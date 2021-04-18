Омичам нужно цеплять первый матч серии.

Финал Кубка Гагарина — пик всего сезона КХЛ. Очень хочется пойти в атаку на здравый смысл и поверить в волшебство. Сразу не получается. Перед стартом решающей серии оптимизма немного. Это если рассуждать категориями «зрелище», «сенсация», «легендарный», «квинтэссенция» и далее по списку. Красочных сюжетов, ярких событий и чудесных преображений не ожидается. Бурные восторги были уместны после седьмого матча финала «Востока». Однако это только эпизод. Приятное послевкусие вряд ли окажется долгим. Настает время прагматичного, словно старый скряга-миллиардер, ЦСКА.

Вероятнее всего, нас снова ждут привычные «биться и бороться» с небольшим количеством заброшенных шайб. От них и сами «ястребы» недалеко ушли, вспоминая большую часть их игр с казанцами. Доминантами станут работа, пахота и каторжный труд. Идеальный набор для тех, кому по душе картины, написанные исключительно серой палитрой. Отзеркалить и переработать армейцев в их нынешнем состоянии — задача почти нереальная. Только «Локомотив» сумел достойно противостоять фавориту, но в седьмой игре тоже не выдержал. «Авангард» не слишком похож на команду, которая способна побить москвичей их же оружием. Одновременно как минимум присутствует внутренняя уверенность, что им добраться до титула будет гораздо сложнее, чем два года назад.

Весной 2019-го армейский клуб в финале в четырех матчах не оставил от команды Боба Хартли камня на камне. Армейцы завоевали свой первый Кубок Гагарина без особых трудностей. Их триумф подпортило лишь общее впечатление от произошедшего. Та серия стала самым скучным действом в решающей стадии за все время проведения Кубка Гагарина. Москвичи тогда собрали свой самый сильный состав в современной истории и легко подавили соперника, который сенсационно разобрался со всеми на «Востоке». С тех пор многое изменилось, но всеобщее мнение, если не проводить социологический опрос самых хоккейных районов Балашихи и Омска, снова отдает предпочтение армейскому «тяжеловесу».

Тогда как на бумаге команда Игоря Никитина в сравнении с самой собой стала слабее: растеряла десяток игроков, включая суперзвезд Сорокина, Капризова и Григоренко, и забила освободившие позиции кем попало. «Авангард», наоборот, вырос и сделал выводы из ошибок сезона-2019/20. Поменял менеджмент и обновил состав, выстроив в уме определенную стратегию, а не только занимаясь обзвоном знакомых агентов. Даже Боб Хартли, если это уместно говорить о тренере, которому исполнилось уже 60, способен немного меняться. Команда, прошедшая по ходу плей-офф через минное поле с постоянным риском взлететь на воздух, уже ничего не боится. У нее есть дух, сплоченность, характер и, вспоминая речь форварда «ястребов» Наиля Якупова после одной из побед над «Ак Барсом», большие тестикулы.

Лично меня немного смутил слишком бурный восторг победителей в Казани. «Авангард» выплеснул много эмоций, словно уже добился выполнения главной цели. Восстановить их после выматывающих серий плей-офф всегда сложно. И слова о том, что эти матчи уже вошли в историю, от главного босса клуба Александра Крылова казались чересчур пафосными. О них никто не вспомнит, если повторится сценарий двухлетней давности.

Веры в то, что «ястребы» смогут переиграть ЦСКА за счет тренерских ходов и подсказок клубных аналитиков, немного. Вот и приходится рассчитывать на иррациональные вещи, которые нельзя прочитать заранее, — озарение Каски, хитрость Зернова и удачу Готовца. Данные козыри нельзя измерить в цифрах. Это не Корси, контролируемые входы в чужую зону и броски после поперечных передач. Если «Авангард» и сможет вырвать себе титул, то лишь за счет вдохновения отдельных личностей в ключевые моменты. Только вот потянет или уже выдохся? Надо цеплять первую игру и дальше действовать по ситуации. Иначе шансов остановить ЦСКА почти не останется.