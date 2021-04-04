Терминаторы-2. ЦСКА безупречно отыграл второй матч западного финала и едет в Питер при счете 2-0

СКА никак не может пробить вратаря красно-синих, не забив ему за две игры ни разу

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Второй матч

ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шалунов — 7 (Окулов, Мамин), 21:06 — 1:0. Окулов — 4 (п.в., Слепышев), 59:53 — 2:0.

Вратари: Юханссон — Самонов (58:38 — 59:53).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (9+10+5) — 27 (12+7+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

4 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 6545 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

Вегетарианская по своей сущности игра СКА в пятницу крупно разочаровала. В плей-офф надо быть хищным зверем и не давать своему противнику даже шансов на спасение. Паниковать после первого поражения в серии тем не менее могут только люди, которых сам по себе приход весны выбивает из нормального состояния. Да, двумя днями раньше СКА проиграл по делу. Москвичи, проведя семь матчей с «Локомотивом», находились в тонусе, чем выгодно выделялись на фоне давно отдыхавшей команды из Санкт-Петербурга. И все-таки, когда не попадает в заявку вратарь Хелльберг, отлично показавший себя в играх с «Динамо», и местный любимчик Кузьменко, приходится удивляться. Неужели настолько необходим в составе засидевшийся в запасе шведский снайпер Стремвалль? ЦСКА проблему с перебором легионеров решил просто, устроив заочную конкуренцию между Лайпсиком и Кемпе. Канадец объективно смотрелся сильнее, поэтому Игорь Никитин отдал ему предпочтение. Ни у кого вопросов не возникает.

Гости, обновив по сравнению с прошлым матчем атаку, куда вернулся еще и Марченко, завелись с первых секунд. Они действовали активно и старались как можно быстрее пролетать среднюю зону, пытаясь не дать ЦСКА выстроиться в обороне всей пятеркой. Легкая потасовка с участием горячего Лайпсика и защитника петербуржцев Фантенберга в начале первого периода поначалу убедила в том, что наводить порядок в СКА кнутом не самая плохая идея.

Активностью команда Валерия Брагина вроде бы выделялась. Вратарю хозяев Юханссону работа нашлась. Однако при этом именно его коллега Самонов стал главной действующей фигурой. В первом периоде опасность в основном возникала в зоне СКА. Российский голкипер держался уверенно и оправдывал решение своего штаба сделать на него ставку. Не выручил он только при голе Шалунова, пропустив в ближний угол. В данном случае за ЦСКА сыграла клюшка защитника Хафизуллина — шайба задела ее и несколько дезориентировала голкипера.

Шансов забить еще у москвичей было предостаточно для игры такого уровня, в которой каждый голевой момент выглядит подарком небес. Три раза как минимум хозяев подводила суетливость, что можно было объяснить высоким накалом матча. Он смотрелся бы почти симпатично, если не беззубое нападение СКА, которое пять периодов не могло забить. Лишь дурацкое удивление Светлакова в чужой зоне позволило петербуржцам перехватить инициативу. В течение нескольких неприятных минут Юханссон и его партнеры с огромным трудом сохранили свои ворота в неприкосновенности. Сирена на перерыв для гостей стала разочарованием едва ли не большим, чем пропущенный ранее гол.

Превосходство по владению шайбой в чужой зоне — все, чем могли похвастаться гости. Им снова повезло оказаться в большинстве из-за того, что в одном эпизоде на льду оказалось шесть полевых игроков ЦСКА. Если сравнивать опасные выпады, то хозяева должны были вести с более солидным преимуществом. Их контратаки несли в себе угрозу каждый раз, тогда как по действиям в обороне у Никитина вряд были претензии к своим игрокам. Они, словно совершенные роботы-терминаторы, четко перекрывали свободное пространство и без нервов ловили на себя броски соперника. Задача СКА на оставшуюся часть серии очевидна без подсказок — надо начать забивать Юханссону, выдавшему третий «сухарь» подряд. Одна ротация делу пока совсем не помогает.