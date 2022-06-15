Дичь в Чехии: бывший вратарь КХЛ напал на отца!

Ранее Патрик Бартошак уже лечился от психических проблем.

Чешский голкипер Патрик Бартошак вряд ли может похвастаться яркой карьерой. Большую ее часть он провел у себя на родине, но в свое время пытался закрепиться в Северной Америке. В 2013 году в пятом раунде драфта НХЛ его выбрал «Лос-Анджелес», однако продвинуться дальше фарм-клуба у Патрика не получилось. Российские болельщики должны помнить Бартошака, ведь в июне 2021-го он стал игроком «Амура» и подписал контракт на один сезон. За команду из Хабаровска чех сыграл лишь 11 матчей, но зато продемонстрировал болельщикам, как эффектно разбивать клюшки после четырех пропущенных шайб от «Магнитки».

Так уж сложилось, что Патрик практически всегда находился в центре различных скандалов. В ноябре 2015-го в США он был арестован полицией и обвинен в домашнем насилии. По словам его подруги, Бартошак несколько раз ударил ее по лицу, душил, толкнул на стену, при этом угрожал ей убийством.

Позднее 22-летний чех был выпущен под залог в десять тысяч долларов и предупрежден, что не должен вступать ни в какие контакты с этой девушкой. Избежать серьезных проблем в суде у него получилось, но реакция «Лос-Анджелеса» последовала быстро. Руководство «Кингз» отстранило вратаря от игр за фарм-клуб и вскоре он вернулся домой. На родине Патрик вляпался в точно такую же ситуацию, после чего был задержан за вождение автомобиля в пьяном виде.

В 2019-м на чемпионате мира Бартошак выступал за сборную Чехии и провел на турнире шесть матчей, но спустя несколько месяцев голкипер объявил о том, что будет лечиться от психических проблем. «Хочу сообщить, что у меня возникли личные трудности, из-за которых мне пришлось приостановить спортивную карьеру. Наступил очень тяжелый период в жизни, я хотел бы извиниться перед всеми. Верю, что разберусь со всем и в скором времени вернусь в хоккей», — говорил Бартошак. На тот момент он был самым высокооплачиваемым игроком чешского чемпионата. За день до неприятного известия Патрику поступило выгодное предложение от одного из клубов КХЛ, но он выбрал лечение. После возвращения голкипер успел поиграть в Швеции, Финляндии и России, однако опять напомнил о себе далекими от хоккея вещами.

13 июня стало известно о том, что отец голкипера обвинил его в нападении. «Патрик напал на меня в субботу, 4 июня. Я нетрудоспособен и сообщил об этом в полицию, потому что это было не в первый раз», — сказал Душан Бартошак. Он также рассказал, что сын схватил его за горло, протащил по коридору и ударил о соседскую дверь. При этом отец утверждает, что нападение произошло после того, как он упрекнул сына в том, что тот уделяет мало внимания жене и двум детям.

Адвокат экс-вратаря «Амура» заявил, что игрок не будет комментировать обвинения своего отца. «Господин Душан Бартошак за несколько дней до 4 июня сказал, что плохо себя чувствовал. Он жаловался на психические проблемы, заявив, что по этой причине принимает сильнодействующие лекарства. После расследования господин Патрик Бартошак предпримет юридические шаги, чтобы очистить свое имя от обвинений, выдвинутых его отцом в СМИ», — сказал адвокат Петр Кауст.

Когда-то Патрик считался очень перспективным вратарем, но проблемы с самообладанием и дисциплиной помешали его карьере по-настоящему раскрыться. Сейчас голкиперу 29 лет, предыдущий сезон он заканчивал в финской команде «Пеликанс» и уже с трудом верится, что его карьерная лестница хоть немного пойдет в верх. Однако о нем хорошо отзываются партнеры и считают его компанейским. «Патрик Бартошак — очень веселый парень. Все вратари немного другие, а есть «с приветом», в хорошем смысле. Вот он такой», — говорил защитник «Амура» и сборной Чехии Михал Йордан.

Интересно, что за год до приезда в Хабаровск Патрик мог оказаться в «Авангарде», однако омский клуб сделал выбор в пользу Шимона Грубеца. При этом в мае 2019-го Бартошак не особо хотел ехать в Россию. «КХЛ не рассматриваю вообще. Поскольку я решил играть в Европе, выбрал «Тришинец». Вовсе не думал о КХЛ, тем более что у меня скоро родится первенец. Вряд ли стоит тащить в Россию новорожденного ребенка», — говорил голкипер. В любом случае Патрику пора уже наконец-то сконцентрироваться на хоккее, а не скандалах, иначе количество заинтересованных в нем команд будет стремительно уменьшаться.