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Сегодня, 22:30

ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби благодаря дублю Мамина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Иван Просветов и форвард армейцев Максим Мамин после победы над «Спартаком» (4:2) 13 января.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дубль в день рождения сделал Максим Мамин.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Мамин — 8 (мен.), 0:54 — 1:0. Галимов — 7 (Беляев, Филин), 24:58 — 1:1. Фатеев — 7, 30:16 — 2:1. Беляев — 6 (Филин), 31:47 — 2:2. Мамин — 9 (Ярош, Классон), 40:40 — 3:2. Гурьянов — 12 (Карнаухов, Классон), 57:02 — 4:2.
Вратари: Просветов — Николаев (58:55).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 39 (8+15+16) — 30 (17+8+5).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
13 января. Москва. «ЦСКА Арена».

К столичному дерби, которое всегда славится накалом и драматизмом, ЦСКА подошел с четырехматчевой серией поражений. Лучшей мотивации перед встречей со «Спартаком» для команды Ильи Воробьева подобрать было сложно. Положение армейцев осложнила не только череда неудач. Трагизма добавило отсутствие заброшенных шайб в двух прошлых матчах с «Куньлунем» и минским «Динамо». Непривычно видеть ЦСКА, который остается 173 минуты (последний раз забивали еще против «Локомотива») без голов. Против «Спартака» засуха наконец-то прервалась.

Иван Просветов, Владислав Провольнев, Никита Охотюк и&nbsp;Кирилл Долженков. Что случилось с ЦСКА? Армейцы проиграли четыре раза подряд после 11-матчевой победной серии

Сегодня армейцы забили очень быстро. Хотя начало матча, когда вратарь Иван Просветов заработал нелепое удаление, могло обеспокоить штаб Воробьева. За голкипера, который на 10-й секунде выбросил шайбу за пределы площадки, вступился Максим Мамин. Сегодняшний именинник в контратаке наказал «Спартак» за неточный пас Николая Голдобина. Шайба в меньшинстве на 54-й секунде столичного дерби стала прекрасным подарком на 30-летний юбилей.

ЦСКА выходил вперед, «Спартак» догонял — такой сценарий получил сегодняшний матч. В самом результативном втором периоде красно-белые сначала спаслись от гола Егора Фатеева, который справедливо отменили после запроса на помеху вратарю. Однако спустя пять минут форвард ЦСКА забил еще раз. К этой шайбе никаких вопросов не возникло. «Спартак» относительно быстро отреагировал голом Александра Беляева, но на старте третьего периода вездесущий Мамин оформил дубль и снова вывел ЦСКА вперед.

В третьем периоде «Спартак» имел все шансы, чтобы вернуться в игру, даже оставшись без Павла Порядина, который получил травму еще во втором отрезке. Однако красно-белые осложнили себе жизнь тремя удалениями. Вместо того чтобы спасать матч, они отбивались в меньшинстве. Хотя забить номинальные гости могли даже в неравных составах, когда один на один улетел Александр Пашин, но бросил выше створа.

Успокоил концовку для ЦСКА Денис Гурьянов. Вернувшийся из НХЛ форвард забросил 12-ю шайбу в сезоне. Вероятно, от нападающего, который еще пару лет назад зажигал в топ-6 «Далласа», в России ждали более результативной игры. Пока же Денис не так ярок. Гурьянов пропустил четыре последних матча, а сегодня помог команде одержать первую победу в 2025 году. Успех армейцев омрачило повреждение Виталия Абрамова. В середине третьего периода лидер ЦСКА неудачно влетел в борт после контакта с Дмитрием Вишневским. Арбитры в этом моменте не усмотрели нарушения правил. Абрамов же закончил матч досрочно и больше не появился на льду.

Максим Мамин (ЦСКА)
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 ЦСКА 44 26 18 59
3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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13.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
 4 : 2
13.01 19:30
Локомотив – СКА
 4 : 3 ОТ
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