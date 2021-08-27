Он заслужил аплодисменты на каждой арене. Великий хоккеист современности объявил о завершении карьеры после сезона

Обзор дня Алексея Шевченко.

Заявление

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов неожиданно сообщил, что для него будущий сезон станет последним в карьере. И сделал он это на встрече с руководством республики, президентом клуба. То есть приберег важную новость на статусное мероприятие, хотя ровно неделю назад говорил, что еще думает, и намекал, что готов продолжить выступления, если вновь не получится выиграть Кубок Гагарина. Видимо, я с ним поднимал эту тему как раз в минуту раздумий, ведь Зарипов терзался. Но теперь уже назад повернуть будет нельзя, если только в Татарстане и клубе не поменяются руководители, во что верится с трудом.

Ничего, кроме грусти, заявление Даниса не вызывает. Не хочется даже размышлять над вопросом, рано ли он это сделал или поздно. Способен ли Зарипов выступать на высоком уровне или уже не тянет. Что сейчас говорить-то? Через сезон в КХЛ не будет очень крутого хоккеиста, прекрасного человека. Не будет личности, которую заменить невозможно, даже на подходе никого нет. Рано или поздно появится, но не сразу. Зарипов шел к этому статусу долго и сам. Вот так внезапно и появилась идеология нового сезона в КХЛ. Данис и «Ак Барс» должны устроить нечто подобное, что было в НБА у Коби Брайанта и Дирка Новицки. Их провожали с арен аплодисментами, на матчи с участием этих игроков приходили только ради того, чтобы увидеть спортсменов в деле в последний раз. Скачивайте себе календарь «Ак Барса» и постарайтесь попасть на игры с участием великого российского хоккеиста, обладателя пяти Кубков Гагарина. Он заслужил аплодисменты на каждой арене.

Контракт

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников заключил контракт на 8 лет, в течение которых будет получать почти 8 миллионов долларов за сезон. Невероятное соглашение для хоккеиста. Лучше и представить нельзя. Можно только порадоваться за игрока, который заработает столько денег и после окончания контракта выйдет на рынок свободных агентов.

Но давайте подумаем, а правильно ли поступила «Каролина»? Итак, они дали огромную зарплату хоккеисту, которому всего 21 год. Статистика Свечникова неплохая, но не более. 205 матчей в регулярном чемпионате и 140 очков, 26 матчей в плей-офф — 20 очков. Важный вопрос: а является ли Андрей ключевым хоккеистом «Каролины»? Прямо сейчас — нет, тут даже спорить нечего. Слишком много при таком контракте плохих игр, слишком часто удаляется, может иногда «пропасть» с площадки. А уж в плей-офф вообще нет никаких достижений (впрочем, тут многое от команды зависит). При этом его плюсы тоже всем известны. Настырность, очень приличная техника, умение принимать правильные решения в условиях стресса и высоких скоростей.

Может ли Свечников выйти на другой уровень, станет форвард для «Каролины» таким же важным хоккеистом, как Маккиннон для «Колорадо», Макдэвид для «Эдмонтона» или Мэттьюс для «Торонто»? Сумеет ли Андрей приблизиться к звездам первого уровня? Прямо сейчас кажется, что нет, не сможет. Ему не хватает основательности, умения сдерживать эмоции и автоматизма в действиях. Но он молод, опыт к нему придет. То есть «Каролина» так сильно верит в это, что предлагает жирное соглашение прямо сейчас, когда за спиной Свечникова неочевидные достижения. Этот контракт вряд ли обрадует менеджеров клубов КХЛ, но зато позволит агентам игроков подобного уровня требовать больших зарплат. Через пару лет поговорим снова, правильно ли поступили «Ураганы».

Новичок

Сборная Белоруссии позорится на олимпийской квалификации, а минское «Динамо» в КХЛ становится сильней. Контракт с клубом подписал Марио Кемпе, который последние два сезона провел в ЦСКА. Швед — центральный нападающий, а именно в этой линии у клуба были проблемы. Настолько серьезные, что на иные выставочные матчи тройку формировали вокруг Дениса Мосалева, что вообще никуда не годится. Но это было в конце июля — начале августа, а сейчас команда уже выглядит не такой неукомплектованной, как в начале лета.

Граовац в первой тройке, Кемпе во второй, Усов — в третьей, вот уже и довольно приличная центральная линия, чтобы не только попасть в плей-офф, но и задержаться там. Теперь у Крэйга Вудкрофта (правда, если он не пробьется со сборной страны в Пекин, то его могут уволить) есть с кем работать. Крейг в свой первый сезон побеждал благодаря настойчивой работе с местными ребятами, которых он подтягивал до уровня легионеров. Сейчас ситуация повторяется. У белорусского клуба есть как минимум два неплохих звена.

Что касается Кемпе, то он проведет в нашей лиге уже шестой сезон. В «Витязе» нападающий наиграл на предложение из НХЛ, но затем быстро вернулся в Россию. Не сказать, что он стал ключевым игроком армейцев, а последний плей-офф Марио вообще провалил, не набрав ни одного очка в 12 матчах. Его появление в ЦСКА вообще было довольно странным, могли бы поискать и более серьезных хоккеистов. Но если Кемпе недотягивал до уровня армейского клуба, то это не значит, что у него будет все плохо в Минске. Требования другие, и давление меньше. В «Витязе» швед дважды набирал более 30 очков, ничего не мешает ему так сыграть и в Белоруссии.