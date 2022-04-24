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Сегодня, 19:30

ЦСКА душил «Магнитку», как боец ММА. Она выдержала и теперь в шаге от кубка

«Магнитка» обыграла ЦСКА в четвертом матче финала Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Армеец Клас Дальбек против Анатолия Никонцева.
Фото photo.khl.ru
Архип Неколенко и Сергей Плотников.
Фото photo.khl.ru
1/2
Несмотря на все старания, армейцы не забили в двух домашних играх ни одной шайбы. Серия переезжает в Магнитогорск.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Четвертый матч
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Земченок — 2 (Яковлев, Неколенко), 22:47 — 0:1.
Вратари: Федотов (59:35) — Кошечкин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (11+8+12) — 29 (12+10+7).
Судьи: Бирин, Раводин.
24 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8955 зрителей.
Счет в серии 1-3.

ЦСКА не сделал выводы

Пятиматчевый финал устроит только болельщиков «Металлурга». Нейтральным зрителям подавай интригу и триллер из семи игр. Команды-антиподы достойны друг друга, а серия заслуживает максимального количества матчей. Схемы ЦСКА помогли победить только в первой игре. Со второй «Магнитка» добавила скорости, подключила передачи под чужую синюю линию, благодаря чему удалось быстро переходить из обороны в атаку и находить свободное пространство для комбинаций. «Металлург», как хамелеон, почуявший опасность, менял тактику в зависимости от обстоятельств. ЦСКА действовал однотипно, и сработали армейские шаблоны только в игре номер один.

Сергей Федоров после третьего матча отметил, что москвичи поняли, с каким соперником встречаются в финале. Не стоит иронизировать над фразой коуча армейцев. ЦСКА, конечно, разбирал «Металлург»: искал слабые места и подбирал тактику. Сравнил бы мысль Федорова с экзаменом в вузе. Студент может готовиться ночами, зубрить билеты, но только на сессии поймет, какие дополнительные вопросы придумал импровизирующий профессор, и прочувствует на себе напряжение.

&laquo;Металлург&raquo; победил ЦСКА и&nbsp;повел в&nbsp;финальной серии КХЛ со&nbsp;счетом 2-1. ЦСКА играл плохо, но это не нокаут. Интрига в финале Кубка Гагарина еще не умерла

В четвертом матче было любопытно узнать, что же ЦСКА понял о «Металлурге». Армейцы отказались от перестановок в звеньях. Лишь Павел Карнаухов заменил получившего травму Александра Попова. Не развели проблемную пару Диц — Киселевич и оставили в воротах Ивана Федотова, который не выручил команду в прошлых матчах. Десять шайб меньше чем за две игры — перебор для голкипера олимпийской сборной России. О чем речь, если только в финале Федорову пришлось поменять Федотова по ходу матча.

Сочетания ЦСКА не изменились, как, впрочем, и тактика. За первый период армейцы не предложили ничего нового «Металлургу». Начали со взрывного темпа, который к середине отрезка уральцы парировали собственной скоростью. Бросковая активность ЦСКА осталась низкой. Контроль шайбы в чужой зоне ни к чему не приводил.

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Героическая концовка второго периода

Расшевелить москвичей помогло сомнительное удаление Николая Голдобина. Хозяева расставились в зоне, проверили Кошечкина дальними бросками, но затем ошиблись на смене, вышли на лед вшестером и лишись редкого шанса в большинстве.

Четвертое звено «Магнитки» создавало не меньше опасности у ворот Федотова, чем ведущие тройки. Перевод фактурного Линуса Виделля после первого матча к реактивным Коробкину и Неколенко сработал. В каждой игре парни отмечаются голами. Их звено организовало единственную шайбу сегодня. Подключившийся к атаке Артем Земченок точно бросил со средней дистанции в дальний угол.

Заброшенная шайба завела гостей. ЦСКА с трудом выходил из зоны и выглядел потерянным против повысившего скорость соперника. Даже когда у армейцев получилось отодвинуть игру от ворот Федотова, уральцы генерировали больше опасных моментов — за счет атак с места отбора шайбы и моментального прохода средней зоны.

ЦСКА, пользуясь ближней лавкой, мог подловить соперника на длительной смене, когда пятерка «Металлурга» оставалась на льду около шести минут. Для справки: средняя смена игрока —30-40 секунд. Три проброса, уйма потраченных сил. Уральцы, едва дыша, держали оборону и не позволяли армейцам бросать из опасных зон. Героический отрезок «Магнитки» напомнил мне поединок ММА. Когда боец попал на удушающий прием и терпит до конца раунда, пока не раздастся гонг. Василий Кошечкин однозначно хотел зафиксировать шайбу и получить вбрасывание. Не вышло. Впрочем, все комбинации ЦСКА вратарь уральцев грамотно прочитал.

Архип Неколенко и Серегй Плотников. Фото photo.khl.ru
Архип Неколенко и Сергей Плотников. Фото photo.khl.ru
photo.khl.ru

«Металлург» отдал инициативу хозяевам в третьем периоде. Перешел на классические 1-4, добавил компактности обороне и старался упрощать игру. ЦСКА контролировал периметр, двигал шайбу по зоне уральцев, но растянуть плотные ряды «Магнитки» это не помогло. Только за 25 секунд до сирены Сергей Федоров решился заменить Федотова на шестого полевого. Финальный штурм выиграл блистательный Кошечкин. Василий отразил 31 бросок и оформил второй «сухарь» подряд. Москвичи больше 120 минут не могут забить магнитогорскому богатырю. До Кубка Гагарина уральцам остался один шаг.

Николай Голдобин
Павел Карнаухов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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26.04
24.04 16:30
ЦСКА – Металлург
 0 : 1
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