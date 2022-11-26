В КХЛ хотят вернуть трехочковую систему. Что это даст чемпионату

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Адмирал» обменял любимца публики, одного из самых отважных игроков КХЛ Марка Вербу. Мы уже писали о конфликте между главным тренером Леонидом Тамбиевым и хоккеистом. Последний просил больше доверия, игрового времени, но не нашел понимания по понятным причинам. Команда выигрывает, у тренера для каждого своя роль, и он не видел Марка нигде, кроме четвертого звена с определенными функциями. Вербе это не нравилось. Да, он был готов подраться, врезаться в кого-нибудь, но при этом ему хочется и больше делать для атаки. Статистика — 0 очков в 19 матчах тяготит Марка. В этом споре нет правых и виноватых. Верба в прошлом сезоне забросил 6 шайб, не так и много за 44 матча. Можно, конечно, вспомнить, что два года назад он отличился 14 раз в ВХЛ, это приличный показатель, но уровень лиг все-таки разный. По идее работа чеккера в КХЛ тоже весьма достойная, а хорошие хоккеисты такого амплуа пользуются спросом. Тамбиев же выигрывает как раз потому, что каждый занимается своим делом. Он должен выпускать Марка в большинстве? Но если результат есть сейчас, то зачем-то что-то менять?

В итоге решено расстаться. Клубы лиги не ценят популярных игроков, любовь болельщиков никогда не становится аргументом при расставании. Отказались и от Вербы. За него дальневосточники получили Дмитрия Сидлярова — совершенно непонятно, зачем он им. Это же претендент на место в первом-втором звене, он не может быть разрушителем. Но претендент на звание лучшего бомбардира в ВХЛ получал шанс в «Спартаке» и не сумел ничем помочь команде.

«Спартак» выиграл от этой сделки. Им как раз не хватало такого боевого хоккеиста, который бы легко вступался за молодых ребят. Правда, вряд ли статистика Марка улучшится. Но он должен уже успокоиться и понять, в чем действительно хорош. Тогда впереди отличное будущее.

Расставание

«Амур» теряет защитника Михала Йордана. Чешский легионер провел в команде четыре с половиной сезона, стал своим, но сейчас вынужден уехать домой, как нам сообщают, по семейным обстоятельствам. Нужно быть рядом с женой, а она не имеет возможности приехать в Хабаровск. Серьезная потеря для команды, которая делает все, чтобы попасть в плей-офф. Для Вадима Епанчинцева важна каждая боевая единица, а тут в самый напряженный момент уезжает основной защитник, который проводил на льду не менее 20 минут. Заменить его некем. Впрочем, хабаровчане уже удивили неплохим приобретением, пригласив Яна Дрозга: словенец смотрится весьма неплохо. Может быть, и сейчас найдут кого-то.

Вряд ли Йордан вернется в КХЛ. Ему 32 года, мировой кризис в самом разгаре, а он и так нарушал неформальный запрет, оставаясь в КХЛ. Даже если кризис закончится, то вряд ли следующим летом его позовут куда-то. Для «Амура» Михал был больше чем хоккеист. В какой-то момент он чуть ли не превратился в европейского скаута команды, организовывая какие-то переходы для клуба. Точно знаю, что с ним советовались по поводу новичков, а он настаивал на каких-то кандидатурах.

Но это клубные дела «Амура». Важно, что Йордан был очень неплохим защитником. Может быть, немного недооцененным в КХЛ, но по вполне понятным причинам. Хоккеист ведь очень много летал, не всегда был свежим на площадке, но всегда старался. Были в его карьере неудачные матчи, но достойных все-таки гораздо больше. Плюс Михал вел себя не как иностранец, а как свой, пусть с менее хорошим русским языком. Хабаровчане, вероятно, делали все, чтобы оставить игрока, понимая его значимость для раздевалки. Но, к сожалению, ничего не получилось. Теперь шансы «Амура» на попадание в восьмерку существенно снизились.

Обсуждение

В КХЛ намерены вернуться к трехочковой системе. Это будет одна из тем на совещании клубов, которое пройдет во время Матча звезд в Челябинске. Может быть, не самая важная вещь для жизни лиги, но поговорить об этом стоит. Четыре года назад у нас неожиданно стали начислять за победу по два очка. Никому ничего не сказали, ввели правила за несколько дней до старта турнира. Зачем? Для чего? Считалось, чтобы разрыв между лидерами и аутсайдерами не выглядел столь значительным, но это всего лишь игра цифрами.

В дальнейшем нас кормили отчетами о том, что, в сущности, ничего не поменялось, приводили статистику, но, по ощущениям, стало гораздо хуже. Есть вещи, которые не сосчитаешь. Например, клубы в трудный момент сворачивали игру в третьем периоде, предпочитая заработать один балл. Какой смысл рисковать, если ты получишь хоть что-то? Главный козырь трехочковой системы — на ничью играть мало смысла. Ничья — это потеря баллов. Но если уж дошел до овертайма, то лучше рискнуть, чтобы получить хоть еще один. Трехочковая система и поднимала значимость победных серий. Пять-шесть удачных матчей подряд позволяли взлетать в таблице. В общем, все было нормально, но у нас почему-то решили, что если у одной команды 130 баллов, а у другой 45, то интерес к турниру упадет.