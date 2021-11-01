Что происходит с «Динамо»? 7 поражений в последних 10 матчах, проигрывают даже аутсайдерам

Обзор дня Алексея Шевченко.

Пропуск

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов пропустил два матча подряд по решению тренера, но при этом форварда пока не отправляют в фарм-клуб. Тренер команды уже несколько раз говорил, что Егору надо проанализировать происходящее на площадке, понять для себя, как нужно действовать на льду. Брэд Ларсен подчеркивает, что Чинахов в запасе не из-за плохой игры. На самом деле, в таких случаях надо осторожно относиться к оценкам. Если даже тренер похвалит, то на следующий день такого игрока могут действительно отправить в АХЛ. Более того, с судьбой того или иного хоккеиста все становится ясно именно тогда, когда ему отвешивают комплименты. Отдельно сказали — жди плохих новостей. Это, конечно, не касается звезд, но с молодыми почти всегда так. Но в ситуации с российским игроком, к тренеру никаких вопросов. Он все говорит честно.

Егор провел за «Коламбус» четыре матча, не набрал очков и у него пока «минус 3». Так себе цифры для игрока первого раунда драфта, который проводит на льду чуть более 10 минут. По крайней мере, после лагеря новичков, а также предсезонных игр мы ждали немного другого. Все бы было иначе, если бы Чинахов отличился в первом матче против «Детройта», когда вышел с партнером «два в один», бросал по воротам и попал во вратаря. Гол сразу бы изменил положение Егора, но не сложилось. Чинахов не выпадает, но ему явно не чего-то не хватает, чтобы стать крепким игроком основного состава. То есть он все делает правильно. Не стоит на месте, когда появляется на льду, идет в отбор, возвращается назад. Но такое ощущение, что немного стесняется.

Матчи с трибуны помогут Чинахову осознать настроение игроков, которые появляются на площадке, понять их заряженность. Если Егор сделает правильные выводы, а также особо не будет переживать по поводу статистики, то все пойдет нормально. Но в его случае отправка в «Кливленд» не будет наказанием. Если в клубе примут такое решение, то оно будет понятным. В АХЛ он почувствует, что такое быть голодным до игры.

Голкипер

Игорь Шестеркин в этом сезоне приехал за океан в фантастической форме. Уже не первый раз он вытаскивает матчи в НХЛ, особняком стоят последние две игры. Во встрече с «Коламбусом» Игорь оставил свои ворота в неприкосновенности. Там круто проявил себя Элвис Мерзликин, попросивший своих партнеров не идти в атаку за тридцать секунд до сирены, чтобы его коллега остался с «сухарем». Но ведь латвийский вратарь все объяснил: «У нас было 59 минут 30 секунд, чтобы поразить ворота». Он прав, но надо понимать, что Шестеркин заработал «сухарь» не из-за поступка Элвиса (хотя большое ему уважение за это), а потому что отразил 31 бросок. И выручил команду в нескольких моментах, когда не спас бы никто. Шестеркин этим летом признавался, что прошлый сезон провел отвратительно. Было непонятно, про что он говорит, со стороны казалось, что каких-то претензий к игре хоккеиста было немного, но Игорь настаивал, что и подготовку провалил, и психологически оказался неподготовленным. При этом обещал, что все исправит и теперь мы видим плоды.

Прошлой ночью именно Шестеркин переиграл «Сиэтл», а уже до этого были шикарные игры против «Торонто» и «Нэшвилла». Кажется, что он действительно стал иначе готовиться к матчам. Раньше, как признавался Игорь, его немного потряхивало от волнения, что мешало сконцентрироваться. Теперь он убрал ненужные эмоции. Арена, зрители, соперник, лига — для Игоря это становится неважно перед матчем. Для сборной России хорошо, что у нас есть такой вратарь. Но все-таки тренеру национальной команды не позавидуешь. Василевский назван в основной тройке, но играет нестабильно. А сзади напирают Шестеркин и Сорокин, плюс Сергей Бобровский пришел в себя. Выбрать лучшего нереально.

Поражение

Московское «Динамо» снова проиграло, на этот раз в рижскому «Динамо». И снова тысяча вопросов, как к действиям тренерского штаба и хоккеистам, так и к менеджерам. Новичок команды Иван Кульбаков пропускает с первого броска, а после третьей шайбы его меняют. Даже ругать голкипера нет никакого желания. Будете ли вы осуждать гонщика Формулы-1 за разбитый болид, ведь пилот до этого всю жизнь работал таксистом? Но тут ему дают большой контракт и выпускают на этап Гран-при через три дня подготовки. Виноваты те, кто звал человека и на что-то рассчитывал. Кульбаков — хороший вратарь среднего уровня. Он выступал в высшей лиге, а в «Сочи» особо себя не проявил. И три неплохих просмотровых матча за «Витязь» никак не могли служить поводом для того, чтобы забирать его в клуб, где совершенно другие проблемы. Может быть, через несколько месяцев он выйдет на высокий уровень, но в «Динамо» не берут набирать форму.

Пугает и то, что в команде нет второго звена. Если не зажигает Вадим Шипачев, то и остальные начинают играть посредственно, мол, если уж лидер не блещет, то с нас какой спрос. Но главное, чего не хотят замечать ни тренеры (Кудашов об этом не говорил ни разу), ни менеджеры — у бело-голубых серьезные дыры в обороны. Просто невероятные действия защитников, которые не успевают, не блокируют, не помогают вратарям. Из топ-клубов нечто подобное происходит в «Ак Барсе» и «Автомобилисте». Не случайно екатеринбургский клуб взял Якова Рылова. Это не усиление в полном смысле слова, но хотя бы скамейка стала больше. В клубе, говорят, ждут паузу на Евротур, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Но вряд ли это решит проблемы.