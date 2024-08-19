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Сегодня, 14:30

«Если будешь сильно разглагольствовать, то перестанешь играть». Интервью Богдана Киселевича

Богдан Киселевич поделился мыслями об уровне легионеров в КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист «Нефтехимика» Богдан Киселевич
Богдан Киселевич.
Фото ХК «Нефтехимик»
Защитник «Нефтехимика» рассказал о новом контракте и уровне иностранцев в КХЛ.

«Нефтехимик» — третья команда Киселевича за три года. Некогда успешный защитник и игрок НХЛ совсем не радует в последние сезоны. В эксклюзивном интервью «СЭ» Богдан рассказал о последнем сезоне в «Авангарде», регрессе в игре и поделился мыслями об уровне легионеров в КХЛ.

— Взяли первый предложенный вариант, чтобы не оказаться без контракта?

— Не так было. Я долго думал, были варианты. В принципе, не хотелось оставаться в Череповце и тренироваться с Бучневичем. Я доволен, тем более что был разговор с главным тренером Олегом Леонтьевым. Задача, которая перед нами стоит, не такая простая. Это подстегивает, это интересно.

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— Вы сильно рухнули по деньгам. Насколько тяжело было психологически переходить на такой контракт?

— Я не такое большое значение деньгам придаю. Это даже неинтересно было. Для меня важнее спортивные задачи. Дай бог, чтобы все сложилось, потому что коллектив собрался. Я первый раз с баллонами тренировался.

— В первый раз столкнулись с баллонами?

— Да. Пугают-то сильно. В Череповце когда тренировался, у Разина это видел. Кто-то и в урну завтрак выплевывал.

— Тяжело?

— Не так страшен волк, как его малюют. Интересно. Дай бог, чтобы это все на пользу пошло.

Хоккеист Богдан Киселевич
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О нескольких неудачных сезонах

— Провели неудачный сезон в «Авангарде». С чем это было связано?

— Я выполнял задачу, которая требовалась. Мне тяжело оценить. Неудачно смотрелось с какой стороны? Если с точки зрения выполнения задач меньшинства и обороны, то в целом неплохо. Если от меня ожидали больше очков, то я согласен. Там в принципе были игроки, которые набирают очки и им не нужно мешать. В плане игры есть всегда куда стремиться и добавлять во всем.

— Но вы не чувствуете, что с периода игры в ЦСКА началось какое-то падение, которое для меня лично необъяснимо?

— Судить со стороны легче всегда. Были разные причины. Не могу сказать, что я занимаюсь ерундой и не выкладываюсь. Я, как и любой спортсмен, выполняю максимум того, что могу на сегодняшний день.

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— Вы чувствуете, что есть регресс?

— Да, может быть, играю не так ярко, как раньше. Может, я где-то очаровал вас всех и потом разочаровал, что тоже неплохо. Но я не могу сказать, что есть какие-то проблемы.

— Поездка в Северную Америку стала катастрофой.

— Это со стороны, наверное, так кажется. Но внутри... Любой человек сталкивается с жизненными ситуациями, из которых он должен выходить с высоко поднятой головой и идти дальше. Поэтому здесь никаких проблем я не вижу.

Хоккеист Богдан Киселевич
Фото Global Look Press

О турнире в Уфе

— Понятно, что вы не с тем «Автомобилистом» играли, но эти кружева — это так и будет в сезоне?

— Понятно, что «Автомобилист» играл пацанами, которые хотят попасть в КХЛ, но у них свои задачи, у нас — свои. Никому не будет в сезоне легко, все команды еще больше подравнялись. Это была одна из таких задумок, над которыми мы работаем. Их будет еще много. И что будет лучше получаться, теми козырями и будем пользоваться.

— Слышали про хоккеиста Профаку?

— Сейчас узнал его.

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— Беспокоит уровень легионеров.

— Мы имеем то, что имеем. Не мы принимаем решения. Если ты будешь как игрок слишком сильно разглагольствовать, то перестанешь играть. Здесь, наверное, нужно проще относиться к тому, что ты не можешь контролировать. И следить за собой, выполнять свою роль. С тебя спрос, ты сделай свое дело, потом немножко уже раскрывай рот и думай, что дальше.

— «Нефтехимик» ехал в Уфу на автобусе?

— Не вижу ничего плохого. Шесть серий «Триггера» посмотрел.

Богдан Киселевич
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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