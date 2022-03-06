Бегут без оглядки, не поддаваясь уговорам. Что говорят финским игрокам на родине, заставляя бросать клубы КХЛ в разгар плей-офф?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Длинный матч

Хоккеисты «Локомотива» клятвенно обещали, что вернутся в Москву продолжить выяснение отношений с ЦСКА, но теперь в это верится с трудом. Серию могла бы изменить победа в длинном и нудном матче, который, начавшись в субботу, завершился лишь в воскресенье. Победа в овертайме могла бы поколебать уверенность в себе армейской команды, но ярославский защитник Алексей Марченко удалился, а Максим Соркин реализовал большинство.

Победить четыре раза подряд ЦСКА будет невозможно. Хотя бы потому, что у команды Игоря Никитина совсем нет козырей. Явные проблемы с вратарем. Да, вопросов к Даниилу Исаеву, заменившего Эдварда Паскуале, нет. Но он не выручил, сыграв неплохой матч. Иван Федотов переигрывает своих коллег в одну калитку. Если голкипер армейского клуба перестанет выходить за ворота, то будет еще лучше. Но, даже рискуя, он побеждает.

ЦСКА играл вчера с таким запасом уверенности в своих силах, что было даже страшно. Команда прекрасно знала, что делать, спокойно приняв темп соперника. Гости не были быстрей, мощней, но даже по телевизору было видно, что все прекрасно понимали — игра закончится победой, даже если придется играть еще сутки. У «Локомотива» такой уверенности в своих силах нет. Теперь даже одна победа в серии под большим вопросом. Просто потому, что у Ярославля не получается ничего. Нет ни одного звена, которое сумело бы предложить какие-то сложные задачи. Да, неплохо выглядит тройка Коршков — Красковский — Полунин. Но именно что «неплохо», а надо определять результат. К сожалению, в серии, где победителя не мог бы назвать никто, теперь вообще нет интриги. И пропала она даже не в час ночи воскресенья, а еще в Москве.

Второй раунд

В Высшей хоккейной лиге завершился первый круг плей-офф. К сожалению, не было ни одного седьмого матча, но все равно стадия 1/8 финала получилась интересной. Главная сенсация — вылет «Металлурга» из Новокузнецка, который не сумел справиться с «Горняком». Если кто-то думает, что фарм-клубу «Автомобилиста» пришла большая помощь из КХЛ, то вы ошибаетесь. У большинства игроков екатеринбургского клуба односторонние контракты, спустить их в Высшую лигу было невозможно. А жаль, в «Автомобилисте» мастера такого уровня, что им бы не помешало еще поиграть.

Немного удивило, что «Химик» довольно быстро расправился с «Соколом», но красноярский клуб всегда так выступает. С любым тренером они ровно проходят регулярный чемпионат, а в плей-офф весь их задор теряется.

Удивил и «Молот». Пермский клуб давно не играл в плей-офф, но в этом сезоне все наладилось. Был период, когда команда даже боролась за первую тройку в чемпионате, но в конце сезона как-то резко сдулась. Зря директор клуба Александр Гулявцев так сильно верил в своего друга тренера Альберта Логинова. При этом команда уступила «Торосу», где сейчас могут забрать ведущих игроков в КХЛ.

Во втором круге, пожалуй, меньше всего интриги в паре «Югра» — «Горняк». Команда из Ханты-Мансийска со всеми играет сильно и ровно. В остальных парах фаворита назвать нельзя. «Динамо» будет биться с «Химиком» — совершенно равные команды, со своими козырями. «СКА-Нева», где сенсационно поменяли тренера, сыграет с «Торосом». Курьез в том, что нефтекамский клуб возглавляет Владимир Потапов, которого недавно уволили из питерской системы. И он постарается доказать, что сделали это зря. Самая интересная пара — «Рубин» — «Лада». Кто-то из этих клубов по-настоящему может конкурировать с «Югрой» за главный приз.

Отъезд

«Авангард» покидают два защитника — Вилле Покка и Оливер Каски. И это очень странно. Не пойму, почему побежали именно финны? Еще было бы понятно, если бы все представители страны дружно покинули Россию. Но ведь в «Тракторе» остался Теему Пулккинен, а «Салават Юлаев» возглавляет Томми Лямся, не дергается ни один легионер из СКА. Мы чего-то не знаем до конца, какого-то нюанса.

Не представляю, какие аргументы привели дома, чтобы Оливер и Вилли не договорились с Александром Крыловым. Уверен, что он им пообещал максимум. И отсутствие проблем с выводом заработанных средств из банков, и гарантию, что весь доход они получат на руки без обмана, а ведь впереди маячили серьезные бонусы. Уверен, что Крылов приводил совсем серьезные доводы. Например, если ситуация в мире совсем обострится, то он гарантирует, что хоккеисты с семьями окажутся в максимальной безопасности быстро, на каком-нибудь отдельном самолете. Ничего не помогло, и хоккеисты отправились домой. При этом им придется отдать 2/3 от оставшейся суммы контракта, в КХЛ права на них закреплены за «Авангардом», а отношения испорчены навсегда. Как угодно можно относиться к Крылову, но он свои обещания выполняет, а тут его просто оскорбили.

Изменится ли теперь что-то в серии против «Ак Барса»? Команде из Балашихи придется непросто, отрицать не будем. Но потери не такие, чтобы казанцы моментально стали фаворитами. Думаю, что Боб Хартли просто больше будет доверять Береглазову, Шарипзянову, Емелину, увеличится время Готовца и Сведберга. Проблема лишь с первым большинством, где выступал Оливер. Но она тоже решаемая.