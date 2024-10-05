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Сегодня, 20:45

ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

ЦСКА дома проиграл «Трактору» в матче КХЛ
Артем Белинин
корреспондент
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ЦСКА проиграл «Трактору» — 0:4.
Фото ХК ЦСКА
Что происходит?

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ЦСКА — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Тертышный — 2 (бол., Кравцов, Ткачев), 17:45 — 0:1. Робинсон — 2 (Юртайкин, Шабанов), 30:20 — 0:2. Ибрагимов — 1 (Жарков), 46:00 — 0:3. Робинсон — 3 (бол., Дронов), 52:30 — 0:4.
Вратари: Просветов — Фукале.
Штраф: 14 — 4.
Судьи: Белов, Соин.
5 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

Несчастливая полоса для ЦСКА продолжается — на этот раз команда Ильи Воробьева проиграла «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:4. Для армейцев это уже третье поражение в четырех последних матчах.

Второй разгром за три дня

Для ЦСКА матч с «Трактором» был отличным шансом извиниться перед болельщиками за унизительное домашнее поражение от «Металлурга». 3 октября армейцы уступили «Магнитке» с общим счетом 0:7, пропустив шесть шайб за второй период. Так крупно в родных стенах ЦСКА не проигрывал с 2009 года — тогда от «Динамо» также залетело семь.

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Примечательно, что для Воробьева это был первый матч против бывшего клуба — в «Металлурге» он работал (в свой второй приход) с 2019 по 2023 год. И хотя для его нынешней команды поражение не стало крупнейшим в истории (армейцев в 2012 году громил «Амур» 0:8, а в 1961-м «Динамо» — 5:14), от встречи с «Трактором» болельщики ЦСКА ждали только победы. Но не получилось даже навязать сопернику достойную борьбу.

Лидер Восточной конференции «Трактор» отличился в каждом из периодов — шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Бадди Робинсон (31, 52) и Марсель Ибрагимов (47). Хозяева опять, как и позавчера, слабо сыграли в меньшинстве, а сами ушли со льда без голов.

В этот раз Воробьев появился быстрее

Разгром — настоящее испытание для тренера и команды. Воробьев после поражения от «Магнитки» пришел на пресс-конференцию спустя почти два часа и был лаконичен: «Обтекаю. Если честно, такого позора не припомню».

Задержку Илья Петрович объяснил просто: «После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах».

На вопрос о том, слышал ли тренер что-нибудь об увольнении, Воробьев ответил резко: «Я не слышал. Умнее ничего нет?»

По игре тоже высказался: «Мы меняли звенья и вратаря. Как только начали подбираться ближе к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло».

После встречи с «Трактором» Воробьев появился оперативнее — ждать никого не заставил. И тоже был краток — вся пресс-конференция заняла чуть меньше трех минут: «Не забивая голов, невозможно выиграть. Это основное. Заряженные вышли? Согласен. Работали? Согласен. При равной игре — 0:4. Этот этап надо пройти. Что не ломает нас — делает нас сильнее. Нам чуть-чуть не хватает — надо забить и все пойдет. Как отношусь к этим двум матчам? У нас нормальные пару дней были, так вам скажу. Веселые. Надо выкарабкиваться».

После 12 матчей ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции — на счету армейцев 15 очков. Следующий матч еще с одним топом с «Востока» — 8 октября в Москву приедет «Салават Юлаев».

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо Мн 10 6 4 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 11 4 7 9
12 Барыс 13 2 11 5
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Авангард – Барыс
 4 : 0
5.10 14:30
Лада – Адмирал
 1 : 0 Б
5.10 15:00
Автомобилист – Сибирь
 0 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Трактор
 0 : 4
5.10 17:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 5
5.10 17:00
Северсталь – СКА
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