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Сегодня, 17:45

«Авангард» творит необъяснимые вещи. Теперь купил за 45 миллионов игрока из запаса «Магнитки»

«Металлург» обменял форварда Башкирова в «Авангард»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров.
Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров.
Фото ХК «Металлург»
Данил Башкиров стал очередным новичком омского клуба.

«Авангард» в ноябре выглядит как ненасытный шопоголик, дождавшийся «черной пятницы». Вот только закупаются омичи явно не по сниженным ценам — скорее наоборот, сильно переплачивают. Чего стоит только выкуп за 40 миллионов рублей у «Куньлуня» нападающего Наиля Якупова, который еще в конце лета был свободным агентом. Сегодня же омичи выменяли из «Металлурга» форварда Данила Башкирова — по информации «СЭ», сумма денежной компенсации составила 45 миллионов рублей.

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«Магнитка» сама выкупала Башкирова у «Салавата Юлаева», причем совершила эту сделку в начале мая 2024-го. Тогдашний спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко сделал оффершит Башкирову, предложив ему трехлетний контракт со средней зарплатой в 32 миллиона рублей в год (30 — в сезоне-2024/25, 33 — в двух последующих). Хоккеист принял это предложение, а в «Салавате» не стали его повторять, посчитав не соответствующим уровню Башкирова. Уфимцы были готовы дать двухлетний контракт с зарплатой в 15 и 17 миллионов рублей в год. Как показал нынешний сезон, это более чем адекватная оценка уровня игрока.

В начале сезона у «Металлурга» было много травмированных нападающих — пропустили первые матчи Юров и Вовченко, еще дольше отсутствовали Зернов и Канцеров. Шансом заявить о себе в отсутствие чемпионов воспользовались некоторые молодые игроки — в частности, форвард 2005 года рождения Андрей Козлов. Башкиров же не всегда попадал в состав, даже наполовину собранный из игроков фарм-клуба.

Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров забивает гол в ворота «Сибири» (3:1)
Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров забивает гол в ворота «Сибири» (3:1).
Фото ХК «Металлург»

Данил — безусловно, талантливый нападающий, и Виктор Козлов доверял ему в Уфе. В прошлом сезоне его игровое время составило более 15 минут за матч — больше было только у четырех явных лидеров атаки «Салавата Юлаева» Ливо, Хмелевского, Дроздова и Шарова. Так стоило ли гнаться за деньгами в Магнитогорск?

То, что выкуп Башкирова за большие деньги, — провальная сделка, стало ясно почти всем, в том числе новому спортивному директору «Магнитки» Евгению Бирюкову. Поэтому вряд ли у него возникли хоть какие-то сомнения, когда «Авангард» проявил заинтересованность в Башкирове. Любой ценой молодого игрока точно отдавать бы не стали, а вот полностью отбить весенние затраты — отличный вариант. Тем более учитывая то, что «Металлург» ищет варианты усиления состава до дедлайна.

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Логику «Авангарда» понять сложно, но только если не представить сундук, доверху наполненный золотыми монетами. Сейчас омский клуб располагает очень большим бюджетом и может позволить себе тратить деньги на выкуп хоккеистов из других клубов: платежную ведомость выше 900 миллионов рублей все равно не заполнишь. А вот если Башкиров заиграет, то такие траты оправдают себя. Другого выхода, кроме как использовать все варианты на рынке, у руководства омичей сейчас нет — надо спасать сезон. Вот только вряд ли в этом может помочь хоккеист, который сидел в запасе другого клуба даже без особой конкуренции.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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