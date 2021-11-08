Так будет или нет «Динамо» менять Шипачева? Все дело во внутриклубной войне

Обзор дня Алексея Шевченко.

Противостояние

Кажется, что Вадим Шипачев одерживает локальную победу в войне (я сознательно ставлю это слово без кавычек) с советником президента «Динамо» Андреем Сафроновым. Накануне выступил сам президент Виктор Воронин, заявивший, что нападающий команды никуда не уходит, нет разговоров о его обмене, в клубе очень довольны хоккеистом. Уже вечером в воскресенье после победы над «Авангардом» Андрея Сафронова не было в победной раздевалке, хотя он такие мероприятия не пропускает. Конец истории? Не совсем так.

Тут не может быть ничейного результата. В клубе останется только один человек, а раз Сафронов еще не покинул должность, то значит, просто взял паузу, одернутый непосредственным руководителем. Давление на хоккеиста будет продолжаться, уж в интригах Сафронов настоящий мастер. Стоит команде или Шипачеву провести неудачный отрезок, как людям, принимающим решение, будет все доложено так, будто нападающий — главный виновник. Ведь были и слова «ты обманываешь клуб, не стоишь таких денег», сказанные Вадиму. Я писал, что это случилось после матча со СКА, но на самом деле разговор был до игры, не удивляйтесь, что в том матче Вадим не набрал очков, а команда проиграла 2:3. Да вы и сами видите, что Шипачев в последних матчах совершенно не тот, что был в начале сезона. Он не может сосредоточиться на хоккее, прекрасно видя, что происходит.

Для чего все это Сафронову? Он до сих пор считает свой метод работы в клубе идеальным, думает, что в чемпионском клубе должны быть игроки с одинаковой зарплатой, которых он может ругать последними словами, и только так они будут приносить результат. Но на Вадима или Войнова не покричишь. Так что конфликт не закончился, он просто тлеет, а не горит. И пожар может вспыхнуть в любую минуту.

Пауза

КХЛ уходит на паузу, связанную с Евротуром. «Спартак» с «Сибирью» встретятся в понедельник, а «Авангард» с «Куньлунем» проведут матч в субботу. Остальные будут отдыхать, восстанавливаться после безумного календаря. Специфика российского турнира в том, что в сентябре и октябре мы проводим половину от запланированных матчей регулярного чемпионата, выдержать это реально трудно. Посмотрите в таблицу. Команды провели уже по 26-28 матчей, а турнир начался 1 сентября. Насыщенный календарь отчасти связан с олимпийской паузой, а также с тем, что к чемпионату мира мы должны готовиться почти три недели и к 1 маю должен быть известен победитель КХЛ. Так что не удивляйтесь тому, что разные тренеры в последние полторы недели часто говорили о короткой скамейке и желании отдохнуть.

Есть ли настоящие сенсации по итогам двух месяцев? Очень много. Лидерство «Йокерита» и последнее место «Витязя». Отрыв «Металлурга» от второго места в четыре очка при матче в запасе и провал «Барыса». Пятое место «Северстали», а по потерянным очкам они — на третьей позиции. Мучения «Локомотива».

В чемпионат вернулся Никита Гусев, но хватило его ненамного. СКА использовал 39 хоккеистов, но при этом команда далека от идеала. Приехал и Виталий Кравцов, фантастически сыгравший в первом матче. Мы запомним скандалы в московском «Динамо» и мощную игру «Трактора». В лиге уже уволили четырех тренеров, но никакая команда пока не получила от этого выгоды. «Амур» стал играть лучше, но формально хабаровчане вне зоны плей-офф. После паузы будет интереснее, но следующий перерыв уже скоро. С 13 декабря команды вновь получат отпуск.

Вызов

Нападающий Кирилл Семенов вызван в НХЛ. Не исключено, что уже следующей ночью он проведет свой дебютный матч за «Торонто» против «Лос-Анджелеса». Готов ли Семенов к игре в НХЛ? Бывший форвард «Авангарда» представляется как «лучший бомбардир» команды. Но на деле цифры скромные — в девяти матчах всего лишь гол и восемь передач. По количеству заброшенных шайб он ниже сразу четырех форвардов. Да, по передачам Семенову нет равных, тут никаких вопросов.

Видел несколько матчей «Торонто Марлиз» в АХЛ. Это довольно посредственная команда. Все привыкли к тому, что она находится в верхней части турнирной таблицы, борется за главный приз и считается серьезной силой. Но в нынешнем сезоне это не так. У канадцев пять побед и четыре поражения, формально они пока в плей-офф не попадают. При этом Кирилл проводит времени на льду очень много. Он — нападающий первого звена, появляется в неравных составах, причем в первых бригадах. Из-за доверия тренера Семенов очень заметен. Но эффективен ли?

Его активность не всегда приносит пользу. Пусть он — лидер команды, и по показателю полезности в двух матчах из девяти он завершал встречу с «минусом». Да и забивал Семенов последний раз шесть матчей назад. И не забывайте, что команда — пятая в дивизионе. Кирилл никогда не был игроком первого звена в России, в Торонто он выполняет непривычные для себя функции. Для середняка АХЛ это нормально. Но в НХЛ нужно другое. Впрочем, никто Семенова и не поставит в тройку к топ-6. Будут проверять его оборонительные навыки, тем более первая команда очень много пропускает и слабо действует в разрушении. Так что надо будет смотреть на то, как Семенов справляется в своей зоне. Во время выставочных матчей у него получалось неплохо, но разница между ними и официальными играми такая же, как между НХЛ и АХЛ.