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Сегодня, 22:20

СКА чуть не превратил матч позора в великий камбэк. А ЦСКА показал, что открывает новое чемпионское окно

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов (№ 11) забросил третью шайбу команды в матче против СКА (6:5).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Безумная игра в армейском дерби.

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Регулярный чемпионат
ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 (5:0, 0:1, 1:4)
Голы: Карнаухов — 6 (Нестеров, Классон), 0:41 — 1:0. Гурьянов — 10 (Уильямс, Афанасьев), 0:57 — 2:0. Абрамов — 18 (Полтапов, Уильямс), 8:11 — 3:0. Соркин — 17 (Полтапов), 14:02 — 4:0. Карнаухов — 7 (Мамин), 14:38 — 5:0. Сапего — 1 (Деанджело, Плотников), 38:34 — 5:1. Никишин — 7 (Глотов, И. Демидов), 47:36 — 5:2. Долженков — 1 (Ярош), 47:51 — 6:2. Грицюк — 11 (Зайцев, Григоренко), 49:23 — 6:3. И. Демидов — 9 (Григоренко), 54:37 — 6:4. Плотников — 17 (Акользин, Никишин), 55:52 — 6:5.
Вратари: Просветов — Заврагин (Мойсевич, 0:57, Заврагин, 14:38, 55:16 — 58:02, 58:17).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (12+6+11) — 36 (6+14+16).
Судьи: Белов, Гамалей.
25 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Пять безответных шайб ЦСКА в первом периоде в ворота Егора Заврагина и Павла Мойсевича определили исход армейского дерби. СКА рвал жилы, сократил в итоге отставание до минимума и подарил шикарную концовку, но задел оказался слишком серьезным. Команда Ильи Воробьева набрала отличный ход к середине регулярного чемпионата и уже не выглядит такой сырой, как в начале сезона.

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ЦСКА, построенный под управлением Игоря Есмантовича и выигравший три Кубка Гагарина под руководством Игоря Никитина и Сергея Федорова, к межсезонью-2024 исчерпал себя. В армейском клубе затеяли мощную перестройку — Федорова на посту главного тренера сменил Воробьев, покинули армейцев казавшиеся незаменимыми Григоренко, Светлаков, Плотников, Слепышев. Упор в ЦСКА сделали на возвращение из-за океана игроков, застрявших между НХЛ и АХЛ, — пополнили команду вратарь Просветов, защитники Охотюк, Саморуков, нападающие Исхаков, Гурьянов, Афанасьев.

Проблемы в такой ситуации неизбежны, но в ЦСКА это понимали и терпели временные неудачи, не стали дергать Воробьева, дали время адаптироваться Афанасьеву и Гурьянову. При этом обменяли забуксовавшего и потерявшего мотивацию Окулова. И теперь все идет к тому, что ЦСКА открывает новое чемпионское окно. Не думаю, что их время придет уже в этом сезоне, скорее чуть позже.

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Костяку команды — в среднем 24-25 лет, а это значит, что их прайм еще впереди. Тот же Виталий Абрамов заблистал только в этом сезоне, а ему всего 26. Его партнерам по мощнейшей тройке Максиму Соркину и Прохору Полтапову — 24 и 21 соответственно. Исхаков, Афанасьев, Охотюк, Седов, Дроздов, основной вратарь Просветов — это все игроки 25 лет и моложе. Есть и опытная прослойка — Нестеров, Мамин, Карнаухов, Каменев. Последние трое проводят не слишком удачный сезон, но их кубковый опыт необходим команде.

В ЦСКА достаточно уверенно провели перестройку, и уже скоро это будет очень серьезный претендент на кубок. Но то, как команда Воробьева чуть не отдала СКА выигранный матч, настораживает. Разумеется, тут стоит отметить и гостей, которые уже не раз вытаскивали встречи, в которых проигрывали в две шайбы и более.

Когда СКА запирает любого соперника в чужой зоне, это выглядит очень опасно. По суммарному мастерству армейцам с Невы равных в КХЛ нет. Но проблемы в обороне и вратарской линии пока выглядят слишком серьезными. Они отчасти подвели СКА и в прошлом плей-офф, а решения на данный момент нет. Впрочем, матчи армейцев уже в который раз дарят болельщикам праздник результативного хоккея в этом сезоне — и для лиги это даже важнее.

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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