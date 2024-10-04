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Сегодня, 15:30

ЦСКА разгромлен чемпионом. Самый странный матч армейцев за 11 лет

Воробьев после крупного поражения ЦСКА заявил, что его увольнение не обсуждается
Михаил Скрыль
Корреспондент
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ЦСКА с разгромным счетом проиграл «Металлургу».
Фото ХК ЦСКА
Пропустили 7 от «Магнитки», а тренера больше часа ждали на пресс-конференции.

Первая встреча Ильи Воробьева с «Металлургом», которому он посвятил долгие годы карьеры, подарила невероятный по драматургии триллер. В нем главный тренер ЦСКА выступил основной жертвой. Его команда получила мощную пощечину, уступив действующему чемпиону под ноль и пропустив семь шайб. Как Воробьев ни пытался вернуться в игру, никакие действия не спасали ситуацию. Ни замена Ивана Просветова на Дмитрия Гамзина, ни перестановки в звеньях. «Металлург» безжалостно издевался над армейцами, забивая еще и еще. Так ЦСКА получил самое крупное поражение за последние 11 лет и одно из самых разгромных в новой эпохе клуба с президентом Игорем Есмантовичем.

У «Металлурга» во вчерашнем матче получалось абсолютно все. Мало того, что уральцы накидали армейцам семь шайб, так и еще задушили грозное нападение Воробьева. Под ноль ЦСКА еще не проигрывал в нынешнем чемпионате. Показательна статистика спецбригад: от «Магнитки» москвичи пропустили четыре шайбы в меньшинстве — ровно столько же, как и за все предыдущие матчи с начала чемпионата. Мало что получалось у хозяев в атаке. Хоккеисты «Металлурга» заблокировали 25 бросков и не дали много шансов армейцам в зоне Ильи Набокова, который оформил второй «сухарь» в сезоне.

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За кошмарным поражением следовала незамедлительная реакция руководства ЦСКА. О ней журналисты узнали еще до пресс-конференции. Как передавали коллеги, работающие на матче, у раздевалки армейцев после игры видели Бориса Михайлова и Павла Буре, которые входят в Наблюдательный совет клуба. Повод для легенд ЦСКА заглянуть в раздевалку появился серьезный. Высшее руководство очень требовательно относится к результатам. Разгромное поражение не могло остаться без внимания. Все закончилось тем, что журналисты ждали Воробьева на пресс-конференции больше часа после выступления Андрея Разина.

Илья Воробьев.
Фото ХК ЦСКА

Обычно тренеры приступают к общению с корреспондентами через 15-20 минут после окончания матча. Лигой разработаны специальные положения Регламента, по которому клубы обязаны не затягивать пресс-конференцию. Вчера после матча ЦСКА произошел вопиющий случай. Воробьев больше часа не приходил на пресс-конференцию, а общение с главным тренером завершилось за три минуты. Отвечая на самый логичный вопрос о возможном увольнении, Воробьев начал юлить. А когда сказал, что об этом речь не шла, выдал странную ремарку корреспонденту: «Поумнее ничего нет?»

Эмоции Воробьева можно понять. Команда получила сокрушительное поражение, руководство устроило разбор полетов, а по регламенту еще положено явиться на пресс-конференцию. Общение с прессой в иерархии ценностей тренера явно стоит на последнем месте. По-хорошему, все дискуссии в раздевалке ЦСКА стоит провести после общения с журналистами, но, когда дело доходит до вмешательства Буре и Михайлова, пресс-конференция становится менее важным действием. В любом случае такое поведение не красит Воробьева.

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В ЦСКА обязательно отреагируют на разгром. Но делать категорических выводов и задумываться об увольнении тренера преждевременно. Воробьев строит новую команду. Летом состав армейцев значительно обновился. Хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть к системе тренера, а тем, кто вернулся из Северной Америки, — к новой лиге. Крупное поражение заставит высшее руководство ЦСКА внимательнее присмотреться к работе Воробьева. Ближайшие матчи с «Трактором», «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» очень важны для будущего тренера. Ему необходимо убедить всех, что провал с «Металлургом» — разовая осечка.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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