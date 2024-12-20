Супердерби в честь великого Федорова! ЦСКА победил «Спартак» в одном из лучших матчей сезона

Голевое пиршество и очень яркий хоккей.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ружичка — 14 (Морозов, Чайковски), 6:12 — 0:1. Карнаухов — 5 (мен., Просветов), 15:00 — 1:1. Афанасьев — 4 (Гурьянов, Классон), 21:48 — 2:1. Филин — 3, 31:28 — 2:2. Мальцев — 10, 33:08 — 2:3. Абрамов — 15 (бол., Гурьянов), 39:56 — 3:3. Галимов — 4 (Орлов), 50:03 — 3:4. Полтапов — 9 (Соркин), 50:48 — 4:4. Соркин — 15 (Классон), 61:17 — 5:4.

Вратари: Просветов — Николаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (12+11+8+1) — 45 (19+14+11+1).

Судьи: Бирин, Юдаков.

19 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

ЦСКА и «Спартак» с четвертой попытки выдали образцовое по эмоциям, сюжету и содержанию дерби, в котором не хватило, наверное, только яркого кулачного боя. Великий Сергей Федоров, смотревший за матчем из ложи, наверняка испытал взрыв радости. Дело не только в торжественной церемонии поднятия под своды арены свитера с его фамилией или в первой для армейцев в нынешнем чемпионате победе над самым принципиальным соперником. ЦСКА старался весь матч действовать с позиции силы и не сломался психологически, пропуская не самые логичные голы.

В начале сезона команда не отличилась устойчивостью и неоднократно рассыпалась под давлением. Сейчас от тех проблем почти ничего не осталось. По окончании встречи главный тренер Илья Воробьев объяснил прогресс ЦСКА тем, что игроки привыкли к требованиям и набрались опыта. В последнее время армейцы настолько уверовали в свою оборону и способность побеждать за ее счет, что перестали много забивать. Однако атакующий потенциал у них очень вчера. Когда звено Соркина поддерживают другие тройки, то ЦСКА становится почти невозможно удержать.

Алексей Жамнов впервые за два года сделал шаг, который напрашивался в последнее время, разведя «бразильскую тройку» по трем звеньям. Воссоединить их можно в любой момент, если того потребует ситуация. Визуально Морозов, Голдобин и Порядин потеряли в эффектности и эффективности. Зато от этого выиграла вся команда, приобретя необходимый баланс в атаке. Бросковая активность у гостей оказалась выше и, наверное, учитывая ход встречи, скорее они упустили победу.

Для того, чтобы этот «Спартак» смог всерьез замахнуться хотя бы на выход в третий раунд, ему необходимо перестроиться и научиться играть просто. Молодая оборона красно-белых плывет под давлением и начинает ошибаться. О проблеме известно давно, но время идет и ничего серьезно не меняется. Даже пауза в чемпионате на это не повлияла. Все повторяется, какие бы изменения не пытался вносить тренерский штаб. Похоже, без усиления как минимум одним опытным защитником до окончания дедлайна не обойтись.

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