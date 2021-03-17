Хотели интригу? Получайте! ЦСКА проиграл первый матч серии плей-офф

Мало кто ждал от противостояния двух лучших оборон лиги много голов, но борьба с «Локомотивом» будет долгой и упорной

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч

ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Коршков — 1 (Ткачев, Петерссон), 49:31 — 0:1. Беляев — 2 (п.в.), 59:29 — 0:2.

Вратари: Юханссон (58:06 — 59:29) — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (5+11+9) — 26 (10+8+8).

Судьи: Оленин, Сергеев.

17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4946 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Чего мы ждали от противостояния ЦСКА и «Локомотива» во втором раунде? Рубки двух отлаженных до нельзя систем и лучших оборон лиги, которая способна подарить так нужную этому плей-офф семиматчевую серию. Пусть противостояние Скабелки и Никитина, тяготеющих к невероятной строгости, возведенной в абсолют, и способно усыпить даже самого шумного младенца, но именно здесь все и ждали интригу до последнего матча. Как оказалось, не зря.

ЦСКА начал первый матч серии по-чемпионски активнее. При этом включать пресловутый режим «горилл из клетки» с первых минут команда Игоря Никитина не решилась и увеличивала темп игры от эпизода к эпизоду. Армейцы в стартовые десять минут выглядели лучше в контроле, однако шайбу до Паскуале практически не доставляли.

И вряд ли кого-то должно удивлять, что единственный по-настоящему опасный момент у ворот «Локомотива» москвичи смогли создать только в середине первого периода, когда Лайпсик после роскошного паса Локтионова с убойной позиции зарядил мимо створа. Именно после промаха изгнанного из НХЛ канадца ярославцы подравнялись и до сирены даже успели в два раза перебросать хозяев.

Не увидели заброшенных шайб трибуны «ЦСКА-Арены» и в следующие двадцать минут. Пока «Ак Барс» и «Салават Юлаев» в Казани привычно устраивали шоу и уже к середине матча на двоих забили сразу пять, две лучшие обороны в лиге ожидаемо не позволяли друг другу вскипятить игру. Причем, как только москвичи начали закрывать ярославцев в чужой зоне и наколдовывать первую шайбу, Андрей Скабелка взял таймаут и вновь понизил градус.

И если армейцы даже во время каруселей в зоне ярославцев неразрешимых задач для монолитного голкипера гостей во втором периоде не создавали, то «Локомотив» успел два раза подряд простить хозяев. Сначала ЦСКА спас Юханссон, умудрившийся клюшкой отразить опаснейший бросок Рушана Рафикова, которого неожиданно оставили совершенно одного на дальней штанге.

А через несколько мгновений москвичам после броска Михаила Беляева с пятака помогла штанга.

Не добавила позитива «Локомотиву» и травма Павла Красковского, который отправился в раздевалку еще до сирены на второй перерыв. Тем не менее потеря одного из ключевых центров не надломила команду Скабелки, а победную шайбу в серии забросили именно «железнодорожники». Причем первый гол в серии на 50 процентов случился благодаря Владимиру Ткачеву. Капитан ярославцев роскошно обокрал в средней зоне Андрея Светлакова и вернул шайбу в чужую зону, где Андре Петерссон элегантной диагональю нашел на дальней штанге Егора Коршкова.

В итоге оставшихся десяти минут команде Никитина не хватило, чтобы размочить монструозного Эдди Паскуале, оформившего уже третий «сухарь» в этом плей-офф. Армейцы предсказуемо попытали счастья, сняв вратаря в концовке, но не менее предсказуемо получили гол в пустые ворота от Михаила Беляева и — 0-1 в серии. Победу «Локомотива» многие назовут сенсационной, но разве кто-то был не готов к тому, что ярославцы смогут все шестьдесят минут строго отпахать в обороне, а один из лучших голкиперов КХЛ — подчистить редкие огрехи своих защитников?