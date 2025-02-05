Русский форвард пересидел в Америке, так и не пробившись в НХЛ. В Россию он вернется абсолютно пустым

Сложная история участника МЧМ-2020 Егора Соколова.

ЦСКА выменял у «Автомобилиста» права на нападающего Егора Соколова, отдав взамен права на Даниила Гущина. Оба хоккеиста выступают в Северной Америке, оба давно уперлись в потолок и тратят свое время зря. Вероятней всего, кто-то из них в следующем сезоне вернется в Россию, если не прекратит убивать свою карьеру. Скорее всего, это будет Соколов, так как он отказывался возвращаться в систему екатеринбургского клуба. Но и в ЦСКА ему делать нечего.

Егор Соколов — яркий пример того, что происходит в хоккейном мире Америке, когда ты сильно стараешься понравиться местным, жертвуя своими интересами. И в итоге для местных ты остаешься забавным чужаком, на которого смотрят с доброй улыбкой, но не принимают в свою компанию. А свои наблюдают со смешанным чувством недоумения. Соколов сделал все, чтобы попасть в такое положение.

Отдадим должное Егору, ведь он все-таки кое-чего добился. Побывал на молодежном чемпионате мира, где влюбил в себя российскую публику своими искренними интервью. Спокойно перенес то, что на него не обратили внимания на драфте в 18 лет, а потом дождался, что затем его взяли во втором раунде. Очень сильно старался в АХЛ. Плюс создавал себе положительный имидж, во времена пандемии он разносил продукты по домам, так как людям было трудно выходить в магазин. Легко участвовал во всех медиактивностях. Молодец, ничего плохого не могу сказать.

Со спортивной частью жизни все было не так однозначно. Я прекрасно помню его выдающиеся сезоны за фарм-клуб «Оттавы». В один из них он набрал 50 с лишним очков, дебютировал в НХЛ и даже забил, но тут выяснилось, что лимит Соколова — это игра в АХЛ, где у команд нет вообще никаких спортивных задач. Для НХЛ он был слишком суетливым, с кучей игровых проблем, и компенсировать сложности эмоциями и заряженностью не получалось.

Фото ХК «Оттава»

В клубе НХЛ быстро поняли это, повздыхали, что зря потратили высокий выбор, а потом забыли игрока. Уже в сезоне-2023/24 ему был предложен скромный договор и, кажется, в клубе дали понять, что не рассчитывают на хоккеиста, и он всю оставшуюся карьеру проведет в АХЛ. Причем Соколов еще бастовал, требуя существенного повышения зарплаты, но проиграл спор.

Прошлым летом Егора обменяли в «Юту», но за это время он не добавил в своем уровне, так что у тренеров нового клуба даже в мыслях не было вызывать хоккеиста из «Тусона».

Теперь он, видимо, возвращается домой. Но кем? По-хорошему ему надо было ехать в Россию после окончания контракта новичка с «Оттавой», а лучше — договориться с канадцами о разрыве отношений после двух лет. Тогда он был в порядке по российским меркам, эмоционально заряжен и мог бы здесь стать звездой лиги. Конечно, в «Автомобилисте» ему пришлось бы непросто, но, кто знает, может быть, клубу из Екатеринбурга сделали бы какое-нибудь хорошее предложение.

Но Соколов считал, что он свой в Америке, его любят и хорошие варианты найдутся. Но это так не работает. Как бы ты не старался — ты там чужой, а на уступки пойдут местному парню, предложив ему спорный высокий договор, но только не российскому хоккеисту.

Проблема в том, что нынешний Соколов совсем не тот, что был даже пару лет назад. Да, сейчас на его счету 30 очков, 14 заброшенных шайб, но эта статистика была набрана в начале сезона, когда он, видимо, считал, что его вот-вот вызовет «Юта» (совершенно безосновательно). В последних 20 матчах на счету Егора четыре шайбы. Он потух.

Фото ФХР

ЦСКА вообще ушел в какую-то глубокую перестройку. Рискну предположить, что создание мощной команды отложено на какой-то срок, видимо, до строительства новой арены. И теперь они проверяют ребят из АХЛ. Вероятно, верят, что Соколов здесь будет тем, каким был в фарм-клубе «Оттавы». А что они теряют, даже если ничего не получится?

Но сумеет ли Соколов показать себя? Он потерял слишком много времени, а понимание, что ты транжиришь свою карьеру, приходит только после ее окончания. Но прежнего отношения к Егору уже не будет. Что нам до канадцев: Егор ведь помогал в пандемию местным, а не вернулся домой помочь своим родным.