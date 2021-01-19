Обзор дня Алексея Шевченко.

Без Минска

Наконец-то принято официальное решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска. Не знаю, чего так всполошились «эксперты», приводя совсем уже нелепые аргументы о каком-то давлении, о том, что это атака на Россию. Успокойтесь, просто обстановка стала совсем уж тяжелой. Допустим, фанатов и не будет, но иностранные участники четко дали понять, что не собираются приезжать, а спонсоры заявили, что откажутся от поддержки турнира. Кто в этом виноват, давайте не будем разбираться, но такого никогда раньше не было, даже в 2014 году, когда тоже были недовольные. Но турнир провели.

Правда, я помню, что к нам в ложу прессы подходил какой-то человек и предупреждал, что направлять камеру на президентскую ложу нельзя даже случайно, а если кто-то ослушается, то его «снимет» снайпер. И, думаю, он не шутил. В день, когда Александр Лукашенко приехал на стадион, нужно было не просто включить компьютер, но и поработать на нем. Нигде в мире я с подобным не сталкивался. На это все можно было бы закрыть глаза, но сейчас все иначе.

Однако я остаюсь при своем мнении — чемпионат мира в условиях пандемии не имеет никакого смысла. Просто потому, что взрослые турниры всегда были изначально праздником для фанатов Европы, а не специфическим хоккейным мероприятием, как тот же молодежный турнир. Проводить старт ради того, чтобы получить победителя соревнований, в котором не участвуют все сильнейшие, это глупость. Есть небольшой шанс, что к маю в мире все изменится, но он столь же низкий, как и то, что в Белоруссии все наладится. Давайте подождем еще год, ничего не случится.

Два «сухаря»

Семен Варламов практически не разговаривает с российскими СМИ, во время отпуска о нем не слышно ничего, а он отказывается идти на контакт. Симпатизировать такому человеку сложно, но нельзя не отметить, что наш голкипер — сейчас лучший вратарь в НХЛ, по крайней мере из России. Даже Андрей Василевский не выглядит столь солидно, да и с кем играла «Тампа»? С унылым «Чикаго», где обе встречи проходили по одному сценарию. Варламов провел два матча, и в обеих встречах не пропустил ни одной шайбы. А среди соперников были «Рейнджерс» с самой талантливой атакой и мощный «Бостон». Не забывайте и про то, что Семен пропустил вторую встречу в сезоне, на раскатке в него попали шайбой. Сначала грешили на ключицу, затем признались, что попало в подбородок, но, к счастью, челюсть оказалась крепкой.

Напомним, что в прошлом сезоне в «Айлендерс» размышляли, с кем продолжить жить дальше после приезда Ильи Сорокина? Выбирали между Семеном и Томасом Грайссом. В какой-то момент едва не выбрали немца, но потом предпочли остаться с Варламовым. Выбор был реально непростой, так как Грайсс показал себя в плей-офф, да и сейчас является светлым пятном «Детройта». Но Семен отблагодарил клуб в этих двух встречах. С «Бостоном» он сделал три крутейших спасения и этого хватило для победы со счетом 1:0. Думаете, что три — это мало? Сильнейшая оборона лиги редко кому дает больше шансов. Жаль, что она была неидеальна, когда на лед выходил Илья Сорокин.

Контракт

Защитник ЦСКА Артем Сергеев поставил крест на своих заокеанских перспективах, подписав двухлетнее соглашение с армейским клубом. В 2023 году хоккеисту будет уже 29 лет, в таком возрасте нужно обладать определенным резюме, чтобы тобой вообще интересовались за океаном. Почему про НХЛ-то вспомнил? Сергеев ведь покинул «Салават Юлаев» отчасти и потому, что якобы отправлялся во «Флориду». Именно потому в Уфе не слишком уговаривали хоккеиста, когда обменивали в ЦСКА. Думали, что ничего не теряют, а наоборот, приобретают. Ведь за права на Артема клуб получил Игоря Мясищева и Александра Черного. Считалось, что первый уже перерос ВХЛ, так как был там лучшим игроком обороны и готов к КХЛ. Выбор Черного был непонятен, но ему было 19 лет, вдруг бы выстрелил.

После того как сделка была оформлена, Артем неожиданно подписал соглашение с московской командой. Стало ясно, что история с НХЛ была блефом. Жесткий праворукий игрок обороны помогает армейцам идти за кубком, хотя вряд ли кто-то назовет его ключевым исполнителем в ЦСКА. Но и «Салават Юлаев» вообще остался ни с чем. Мясищев не потянул, даже в «Торосе» ничем не выделяется. У Черного всего одна шайба в Высшей лиге, и он игрок ротации, который провел лишь два матча в сезоне с игровым временем более 15 минут.