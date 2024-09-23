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Сегодня, 19:30

Первая отставка в КХЛ: тренера топили в клубе с самого начала

«Барыс» отправил в отставку Дэвида Немировски
Михаил Зислис
Обозреватель
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Дэвид Немировски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дэвид Немировски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Дэвид Немировски покинул «Барыс».

Первая отставка сезона произошла в «Барысе» не только очень быстро, но и достаточно неожиданно, вспоминая летние прогнозы. Тогда казалось, что первыми в борьбе за выживание полетят головы других специалистов. Недооценка того, как проворачиваются дела в Казахстане, была непростительной. Дэвид Немировски сильно виноват в плачевных результатах команды. Команда не билась за него, как была должна. Но главного тренера в клубе стали топить с самого начала и никак не помогали. В такой ситуации сложно рассчитывать на что-то хорошее.

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По информации «СЭ», Немировски едва не убрали со своего поста уже после третьего матча регулярного чемпионата. Это важный факт для понимания того, что творится внутри организации. На тот момент Немировски только как неделю получил в свое распоряжение всех игроков, за исключением подъехавшего позднее американца Чейза Де Лео, из-за участия сборной Казахстана в олимпийской квалификации. Дэвид изначально чужак, а к таким людям в Казахстане отношение всегда настороженное. К его уровню можно относиться с сомнением, памятуя об уходах из «Торпедо» и «Сибири». Однако в Астане специалисту даже не дали времени реализовать свои идеи.

По окончании игры в Балашихе, ставшей для канадского тренера последней, к болельщикам «Барыса» вышел генеральный менеджер Олег Болякин. Он, используя далеко не парламентские выражения, обвинил во всех бедах Немировски и снял с себя ответственность за происходящее.

Дэвид Немировски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дело даже не в том, как разговаривал функционер, не подумавший, что детали беседы станут достоянием общественности. Утечка — дело десятое. С точки зрения профессиональной этики позорная история вне зависимости от того, сколько было правды в словах Болякина. Он в некоторых моментах лукавит, и со стороны кажется, что это чуть ли не месть. В прошлом сезоне у него было гораздо больше свободы в принятии кадровых решений по игрокам. Результат известен.

Когда кому-то кажется, что менеджмент его любимого клуба находится не в адеквате и делает непонятные шаги, то взгляните на происходящее в Астане. Сразу станет понятно, что у вас не все так уж и плохо. За последние пару лет более бестолковой организации, учитывая имеющиеся у нее возможности, в КХЛ, наверное, не было. Количество хаотичных решений, в которых еще надо разглядеть логику, с запасом превзошло допустимые рамки.

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Состав у «Барыса» очень приличный. Когда вернутся в строй травмированные и наберут форму лидеры, можно надеяться на лучшее. Как минимум за попадание в плей-офф еще реально побороться. Сейчас команде нужен тренер пожестче, чем Немировски, с более строгой моделью игры и обязательно англоговорящий. Половина команды состоит из иностранцев, поэтому вариант типа Алексея Заварухина почти исключен. Утверждают, что среди потенциальных преемников фигурирует ранее работавший в минском «Динамо» Крэйг Вудкрофт. По моей информации, на текущий момент шансы выше у Вячеслава Буцаева и Дмитрия Рябыкина. В первую очередь необходимо, чтобы внутри клуба было хоть какое-то единение. Уверенности в том, что в этом плане все окажется нормально, совершенно нет.

Дэвид Немировски
КХЛ
ХК Барыс
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