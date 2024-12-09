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Сегодня, 21:00

«Авангард» уволил тренера, но его тут же подобрали в Ярославле. Каков мотив «Локомотива»

Антон Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов
Антон Курьянов стал тренером «Локомотива».
Фото ХК «Авангард»
Антон Курьянов присоединится к штабу Игоря Никитина, которого знает еще по игровой карьере в «Авангарде».

За последние годы «Локомотив» избавился от репутации клуба, который меняет тренеров при первой удобной для руководства возможности. Игорь Никитин работает в Ярославле уже четвертый сезон. Весной он довел команду до финала Кубка Гагарина. Выиграть трофей не получилось, но железнодорожники показали лучший результат за 15 лет. Отставка Андрея Скабелки и вера руководства в нового главного тренера оправдалась.

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Никитин приехал в Ярославль с давним помощником Дмитрием Юшкевичем. Каждому специалисту важно окружить себя проверенными ассистентами. Сегодня штаб «Локомотива» пополнил еще один давний товарищ Никитина — Антон Курьянов. Они знакомы еще по времени в «Авангарде». Курьянов успел и поиграть вместе с Никитиным, и поработать под его руководством в омском клубе. Пути давних товарищей пересеклись в «Локомотиве». Без работы после увольнения из «Авангарда» Курьянов просидел недолго.

Мотив «Локомотива» пригласить экс-тренера омичей понятен. Не готов поддержать коллег, называющих хоккей ярославцев унылым и усыпляющим, но потенциал команды в атаке очевидно не раскрыт. Железнодорожники ушли на паузу лидерами КХЛ, но по забитым голам занимают только 10-е место. В среднем за матч команд забрасывает 2,64 шайбы. Для сравнения: московское «Динамо», выигравшее регулярку в прошлом сезоне, закончило чемпионат с результативностью 3,16 гола за матч.

Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов
Фото ХК «Авангард»

Свежие мысли в атаке «Локомотиву» не помешают. Курьянов поработал в Омске и тренером, и генменеджером, но варка с командой и место на лавке всегда привлекали Антона больше. Большинство «Авангарда» остается вторым в лиге после «Сибири» (25,6%). Курьянов — один из сильнейших специалистов лиги по работе с нападающими. В Омске он получил хороший материал, но наивно думать, что любой дурак поставит большинство, когда на лед выходят Владимир Ткачев, Рид Буше и Корбэн Найт. Даже исполнителям высокого уровня требуется тонкая тренерская настройка.

Подбор форвардов «Локомотива» не уступает «Авангарду», особенно если вспомнить подрастающих Бута, Сурина и Лутцева. Разве что стиль игры вынуждает их действовать рациональнее и прямолинейнее. Недаром в начале материала упомянул о тандеме Никитина с Юшкевичем и давних связях главного тренера с Курьяновым. Раз они хорошо знакомы, то Антон должен получить необходимое доверие, чтобы реализовать свои идеи. Никитин — не тот человек, который пригласил бы тренера на лавку, чтобы тот просто светил модным костюмом. Любой человек в его штабе работает, чтобы сделать команду сильнее.

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А сильнее «Локомотив» со своей отлаженной организацией игры станет, когда форварды почувствуют больше свободы в атаке. Приход Курьянова не изменит стиль ярославцев кардинально. Вторую «Северсталь» мы не увидим. Но донастроить нападение, сделав его гибче и более вариативным, новому тренеру по силам. Как бы странно ни звучало, но увольнение из «Авангарда» только приблизило Курьянова к Кубку Гагарина. А главное — Антон снова получил более привлекательную тренерскую должность. Ярославцы с приходом Курьянова станут только сильнее.

Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
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8 Торпедо 34 16 18 38
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10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
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