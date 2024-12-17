Новый ЦСКА — скучный, но эффективный. При Воробьеве клуб вернулся к старому хоккею
По итогам первой половины регулярного чемпионата ЦСКА круто изменил свою жизнь в лучшую сторону, как никто другой. Пока после провального начала сезона тот же самый сценарий пытается провернуть «Авангард», сменивший руководство, тренерский штаб и часть команды. Только армейцы отказались от радикальных мер и по старинке прошли путь очищения через работу.
В начале октября, когда они дома в течение трех дней с треском были разбиты в пух и прах двумя уральскими командами (0:7 от «Металлурга» и 0:4 от «Трактора»), казалось, что судьба главного тренера Ильи Воробьева предрешена и без кардинальных шагов не обойтись.
Однако такому повороту помешали особенности управления клубом. В нем ключевые решения спортивного плана не зависят от частного мнения одного человека. Высокопоставленный куратор ЦСКА Игорь Сечин не склонен к эмоциональным выводам, поэтому менеджерам дали возможность разобраться в том, что они сами сделали не так.
Индивидуальный уровень собранных в команде игроков достаточно высокий, если сравнивать с лигой в целом. Найти спасителя на стороне очень сложно, учитывая, что даже средние клубы обеими руками держатся за своих лидеров. Попытки договориться со статусным легионером завершились пока неудачно, хотя армейцы приценивались к видным хоккеистам — Кайлеру Ямамото и Рокко Гримальди.
Постепенно команда стала выздоравливать и набирать обороты. Что ей потребуется время на раскачку, было понятно еще летом. Слишком много обновлений произошло по сравнению с минувшим сезоном как в тренерском штабе, так и в составе.
Ставка на подкрепление из АХЛ смотрелась перспективной, но на данный момент сработала лишь частично. В длинном регулярном чемпионате не избежать проблем и спадов. Кризис в начале сезона хорош только тем, что времени для выхода из него много.
Яркий пример — вратарь Иван Просветов. Он не сразу сработался с тренером Клеменом Мохоричем, вел себя независимо и в какой-то момент оказался в шаге от обмена. Однако в ЦСКА умеют ждать и терпеть, если того требует ситуация.
Прошли те времена, когда можно было легко избавиться от Николая Голдобина или Никиты Сошникова. Рынок ужался, а швырять налево и направо миллионы клуб перестал. Сейчас Просветов играет на уровне лучших вратарей лиги. Его заслуга в последних успехах очевидна.
ЦСКА одержал 12 побед в последних 15 матчах, причем только дважды пропустил больше двух шайб — от «Куньлуня» и «Трактора». В этих цифрах легко разглядеть убедительный ответ на вопрос о причинах подъема армейцев в таблице. На старте сезона они старались играть более активно. Отчего сильно страдали, поскольку никак не могли найти правильный баланс и позволяли слишком многое соперникам у своих ворот.
Илья Воробьев — сын своего отца, поэтому играть скучно и эффективно ему привычно. С переменным успехом в разные годы он пытался делать то же самое в «Металлурге». Несколько лет назад руководство ЦСКА, по уши наевшись системным хоккеем, не простило Игорю Никитину поражения даже в финале Кубка Гагарина. Теперь оно готово мириться со старыми идеями, глядя на текущие результаты.
Наверное, через какое-то время этого станет маловато. Воробьеву надо быть готовым. Список требований в армейском клубе очень высок и промежуточными успехами можно обезопасить себя лишь на короткий срок.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -