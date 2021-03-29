ЦСКА ожидаемо в финале «Запада». Но «Локомотиву» все равно спасибо

Ярославцы цеплялись до последнего.

Хоккей. КХЛ. 1/2 финала Запада

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Робинсон — 1 (бол., Слепышев, Сошников), 7:32 — 1:0. Шалунов — 5 (Мамин, Окулов), 12:31 — 2:0.

Вратари: Юханссон — Паскуале (55:24).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (8+12+0) — 24 (9+4+11).

Судьи: Франо, Хрибик.

29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5877 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

«Вы просили седьмой матч? Мы перевели серию в седьмой матч!», — именно такая фраза появилась в клубных соцсетях «Локомотива» после победы в шестой игре. И не кажется ли вам, что пресс-служба ярославцев под словом «вы» подразумевала не только своих болельщиков, но и всех, кто хоть как-то следил за самой равной серией этой весны? Последний раз мясорубку до последнего куска фарша в КХЛ видели два года назад, когда ЦСКА в чемпионский сезон в финале конференции перекрутил СКА. И как же мы соскучились по седьмым матчам, где все решается в момент, когда заканчиваются силы и на первый план выходит голый характер. Седьмой матч — лучшее, что есть в плей-офф. То, ради чего мы ждем плей-офф. Пусть банально, но это так.

Вам никто не скажет, сколько игроков ЦСКА и «Локомотива» с кучей серьезных болячек вышли сегодня втыкаться во все живое. Просто примите без каких-либо таких доказательств — таких людей и в той, и в другой команде точно наберется больше десятка. Если бы условному Павлу Красковскому, пропустившему два матча в начале серии, в главном матче сезона оторвали ногу или любую другую конечность, то он бы пришил ее прямо на лавке и через пару смен побежал бы выносить соперника. Жив? Значит, можешь играть.

Знаете, что поразило с первых же минут? И ЦСКА, и «Локомотив» не закрылись на все замки и не стали ждать пока соперник начнет давать шансы на контратаку, а при первой же возможности старались доставлять шайбу на пятак и грузить голкиперов. Ближе к середине первого периода я поймал себя на мысли, что армейцы намеренно замедлили свой же темп и поняли, что, играя с кипящей головой на чумовых скоростях могут сгореть первыми. У «Локомотива» же, напротив, желание сочилось изо всех щелей и похоже именно это и приговорило команду Андрея Скабелки.

Чем как не нереальным желанием можно объяснить удаление Теему Пулккинена, который в чужой зоне выбил клюшку у Класа Дальбека? Причем ударил он по ней сверху так, что чех Ян Грибик даже при всем желании не мог простить нападающего гостей в этой ситуации. Финский снайпер в этой серии был одним из тех, кто затянул ее до последнего матча, и был реально хорош, но в ключевой момент подвел. По всем законам такие удаления соперником реализуются. Мэт Робинсон с партнерами это и сделал, заставив «Локомотив» накалиться еще сильнее.

Тот, кто смотрел все матчи серии, мог уже после первой шайбы ЦСКА выключить трансляцию и сказать, что результат был ясен на восьмой минуте. Ну не выигрывала в ней команда, которая пропускала первой. А когда Максим Шалунов не дал пропасть очередному роскошному пасу Константина Окулова стало понятно, что сегодня священный канон этого противостояния не рухнет.

Хозяева вылетели на второй период так, будто это им нужно было спасаться. В какой-то момент «Локомотив» стал настолько статичен, что армейцы в чужой зоне безмятежно возили шайбу по периметру и обстреливали ворота Паскуале. И если бы канадец не потащил гостей после перехваченной Андроновым диагонали Осипова, то оставшиеся тридцать минут превратились бы в формальность.

Не помогло ярославцам зацепиться за камбэк ни удаление Блажиевского, ни появление в первом звене 18-летнего Павла Тютнева, которого Скабелка всем семь игр «одевал» тринадцатым нападающим. Несмотря на все беды гостей, надежда на чудо теплилась до самого конца. С пустыми воротами ярославцы за несколько минут до финальной сирены создали больше, чем за первые 55 минут, но пробить Юханссона не смогли — где-то банально не повезло, где-то выручил хладнокровный швед. По большому счету, «Локомотив» проиграл седьмой матч еще в первом периоде и поплатился за удаление в чужой зоне. Но разве кто-то бросит камень в команду, которая подарила нам пока самую яркую серию этого плей-офф?