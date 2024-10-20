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Историческое поражение ЦСКА от «Сочи»: гол за 11 секунд до сирены и выбитые зубы. Воробьев — аут?

ЦСКА впервые за 8 лет проиграл «Сочи» в КХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Сергей Иванов (слева), нападающий ЦСКА Прохор Полтапов (в центре) и защитник «Сочи» Глеб Корягин.
Фото ХК ЦСКА
Красно-синие спаслись за 11 секунд до конца третьего периода, но все равно уступили аутсайдеру.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сочи» — 3:4 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Фатеев — 3 (Классон, Нестеров), 18:48 — 1:0. И. Федотов — 1 (бол., Тянулин, Венгрыжановский), 25:32 — 1:1. Волков — 1 (Венгрыжановский, Грэм), 48:19 — 1:2. Сероух — 2 (Хафизов, Авершин), 52:05 — 1:3. Абрамов — 8 (бол., Соркин, Окулов), 54:10 — 2:3. Абрамов — 9 (Соркин, Уильямс), 59:49 — 3:3.
Победный буллит: Хафизов.
Вратари: Просветов — Иванов.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 23 (13+6+4+0) — 29 (6+18+4+1).
Судьи: Овчинников, Светилов.
20 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 7664 зрителя.

В единственном воскресном матче FONBET Чемпионата КХЛ ЦСКА на своей площадке уступил «Сочи» в серии буллитов (3:4). Встреча оказалась богатой на события — в ней было множество голов, один из которых — в самой концовке третьего периода, а также жуткая травма игрока гостевой команды.

Армейцы отыгрались незадолго до сирены, но все равно уступили

Первые два периода не получились результативными. Команды забросили по одной шайбе — отличились Егор Фатеев и Илья Федотов. А в третьей 20-минутке события разворачивались стремительно. Благодаря голам Артема Волкова и Даниила Сероуха «Сочи» ушел в отрыв и, казалось, должен был доводить дело до спокойной победы. Однако ЦСКА забил дважды, причем Виталий Абрамов не только сократил отставание, но и спас свою команду от поражения в основное время за 11 секунд до сирены!

В овертайме оппоненты не смогли отметиться голами, и победитель определялся в серии буллитов. У ЦСКА единственный бросок реализовал Руслан Исхаков, а в составе «Сочи» отличились Даниил Авершин и Тимур Хафизов.

Победный буллит получился историческим. Южане обыграли армейцев всего во второй раз и впервые с 2016 года. До этого красно-синие одерживали верх над сочинцами 25 раз подряд. Теперь баланс побед — 34-2 в пользу столичного клуба.

Команда Ильи Воробьева показывает неубедительную игру в последних матчах и уступила в четырех встречах подряд. В турнирную таблицу болельщикам ЦСКА наверняка страшно заглядывать, ведь армейцы находятся лишь на шестой строчке «Запада» с 21 очком.

Без пары зубов

Один из главных эпизодов матча, который быстро разлетелся по соцсетям, — жуткая травма Данила Мокрушева. В третьем периоде защитнику «Сочи» в лицо коньком попал Виталий Абрамов, окровавленного игрока пришлось экстренно уводить в раздевалку. Но все оказалось не так страшно, через некоторое время защитник уже позировал для камеры, пусть и с приложенным к лицу холодом.

После завершения игры главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подтвердил, что травма не тяжелая.

«Данил Мокрушев потерял пару зубов. Мы рады, что с ним не все так серьезно. Он вернется в состав в скорейшем времени», — сказал 54-летний специалист журналистам.

О чем говорил Воробьев

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев на пресс-конференции заявил, что, несмотря на камбэк, сейчас не время для хвалебных слов.

«Хороший первый период, второй не удался, начали удаляться. В третьем сражались, забили. Дальше вы все видели сами. Абрамов сказал, что игроки не выполняют установку? Речь идет о втором периоде, он получил по башке после него».

Также Воробьев объяснил, чего армейцам не хватает для стабильной игры.

«Сыгранности, опыта новичков, много чего. У нас много ребят, если бы все пошло сразу — было бы здорово. Мы выдавливаем, выжимаем из себя. Многие вещи даются сложно».

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Илья Воробьев
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