«Авангард» уволил тренера, но его тут же подобрали в Ярославле. Каков мотив «Локомотива»
За последние годы «Локомотив» избавился от репутации клуба, который меняет тренеров при первой удобной для руководства возможности. Игорь Никитин работает в Ярославле уже четвертый сезон. Весной он довел команду до финала Кубка Гагарина. Выиграть трофей не получилось, но железнодорожники показали лучший результат за 15 лет. Отставка Андрея Скабелки и вера руководства в нового главного тренера оправдалась.
Никитин приехал в Ярославль с давним помощником Дмитрием Юшкевичем. Каждому специалисту важно окружить себя проверенными ассистентами. Сегодня штаб «Локомотива» пополнил еще один давний товарищ Никитина — Антон Курьянов. Они знакомы еще по времени в «Авангарде». Курьянов успел и поиграть вместе с Никитиным, и поработать под его руководством в омском клубе. Пути давних товарищей пересеклись в «Локомотиве». Без работы после увольнения из «Авангарда» Курьянов просидел недолго.
Мотив «Локомотива» пригласить экс-тренера омичей понятен. Не готов поддержать коллег, называющих хоккей ярославцев унылым и усыпляющим, но потенциал команды в атаке очевидно не раскрыт. Железнодорожники ушли на паузу лидерами КХЛ, но по забитым голам занимают только 10-е место. В среднем за матч команд забрасывает 2,64 шайбы. Для сравнения: московское «Динамо», выигравшее регулярку в прошлом сезоне, закончило чемпионат с результативностью 3,16 гола за матч.
Свежие мысли в атаке «Локомотиву» не помешают. Курьянов поработал в Омске и тренером, и генменеджером, но варка с командой и место на лавке всегда привлекали Антона больше. Большинство «Авангарда» остается вторым в лиге после «Сибири» (25,6%). Курьянов — один из сильнейших специалистов лиги по работе с нападающими. В Омске он получил хороший материал, но наивно думать, что любой дурак поставит большинство, когда на лед выходят Владимир Ткачев, Рид Буше и Корбэн Найт. Даже исполнителям высокого уровня требуется тонкая тренерская настройка.
Подбор форвардов «Локомотива» не уступает «Авангарду», особенно если вспомнить подрастающих Бута, Сурина и Лутцева. Разве что стиль игры вынуждает их действовать рациональнее и прямолинейнее. Недаром в начале материала упомянул о тандеме Никитина с Юшкевичем и давних связях главного тренера с Курьяновым. Раз они хорошо знакомы, то Антон должен получить необходимое доверие, чтобы реализовать свои идеи. Никитин — не тот человек, который пригласил бы тренера на лавку, чтобы тот просто светил модным костюмом. Любой человек в его штабе работает, чтобы сделать команду сильнее.
А сильнее «Локомотив» со своей отлаженной организацией игры станет, когда форварды почувствуют больше свободы в атаке. Приход Курьянова не изменит стиль ярославцев кардинально. Вторую «Северсталь» мы не увидим. Но донастроить нападение, сделав его гибче и более вариативным, новому тренеру по силам. Как бы странно ни звучало, но увольнение из «Авангарда» только приблизило Курьянова к Кубку Гагарина. А главное — Антон снова получил более привлекательную тренерскую должность. Ярославцы с приходом Курьянова станут только сильнее.
|Западная конференция
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|1
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|36
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|8
|58
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|3
|Динамо М
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|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
|Витязь
|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -