Ужас «Спартака» в концовке матча против ЦСКА. Красно-белые на волоске от непопадания в плей-офф

Армейцы приговорили соперника на последних минутах дерби, а последняя команда КХЛ обыграла первую.

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Лайпсик — 10 (Попов, Соркин), 14:34 — 1:0. Талалуев — 10 (Торченюк), 22:13 — 1:1. Андронов — 13 (мен.), 58:05 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Гудачек (58:17).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 14 (8+2+4) — 23 (6+7+10).

Судьи: Гашилов, Оленин.

19 января. Москва. «ЦСКА Арена». 2453 зрителя.

Одни не хотели, другие не могли — расхожая фраза оказалась весьма применима к столичному дерби. Борющийся за плей-офф «Спартак» в последних матчах испытывает явный игровой кризис. Хорошие победы чередуются с безликими поражениями. По-прежнему не играет травмированный лидер Йори Лехтеря, а также защитники Кутейкин, Никишин и Вишневский. Легионерское звено чехословаков Ганзл — Радил — Бакош выдают результат под настроение. Армейцы же вовсю планомерно готовятся к плей-офф — не разрывают соперников в клочья, а играют на результат. В игре против СКА (3:1) они поймали оппонентов на ошибках и ровно то же самое сделали и с менее мастеровитым «Спартаком».

Счет открыл канадец Лайпсик. Нападающий, которого в межсезонье-2020 отчислил «Вашингтон» за критику жены партнера по команде в личной переписке, прокинул шайбу перед защитником красно-белых Евгением Куликом и эффектно реализовал выход один на один с вратарем.

«Спартак» сравнял счет усилиями Талалуева. Весь оставшийся матч красно-белые старались задавить соперника, изо всех сил выходили победителями в борьбе за шайбу. По всем основным критериям, как, например, время в атаке (11:08 — 11:13), контроль шайбы (16:33 — 15:56), наблюдалось равенство. И только по броскам в створ номинальные гости («Спартак» играет на той же арене) были впереди — 23 -14. ЦСКА словно посмеивался, отсиживаясь в кустах. Когда на 58-й минуте матча в чужой зоне удалился Шалунов, вдруг показалось, что красно-белые все-таки смогут взять свое. Но большинство команды Знарка было настолько безобразным — и дело даже не в 6 неиспользованных попытках, а в самом розыгрыше, — что вполне можно было ждать и беды.

Так и случилось. Гуру по игре в меньшинстве Сергей Андронов воспользовался неразберихой спецбригады красно-белых, убежал один на один с Гудачеком, эффектно уложил его на лед, приговорив соперника по дерби. Более ужасную концовку для спартаковцев, чем решающий гол в меньшинстве, сложно было представить.

«Спартак» еще больше усложнил себе выход в плей-офф после победы «Витязя» над «Сибирью». Подмосковная команда отстает на одно очко, имея матч в запасе.

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шваненбергс — 3 (Мамчицс, Рих.Букартс), 1:10 — 0:1. Сафонов — 1 (Журавлев, Юдин), 1:26 — 1:1. Сафонов — 2 (Педан, Галимов), 3:18 — 2:1. Скарлетт — 2 (бол., Лайпон, Рих.Букартс), 4:42 — 2:2. Лукоянов — 4 (Зарипов, Глухов), 34:30 — 3:2. Рих.Букартс — 7 (бол., Дзиеркалс, Скарлетт), 47:44 — 3:3. Столяров — 3 (Скарлетт, Зырянов), 54:51 — 3:4. Лукоянов — 5 (Зарипов), 56:01 — 4:4. Лайпон — 4 (Индрашис, Майоне), 64:52 — 4:5.

Вратари: Билялов (Рейдеборн, 4:42) — Налимов.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 43 (16+11+8+8) — 30 (4+9+15+2).

Судьи: Бирин, Наумов.

19 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 2445 зрителей.

Рижское «Динамо», которое набрало меньше всех очков в КХЛ, в гостях сенсационно обыграло в овертайме лидера лиги — «Ак Барс». Причина этому — во многом разная мотивация команд. Казанцы уверенно обыграли дома «Авангард» (3:1), который считался неудобным соперником, а затем в тяжелой борьбе переиграли «Торпедо» (2:0). Логично, что «Ак Барс», оставшийся к тому же без Стефана Да Косты, немного расслабился.

Рижане же показали быструю, агрессивную игру — в лучших традициях команд тренера Петериса Скудры. Хоть «Динамо» и значительно уступало сопернику в классе, но взяло свое за счет организованности и желания.

Единственный позитивный момент для казанцев — дубль 19-летнего нападающего Ильи Сафонова, который провел свои первые голы в КХЛ. Он только недавно вернулся с молодежного чемпионата мира и проявил себя, получив место во второй тройке. Ситуация напоминает прошлогоднюю, когда, вернувшись с МЧМ, начал зажигать Дмитрий Воронков. Удивительно только, что «Ак Барс» не задействовал игроков из фарм-клуба — лучшей возможности, чем игра с аутсайдером, может не представиться.