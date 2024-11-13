Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

Совещание КХЛ по драфту превратилось в балаган. Идея ярмарки юниоров полностью провалилась

Состоялось совещание КХЛ по драфту
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Проект перераспределения талантливых хоккеистов по клубам нужно тщательно прорабатывать.

В КХЛ прошло первое и, вероятно, последнее рабочее заседание по драфту. Не знаю, зачем в лиге настаивают на слове «ярмарка», суть ведь прежняя, даже без смены названия слишком много путаницы.

Но дело не в формулировке. Предложение по драфту было сделано безграмотно и непродуманно. Честно говоря, даже оторопь берет от происходящего. Как такая серьезная организация предлагает такую сырую идею? Это крайне непрофессионально!

Теперь известно, что идею о драфте предложил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий, бывший исполнительный директор СКА. Он убедил, что сама идея полезная, но, получив одобрение у вышестоящих руководителей на внедрение института выбора игроков, совсем не проанализировал ситуацию.

Драфт юниоров в&nbsp;2014 году. Большие перемены для КХЛ. Почему лиге нужно вернуть драфт юниоров?

Нужно определиться с понятиями. Конечно, драфт нужен. Лига последовательно продвигает идею равенства возможностей клубов, и один из инструментов — потолок зарплат. За океаном он тоже существует и хотя не полностью, но уравнивает шансы команд. Однако если что-то работает в Северной Америке, то необязательно будет работать в России.

В нашей стране совершенно другая система подготовки хоккеистов. Финансирование — на клубах, пусть они и сами ничего не зарабатывают, а привлекают государственные средства. Но ведь привлечь деньги со стороны — это половина дела. Надо еще сформировать систему. Так вот у «Локомотива» или СКА это получается, а у «Сибири» или «Сочи» — нет. При нынешней реальности выходит, что у Новосибирска даже не будет мотивации развивать собственные школы, так как талантливого проспекта можно получить просто так.

За последние дни я получил много сообщений от богатых клубов. Они все как один считают, что драфт поломает их систему, не будет смысла содержать академии, не будет смысла вкладываться в детских тренеров, так как твой продукт заберут другие. А компенсация в пять миллионов за игрока в первом раунде кажется странной.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но накануне и бедные признали, что это им не совсем выгодно. Так, «Куньлунь» совсем не готов платить деньги за молодых, а ведь в планах КХЛ обязать тех, кто выбирает, платить компенсацию. По поводу этой выплаты тоже есть вопросы. На пять миллионов ничего в российском хоккее не купишь, затраты на воспитание хоккеиста выше, а все уйдет на покупку готовых игроков. Или взять Белоруссию. Там, кстати, каждого талантливого игрока знают и стараются его развивать. Им что, надо будет отдать игрока, а потом взять какого-то другого? В чем смысл?

В общем, куда ни ткни — в новом проекте сплошные дыры. Не за что даже зацепиться. Потому и совещание превратилось в балаган, во время которого выступали совсем уж какие-то фрики, которым слово нельзя было давать. Какой-то агент получил слово, но давайте уж агентов не слушать при обсуждении таких серьезных тем.

Матч чемпионата КХЛ. «Разрушает систему отечественного хоккея». КХЛ собралась вернуть драфт юниоров, но ФХР резко против

Лига должна думать о драфте, но идти к идее турнира равных возможностей другим путем. И методы эти на поверхности. Достаточно жестко ограничить для команд количество игроков в заявке и тех, на кого клубы имеют спортивные права. Моментально на рынок выйдет пара десятков хороших российских хоккеистов. А потом уже и о драфте можно задуматься, тем более клубам он будет выгоден.

Есть и еще один момент, который мешает воплотить идею драфта в нашей стране. В НХЛ могут взять хоть нигерийца из чемпионата Африки, хоть российского игрока из «Атланта», хоть кого-то своего из какого-нибудь «Галифакса». У нас об этом речи не идет. Может быть, когда-нибудь вернется ситуация, что мы сможем конкурировать с НХЛ, но точно не сейчас.

Мораль этой истории в том, что каждое революционное предложение надо продумывать, а не вбрасывать его, нервируя клубы.

Хоккей
КХЛ
Читайте также
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Дробязко заявила в суде, что ждет ребенка
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Валерий Карпин рассказал о подготовке сборной России к матчу с Брунеем
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чей кризис хуже? «Авангард» был сильнее СКА, проигравшего пятый матч подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 24 15 9 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Сал. Юлаев 23 15 8 31
4 Ак Барс 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Лада 24 10 14 23
9 Сибирь 23 10 13 22
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 15:30
Сибирь – СКА
 - : -
13.11 16:30
Авангард – Динамо М
 - : -
13.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 - : -
13.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
13.11 19:00
Ак Барс – Куньлунь РС
 - : -
13.11 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости