Еще одна шоковая отставка в КХЛ. Канадский тренер Гру просто сбежал из Челябинска

Бенуа никто не собирался увольнять, да и положение команды в таблице было далеко от критического.

Расставание Бенуа Гру с «Трактором» поначалу стало шоком в информационном пространстве. Не имея возможности оперативно проверить первоначальные сведения, можно было предположить, что главного тренера убрали решением сверху. Например, под воздействием эмоций на фоне крупного поражения от «Автомобилиста». Позднее выяснилось, что ничего подобного и близко не было. Гру по непонятной причине сдался сам и в понедельник сообщил о своем решении руководству. Наверное, сказал что-то типа: «I am tired, I am leaving» («Я устал, я ухожу»).

В данной ситуации решение канадского тренера кажется совершенно непонятным поступком. Обычно в спортивном мире люди всегда бьются до конца. Впереди еще больше половины регулярного чемпионата, команда идет в зоне плей-офф, и ставить крест на сезоне уже сейчас рано. «Трактор» с самого начала сезона действует с перепадами, но пока ничего критичного не произошло. До дедлайна еще больше двух месяцев, и ситуацию можно исправить как на площадке, так и на трансферном рынке. Это рабочая ситуация в любой лиге мира.

После того как Гру прошлой весной дошел до финала Кубка Гагарина, в Челябинске он стал чуть ли не национальным героем. Его уважали, обожали и ценили все — от обычных болельщиков до первых лиц региона. За минувший сезон канадский тренер заслужил исключительно слова благодарности и занял достойное место в истории клуба. Сейчас же ситуация выглядит однозначно — Гру проявил слабость и решил сбежать в самый ответственный момент.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возможно, сам канадский специалист сможет лучше объяснить свое решение позже, когда ситуация станет спокойнее. В любом случае это его выбор. Удивительно только читать вброшенные через других людей претензии о том, что для него в Челябинске что-то не сделали. Не пригласи его генеральный менеджер Алексей Волков в «Трактор» в 2024 году, о Гру никто в России не узнал бы. Именно на Урале он достиг наивысшей точки в своей тренерской карьере. Работа канадца была оценена по достоинству. С его мнением всегда считались и часто шли навстречу. В межсезонье Марио Рише в тренерский штаб пригласили с подачи Гру. Зарплата у него тоже стала выше.

Более того, по информации «СЭ», еще в начале сезона руководство клуба было готово обсуждать с Гру вопрос о продлении контракта на улучшенных условиях. Сейчас после демарша специалиста вся ответственность перекладывается на плечи менеджмента. Ему необходимо оперативно найти преемника на пост главного тренера, решить насущный вопрос с вратарской бригадой и произвести корректировки в составе.

Горевать об уходе Гру у руководства нет времени. Жизнь продолжается, и общение с несколькими свободными специалистами уже началось. Между проявленным интересом и достижением договоренности дистанция больше. Но сейчас терять время нельзя. Возможно, уже в ближайшие дни стоит ждать интересных новостей. Однако следующие два матча «Трактор» должен провести под руководством Рафаэля Рише в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.