говорили, что в Швеции вы были далеко не лучшей версией себя.

— Я приехал в Швецию с травмой, которую пришлось залечивать на старте чемпионата. Возможно, где-то сам не оценил SHL и не осознавал, насколько это оборонительная лига. Все это вылилось в то, что в первых 19 матчах у меня было четыре ассиста и ни одного гола. Поэтому очень благодарен за то терпение, которое проявил «Шеллефтео».

Когда адаптировался к местному стилю, все наладилось. В плей-офф уже стал самим собой. К сожалению, его немного омрачила травма ключицы. Это был очень непростой опыт. Но, учитывая, что мы стали чемпионами, он того стоил.

Дилан Сикьюра. Фото Global Look Press

В Швеции думал, что не доживу до Рождества

— Знакомые легионеры не рассказывали, что в России иностранцу главное — пережить первый месяц?

— Да, конечно. В той же Швеции у меня проскакивали мысли, что могу не дожить до Рождества. Рад, что у меня получилась такая уверенная предсезонка в «Тракторе».

Чувствую, что руководство и тренерский штаб доверяют мне. Разумеется, по ходу сезона у нас будут и взлеты, и падения. Но вы правы — любому легионеру, особенно новичку, важно показать хороший старт и планомерно прогрессировать.

— На сайте Северо-Восточного Университета вас называют легендой местной студенческой команды. Какое образование удалось получить за бакалаврский курс?

— Наверное, четыре года в университете — это лучшее время в моей жизни. Забавно, но там я тоже начинал неважно. Надеюсь, в «Тракторе» все будет по-другому.

У меня получилось завести очень много друзей в колледже. Со многими мы до сих пор поддерживаем очень близкий контакт. Например, могу назвать своих соседей по комнате лучшими друзьями.

По окончании третьего курса у меня была возможность подписать контракт с «Чикаго». Однако в итоге принял решение не только потратить еще один год на собственное развитие, но и закончить обучение. Хотя не скажу, что мне удавалось уделять слишком много времени образованию.

Я достаточно долгое время колебался относительно того, на чем стоит сконцентрироваться. В итоге закончил университет с дипломом в сфере уголовного правосудия. Не скажу, что планирую использовать его в будущем. Но эти знания у меня точно есть.

— Тренеры университетской команды упоминали, что вы приехали в Массачусетс тощим, субтильным ребенком. Проблемы с «физикой» помешали успешно стартовать в НХЛ?

— Да, определенно. В том числе из-за «физики» у меня не получился первый сезон в NCAA. Возможно, проблема была не столько в габаритах, столько в том, как я использовал свое тело. Мне нужно было научиться уходить от хитов и избегать других моментов.

Сейчас мне уже 28 лет, и не скажу, что в таком возрасте можно что-то кардинально исправить. Однако мне по-прежнему важно контролировать свое тело на льду.

— Многие уже успели оценить ваш бросок на турнире в Омске. Можете назвать его своей самой сильной стороной?

— Да, вполне. Но, если честно, всегда считал себя больше плеймейкером, нежели снайпером. На этой предсезонке просто все пошло маленько иначе.

Работаю над этим компонентом постоянно. Очень рад, что у меня сейчас «полетело». Надеюсь, мне удастся и дальше извлекать преимущества из своего броска.

— У кого еще можете выделить бросок в команде?

— Шабанова и Кравцова. Они играют на одной позиции в большинстве. Не скажу, что у них запредельный по силе бросок. Но они быстро готовят его и здорово меняют углы — это ведь тоже очень важно.

Максим Шабанов. Фото ХК «Трактор»

Шабанов — готовый игрок для НХЛ

— Вы сыграли на предсезонке два матча играл в звене с Шабановым и Ткачевым. Насколько за ними тяжело поспевать, учитывая их скорость?

— Мы неплохо смотрелись вместе. Я говорил на этот счет с Беном, и он посчитал, что мне будет комфортнее в другом сочетании.

У Шабанова и Ткачева очень хорошая «химия». Они знают, как нужно использовать лучшие качества друг друга. Если нас снова воссоединят, буду делать все, чтобы они доверяли мне еще больше, и помогать им создавать моменты.

При этом мне вполне удобно было играть в тройке с Тертышным и Кадейкиным. В целом мне непринципиально, с кем выходить. Всегда стараюсь делать все, чтобы вписаться в любое сочетание.

— Шабанов — готовый игрок уровня НХЛ?

— Думаю, да. Однако многое будет зависеть от того, как быстро он сможет адаптировать к североамериканскому хоккею и местным площадкам.

— После того как Карпухин опоздал на собрание и получил в подарок настенные часы, желание опаздывать сразу пропало?

— Главный тренер устанавливает свои правила, и, разумеется, за их несоблюдение будут следовать определенные последствия. Просто на предсезонке мы еще притираемся к друг другу и учимся соблюдать эти самые правила.

— Вы были в расширенном ростере сборной Канады на Олимпиаду-2018. Есть понимание, почему не удалось попасть в итоговую заявку?

— Тогда за несколько месяцев до Олимпиады я должен был принимать участие в Кубке Карьяла. К сожалению, за два дня до начала турнира получил повреждение и не поехал в Финляндию. На тот момент все понимали, что на таких турнирах просматриваются кандидаты на поездку на Олимпиаду.

У меня получилось сыграть только на Кубке Шпенглера. Правда, когда прилетел в Швейцарию, выяснилось, что мою форму где-то потеряли и почти весь турнир мне пришлось играть в чужой экипировке. В своем комплекте вышел только на заключительный матч. Однако это никакое не оправдание.

В итоге тренерский штаб предпочел взять на турнир более опытных игроков. Хотя игроки из колледжей тоже рассматривались.