Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 23:30

В КХЛ дебютировал форвард с африканскими корнями. За «Нефтехимик» теперь болеют в Конго

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жоэ Кристофом Муиссу (слева).
Фото ХК «Барыс»
Молодой нападающий Муиссу провел первый матч в лиге против «Барыса».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2.
Вратари: Маттссон — Долганов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
4 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6922 зрителя.

«Нефтехимик» в последние годы стабильно заводит в основу молодых игроков и дает им шансы в команде КХЛ. Олег Леонтьев не смотрит в паспорт, а выбирает сильнейших на данный момент. Конечно, не всегда это происходит от хорошей жизни. Нижнекамцы ограничены в селекции и не могут рассчитывать на топ-игроков. Качественная подпитка из МХЛ — один из примеров, как должна работать вертикаль в клубах со скромным бюджетом.

В новом сезоне внимательно следим за Жоэ Кристофом Муиссу — 18-летним дебютантом КХЛ, который провел первый матч в лиге против «Барыса».

Нижнекамцы начали регулярку с волевой победы в овертайме над прямым конкурентом за плей-офф. Муиссу получил 14 смен и провел на льду 10 минут и 21 секунду. За это время форвард успел провести один силовой прием. Результативными действиями Жоэ не отметился, но в то же время сохранил нулевой показатель полезности. Леонтьев наигрывал молодого нападающего еще на предсезонке. Лето Муиссу начал с «Реактором», проявил себя на августовских турнирах и зашел в сезон как форвард команды КХЛ.

Африканские корни

В систему «Нефтехимика» Жоэ Кристоф переехал из Санкт-Петербурга летом 2023 года. Нападающий играл в «Серебряных львах», в сезоне-2022/23 стал вторым бомбардиром команды, но понимал, что путь в КХЛ через питерскую вертикаль предстоит нелегкий. Муиссу вместе с агентом изучали варианты продолжения карьеры в других клубах. Остановились на «Нефтехимике», который предложил пройти просмотр в «Реактор»

— В конце июня я приехал в Нижнекамск. Пару дней до медосмотра погулял по городу. Сходил в парк, изучил достопримечательности. Город понравился — небольшой, но есть все для жизни. Потом поехали на предсезонные сборы. После них сыграли контрольные матчи с «Толпаром», «Молотом» и «Ирбисом». В конце предсезонки я подписал трехсторонний контракт на три года, — говорил Муиссу в интервью сайту МХЛ.

Фото ХК «Барыс»

У Жоэ Кристофа африканские корни. Мама нападающего — русская, а папа приехал в Россию учиться на хирурга из Конго.

— По рассказам мамы, они познакомились в караоке. Не знаю, как все было в деталях, но кто-то из них по-любому хорошо спел, — рассказывал Муиссу.

С хоккеем Жоэ Кристоф связался по счастливой случайности. У Муиссу спортивная семья. Папа профессионально занимался волейболом, мама — лыжным спортом. Вместе с отцом они поехали в секцию футбола, но перепутали поворот и попали в ледовый дворец.

— Папа очень хотел, чтобы я стал футбольным вратарем, а мама хотела, чтобы я занимался плаванием. Она говорила, что это полезно для здоровья. А папе просто нравился футбол. Мы решили: сначала поедем на футбол, а потом на плавание. Футбольная арена находилась справа, а хоккейная — слева. Мы перепутали поворот — так я попал в хоккей. Зашел на арену, и меня пригласили в группу набора. Родители не стали отказываться. Я покатался, мне очень понравилось, продолжил заниматься, — отметил нападающий «Нефтехимика».

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Путь от МХЛ до дебюта в КХЛ за год

В сезоне-2023/24 Муиссу дебютировал в МХЛ, но феноменальной статистикой не отметился. За 48 матчей регулярного чемпионата набрал 21 (14+7) очко, а за три игры плей-ин против «Стальных лисов» отдал одну голевую передачу. Мало кто мог представить, что первогодник «Реактора» начнет следующий сезон за «Нефтехимик». Однако кадровые проблемы команды Леонтьева и прогресс Муиссу открыли молодому нападающему путь в основу.

Еще в начале августа Жоэ Кристофа отправили в Магнитогорск на турнир команд МХЛ. Форвард показал, что летом не терял времени зря и хорошо подготовился к сезону. «Реактор» выиграл уральский Кубок, а Муиссу набрал больше всех очков. Дальше нападающий присоединился к «Нефтехимику» и с турнира в Уфе начал пробиваться в основной состав, в том числе получая игровое время в большинстве и меньшинстве.

Форвард наделен хорошими габаритами (рост — 191 см), техничен, мобилен и в меру агрессивен на льду. Иногда чрезмерное желание вредило Жоэ Кристофу — это приводило к потерям и необязательным удалениям. Через такие моменты проходит каждый игрок, который перестраивается после молодежного хоккея на взрослый.

— Считаю, что Кристоф может прогрессировать. Он координирован, сбалансирован. Мышление подходит для взрослого уровня. Да, есть детские ошибки, но и у опытных есть такие ошибки. Считаю, что он будет прогрессировать и вольется в наш состав, — говорил Олег Леонтьев на Мемориале Ромазана.

Крепким и фактурным нападающим, как Муиссу, проще пробиться во взрослый хоккей, чем негабаритным творцам, которые разрывают МХЛ. Игровой потенциал Жоэ Кристофа позволит помогать «Нефтехимику» как в атаке, так и в обороне. Таких двусторонних форвардов ценит любой тренер. А еще Муиссу умеет забивать: в этом все убедились в прошлом сезоне МХЛ. В первом матче за нижнекамцев нападающий отыграл в четвертом звене, но не исключено, что Леонтьев повысит его, когда Жоэ еще лучше адаптируется к требованиям тренера. Теперь можно с уверенностью сказать, что за «Нефтехимик» болеют в том числе и в Конго.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 1 1 0 2
2 Адмирал 1 1 0 2
3 Авангард 1 1 0 2
4 Нефтехимик 1 1 0 2
5 Барыс 1 0 1 1
6 Сал. Юлаев 0 0 0 0
7 Ак Барс 0 0 0 0
8 Амур 0 0 0 0
9 Лада 0 0 0 0
10 Металлург Мг 1 0 1 0
11 Трактор 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Куньлунь РС 1 1 0 2
3 Локомотив 1 1 0 2
4 ЦСКА 0 0 0 0
5 СКА 0 0 0 0
6 Спартак 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Динамо М 1 0 1 0
11 Торпедо 1 0 1 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
5.09 17:00
Металлург Мг – СКА
 - : -
5.09 18:00
Лада – Локомотив
 - : -
5.09 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
5.09 19:30
Динамо Мн – Амур
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости