Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:15

Что случилось с ЦСКА? Армейцы проиграли четыре раза подряд после 11-матчевой победной серии

ЦСКА проиграл «Куньлуню» и потерпел четвертое поражение подряд
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты ЦСКА Иван Просветов, Владислав Провольнев, Никита Охотюк и Кирилл Долженков
Иван Просветов, Владислав Провольнев, Никита Охотюк и Кирилл Долженков.
Фото ХК ЦСКА
Уступили даже «Куньлуню».

Победная серия ЦСКА из 11 матчей прерывается тоже довольно шумно. Илья Воробьев в Мытищах терпит четвертое поражение подряд. И в такие моменты теряешься. Что же происходит?

Большинство победных серий можно объяснить. Такие, правда, случались во времена, когда не было потолка зарплат и одни команды были существенно сильней других. Тем ценнее успех армейского клуба, который в декабре вообще не проиграл ни одного матча. Сейчас на такой длинной дистанции показывать отличную игру очень сложно.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев (в&nbsp;центре). Новый ЦСКА — скучный, но эффективный. При Воробьеве клуб вернулся к старому хоккею

Проблема в том, что армейская серия скорее удивляла, чем заставляла говорить о команде, используя яркие краски. Допустим, в четырех встречах они добились успеха вне основного времени. Ничего страшного, конечно, но все-таки штрих. В большинстве матчей команда Ильи Воробьева побеждала вопреки, а не за счет своей силы.

Конечно, глупо принижать серию побед, но сейчас, когда у команды серия из четырех поражений, это вообще не удивляет. В декабре везло, а сейчас перестало. Проблемы ЦСКА никуда не делись, а когда ожидаемо стало сбоить звено Максима Соркина, так сразу начался кошмар.

Нападаюший ЦСКА Виталий Абрамов
Виталий Абрамов.
Фото Global Look Press

Признайтесь, что и тройка Виталий Абрамов — Михаил Соркин — Прохор Полтапов сенсационно показывала такой выдающийся хоккей. Взять того же Абрамова. Он классный форвард, но его удачные действия чередуются с довольно длительными провалами. Так было на всех отрезках карьеры, например в фарме «Оттавы». Из-за этого его, кстати, обменяли из «Трактора», так как слишком уж нестабильно играл хоккеист. Сейчас у него как раз наступил плохой период, и вы видите, что в последних четырех встречах у команды нет набранных очков.

Но получается, что ЦСКА, пригласив лучшего свободного агента из тренеров, перемешав состав и взяв много сильных ребят из АХЛ, строился только на одном звене. Причем на тех, кто изначально был в клубе. Это немного странно.

Но если разобраться глубже, то видно, что у Ильи Воробьева все те, от кого ждали прогресса, выступают плохо, а некоторые просто превращаются в посредственностей. Посмотрите, кем стал яркий снайпер Иван Дроздов. То ли ему никак не могут найти места, то ли дают не те задания, но так Дроздов и до ВХЛ может доиграться. Он туда не попадет, конечно, но только потому, что в России не слишком богатый выбор нападающих.

Константин Окулов и&nbsp;Коул Кэсселс. Самый громкий (пока) обмен перед дедлайном КХЛ. ЦСКА отдал «Авангарду» потухшую звезду за малополезного американца

Вряд ли только Илья Воробьев виноват в проблемах Константина Окулова, но форвард, обменянный в «Авангард», стал играть здорово, а в нынешнем ЦСКА для него не было места. Все хуже и хуже смотрится Владислав Каменев. А уж про ребят, приехавших из Северной Америки, и говорить нечего.

Как можно сделать из Руслана Исхакова такого игрока, за которым неинтересно наблюдать? Это ведь именно в ЦСКА он стал хоккеистом, чей КПД равняется нулю. И точно не потому, что нападающий стал хуже относиться к работе. Илья Воробьев не знает, что с ним делать, и это самое печальное.

Есть вопросы и к менеджерам. Знаю, что в армейском клубе тренера и близко не подпускают к трансферам, с ним даже советуются редко. Тогда кто именно привел в команду Коула Кэсселса? Да и по другим ребятам из Северной Америки явно ошиблись. Позвали хороших парикмахеров, но в ЦСКА им надо чинить водопровод.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И все же большие вопросы к тренеру. Дроздов, Исхаков — это понятно. Молодой Кирилл Долженков играет здорово в ВХЛ, иногда в КХЛ, но на него не делают ставку, по малейшему поводу загоняют в резерв.

Прошло пять месяцев после назначения главного тренера, за счет чего ЦСКА вернется в фавориты, до сих пор не видно. И 11 побед не должны обманывать. Последние 4 поражения гораздо информативней.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Читайте также
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
«Спартак» готовит 25 млн на новичка, «Зенит» отдает футболистов ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч-огонь в Ярославле. «Локомотив» громил «Спартак», потерял основного вратаря и чуть не проиграл
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
11.01 14:30
Металлург Мг – Трактор
 - : -
11.01 17:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
11.01 17:00
Динамо М – СКА
 - : -
11.01 17:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости