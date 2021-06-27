Талантливый хоккеист не хочет играть в России, а Капризов добивается своего

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отказ

Нападающий Руслан Исхаков, которого считают одним из самых интересных игроков 2000 года рождения, отказывается возвращаться в Россию и едет в чемпионат Германии. Не удивлюсь, если вы не сразу вспомните, кто это. Форвард сделал много для того, чтобы в России его забыли те, кто интересуется игрой не слишком плотно.

Хоккеист выступал за «Красную армию», а после юниорского чемпионата мира отправился в университетскую лигу. Он провел там два года, не сказать, что блистал, но иногда творил такие шедевры, что это долго обсуждалось. Исхаков очень техничен, быстр, единственное, чего ему не хватает, так это габаритов, но теперь в Северной Америке рост и вес не являются большой проблемой. Это подтвердили и в «Айлендерс», выбрав хоккеиста во втором раунде 2018 года.

Но дальнейший путь Руслана — загадка. В прошлом сезоне он очень здорово сыграл за ТПС в чемпионате Финляндии, набрав 38 очков в 54 матчах. После такого сезона можно было бы рвануть в Нью-Йорк, но Исхаков подписывает контракт с «Адлером» из Мангейма. Зачем? Руслан говорит, что это для него оптимальный вариант на нынешнем этапе карьеры. В Россию он возвращаться не хочет, считает, что тут у него не будет ни роста, ни перспектив.

Вероятно, дело в том, что права на Руслана принадлежат ЦСКА, а в этой системе парням такого плана чрезвычайно сложно. Примеров достаточно. Из последних — Брэндан Лайпсик. Легионер отличался техникой, мышлением и оригинальностью, но вместо него привезли роботов, а хоккеиста обменяли в Магнитогорск. Исхаков говорит, что прекрасно знает, что делает, переезд в Германию для него не понижение. Но очень обидно, что у КХЛ имидж лиги, где у парней такого плана нет будущего.

Вариант

«Миннесота» после угроз Кирилла Капризова (или его агента) решила поднять ставки. Прогресс в переговорах налицо, хотя стороны делают вид, что «российской карты» не существует. Менеджеры клуба готовы дать от 5 до 7 миллионов долларов за три сезона, а ведь совсем недавно они настаивали на длительном соглашении, максимальном сроке и были готовы подарить не слишком сказочные условия, примерно 8 миллионов в год. Сейчас это, вероятно, хорошие деньги, но вдруг пандемия закончится, зрители полностью вернутся на стадионы, бизнес наладится и «потолок» будет увеличиваться? Через два-три года 8 миллионов могут быть не самой выдающейся зарплатой. На это и расчет.

Через три года агент игрока (или сам Кирилл) будет торговаться по-новому, опять разыгрывать вариант с Россией или выкручивать руки другими способами. Нормальный процесс. Капризов провел сильный сезон, вероятно, он получит приз лучшего новичка, нет никаких аргументов за то, что у него будет спад. Да, был плохой плей-офф, но все-таки он был дебютным для российского нападающего.

Не стоит обвинять его или агента в жадности. Только не по отношению к североамериканским клубам, которые при первой возможности съедят, сэкономят, обманут, руководствуясь исключительно собственной выгодой. Раздевать их сейчас, требовать много денег, шантажировать (в законном смысле) — признак хорошего тона. Что там будет через три года, никто не знает, но сейчас надо взять по максимуму.

Новички

В «Сочи» едут три игрока на просмотр. По поводу защитника Виктора Балдаева никаких сомнений нет. Это будет большой глупостью, если по итогам сборов он не подпишет полноценное соглашение. Силовой игрок, который ничего не боится, дерется и выталкивает с пятачка так, что соперник обращается к доктору. Сейчас на рынке он один из последних, кто может бросить вызов любому тафгаю. Удивительно, что Виктора вообще собираются просматривать.

С двумя другими хоккеистами сложнее. Александр Калинин — трехкратный обладатель Кубка Харламова с «Локо», но у него не было никаких шансов пробиться в первую команду Ярославля. Наблюдал за хоккеистом в «Буране», где он провел полный сезон. Неплохой хоккеист, но уж слишком флегматичный, из тех, кто ничего не сделает, если что-то идет не так. Насколько мне известно, Воронежу предлагали взять Калинина на односторонний контракт, но Александр не захотел, а в «Буране» и не настаивали. Зная состав черноморской команды, трудно представить, что он сумеет закрепиться в основе. Но чудеса случаются.

Много споров и пересудов вызвал просмотровый контракт с Никитой Крутовым. Воспитанник воскресенской школы без особого успеха провел три сезона в МХЛ, а в прошлом сезоне метался между ВХЛ и ВХЛ-Б в Кургане, причем чаще играл за «Юниор». В «Сочи» не говорят о мотивах, но это просмотровый контракт, ни к чему не обязывающий. Подобные соглашения были в «Динамо» (Москва) (и мы про них писали), в других элитных командах. А «Торонто» приглашал в тренировочный лагерь Павла Ротенберга. Во время предсезонки всякое бывает в любых клубах.