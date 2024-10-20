Историческое поражение ЦСКА от «Сочи»: гол за 11 секунд до сирены и выбитые зубы. Воробьев — аут?
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сочи» — 3:4 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Фатеев — 3 (Классон, Нестеров), 18:48 — 1:0. И. Федотов — 1 (бол., Тянулин, Венгрыжановский), 25:32 — 1:1. Волков — 1 (Венгрыжановский, Грэм), 48:19 — 1:2. Сероух — 2 (Хафизов, Авершин), 52:05 — 1:3. Абрамов — 8 (бол., Соркин, Окулов), 54:10 — 2:3. Абрамов — 9 (Соркин, Уильямс), 59:49 — 3:3.
Победный буллит: Хафизов.
Вратари: Просветов — Иванов.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 23 (13+6+4+0) — 29 (6+18+4+1).
Судьи: Овчинников, Светилов.
20 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 7664 зрителя.
В единственном воскресном матче FONBET Чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке уступил «Сочи» в серии буллитов (3:4). Встреча оказалась богатой на события — в ней было множество голов, один из которых — в самой концовке третьего периода, а также жуткая травма игрока гостевой команды.
Армейцы отыгрались незадолго до сирены, но все равно уступили
Первые два периода не получились результативными. Команды забросили по одной шайбе — отличились Егор Фатеев и Илья Федотов. А в третьей 20-минутке события разворачивались стремительно. Благодаря голам Артема Волкова и Даниила Сероуха «Сочи» ушел в отрыв и, казалось, должен был доводить дело до спокойной победы. Однако ЦСКА забил дважды, причем Виталий Абрамов не только сократил отставание, но и спас свою команду от поражения в основное время за 11 секунд до сирены!
В овертайме оппоненты не смогли отметиться голами, и победитель определялся в серии буллитов. У ЦСКА единственный бросок реализовал Руслан Исхаков, а в составе «Сочи» отличились Даниил Авершин и Тимур Хафизов.
Победный буллит получился историческим. Южане обыграли армейцев всего во второй раз и впервые с 2016 года. До этого красно-синие одерживали верх над сочинцами 25 раз подряд. Теперь баланс побед — 34-2 в пользу столичного клуба.
Команда Ильи Воробьева показывает неубедительную игру в последних матчах и уступила в четырех встречах подряд. В турнирную таблицу болельщикам ЦСКА наверняка страшно заглядывать, ведь армейцы находятся лишь на шестой строчке «Запада» с 21 очком.
Без пары зубов
Один из главных эпизодов матча, который быстро разлетелся по соцсетям, — жуткая травма Данила Мокрушева. В третьем периоде защитнику «Сочи» в лицо коньком попал Виталий Абрамов, окровавленного игрока пришлось экстренно уводить в раздевалку. Но все оказалось не так страшно, через некоторое время защитник уже позировал для камеры, пусть и с приложенным к лицу холодом.
После завершения игры главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подтвердил, что травма не тяжелая.
«Данил Мокрушев потерял пару зубов. Мы рады, что с ним не все так серьезно. Он вернется в состав в скорейшем времени», — сказал 54-летний специалист журналистам.
О чем говорил Воробьев
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев на пресс-конференции заявил, что, несмотря на камбэк, сейчас не время для хвалебных слов.
«Хороший первый период, второй не удался, начали удаляться. В третьем сражались, забили. Дальше вы все видели сами. Абрамов сказал, что игроки не выполняют установку? Речь идет о втором периоде, он получил по башке после него».
Также Воробьев объяснил, чего армейцам не хватает для стабильной игры.
«Сыгранности, опыта новичков, много чего. У нас много ребят, если бы все пошло сразу — было бы здорово. Мы выдавливаем, выжимаем из себя. Многие вещи даются сложно».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|30
|2
|Спартак
|17
|11
|6
|24
|3
|СКА
|17
|11
|6
|23
|4
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|5
|Торпедо
|17
|9
|8
|21
|6
|ЦСКА
|18
|7
|11
|21
|7
|Динамо Мн
|16
|9
|7
|19
|8
|Динамо М
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|17
|9
|8
|18
|10
|Сочи
|17
|7
|10
|15
|11
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|20.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 4 Б