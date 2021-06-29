Болельщики «Монреаля» устроили травлю легенде КХЛ. Его перепутали с судьей, работавшим в серии с «Вегасом»

Экс-защитник «Магнитки» Крис Ли получил неожиданный хейт.

Преданные фанаты найдут повод для возмущений даже после исторических побед. «Монреаль» впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли, отправив в отпуск «Вегас». Ликованию болельщиков со всей провинции Квебек не было предела. Несмотря на победу в серии, под волну критики от поклонников «Канадиенс» попали судьи Крис Ли и Дэн О'Рурк. Всему виной спорные решения арбитров в третьем и четвертом матчах с «Голден Найтс». Из-за ковидных ограничений и логистики НХЛ назначила тех же судей на две встречи подряд, что только приумножило гневные комментарии.

Особенно досталось Крису. Например, за эпизод в матче номер четыре, когда защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб в боксерском стиле ударил форварда «Канадиенс» Ника Сузуки в голову на глазах Ли, но поступок остался безнаказанным. Болельщики грозно отреагировали на бездействие арбитра. Социальные сети заполнились негодующими постами и комментариями — все упрекали судью за пропущенное удаление.

Особо находчивые болельщики организовали петицию с призывом уволить Ли из НХЛ. Ее подписали больше 20 тысяч человек. Автор убежден, что Крис настроен против «Канадиенс» и его решения могут стоить «Монреалю» победы. К счастью (прежде всего для арбитра), все обошлось. «Хабс» прошли «Вегас», но гнев фанатов не прекращался.

Сообщения публичных лиц в социальных сетях засыпают поклонники или ненавистники. Не избежал подобной участи и Крис — только на поиски его профилей бросились скорее хейтеры. Некоторые болельщики «Монреаля» так воодушевленно хотели обсудить работу судьи в директе Instagram, что перепутали аккаунты арбитра и завершившего карьеру защитника Криса Ли — его полного тезку. Гневные отзывы полетели в директ двукратного обладателя Кубка Гагарина и бронзового призера Олимпиады, о чем он сам и сообщил на странице в Instagram.

«Пока мы ждем начала финальной серии Кубка Стэнли, хотел бы, чтобы все фанаты «Монреаля» поняли, что я — не судья Крис Ли. Я — другой парень на этой фотографии. Хотя нам с женой очень понравилось читать все отзывы, которые вы присылали нам во время последней серии, выражая, насколько вы любите и цените мои судейские навыки», — написал Крис Ли, выложив две фотографии: свою с Кубком Гагарина и арбитра Ли.

Экс-одноклубник Криса по магнитогорскому «Металлургу» Войтек Вольски пошутил в комментариях, что защитник и судья для него на одно лицо. Ли с позитивом отреагировал на необычную ситуацию, но арбитру точно не до веселья. Попасть под обстрел критиков в соцсетях — еще полбеды. Спортивный мир помнит немало случаев, когда разъяренные фанаты устраивали гонения на судей и дело доходило до рукоприкладства. Злопамятность — черта, присущая некоторым болельщикам. Если Криса в будущем назначат на матч «Монреаля», фанаты наверняка встретят его с особой «теплотой».