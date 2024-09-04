В КХЛ дебютировал форвард с африканскими корнями. За «Нефтехимик» теперь болеют в Конго

Молодой нападающий Муиссу провел первый матч в лиге против «Барыса».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2.

Вратари: Маттссон — Долганов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

4 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6922 зрителя.

«Нефтехимик» в последние годы стабильно заводит в основу молодых игроков и дает им шансы в команде КХЛ. Олег Леонтьев не смотрит в паспорт, а выбирает сильнейших на данный момент. Конечно, не всегда это происходит от хорошей жизни. Нижнекамцы ограничены в селекции и не могут рассчитывать на топ-игроков. Качественная подпитка из МХЛ — один из примеров, как должна работать вертикаль в клубах со скромным бюджетом.

В новом сезоне внимательно следим за Жоэ Кристофом Муиссу — 18-летним дебютантом КХЛ, который провел первый матч в лиге против «Барыса».

Нижнекамцы начали регулярку с волевой победы в овертайме над прямым конкурентом за плей-офф. Муиссу получил 14 смен и провел на льду 10 минут и 21 секунду. За это время форвард успел провести один силовой прием. Результативными действиями Жоэ не отметился, но в то же время сохранил нулевой показатель полезности. Леонтьев наигрывал молодого нападающего еще на предсезонке. Лето Муиссу начал с «Реактором», проявил себя на августовских турнирах и зашел в сезон как форвард команды КХЛ.

Африканские корни

В систему «Нефтехимика» Жоэ Кристоф переехал из Санкт-Петербурга летом 2023 года. Нападающий играл в «Серебряных львах», в сезоне-2022/23 стал вторым бомбардиром команды, но понимал, что путь в КХЛ через питерскую вертикаль предстоит нелегкий. Муиссу вместе с агентом изучали варианты продолжения карьеры в других клубах. Остановились на «Нефтехимике», который предложил пройти просмотр в «Реактор»

— В конце июня я приехал в Нижнекамск. Пару дней до медосмотра погулял по городу. Сходил в парк, изучил достопримечательности. Город понравился — небольшой, но есть все для жизни. Потом поехали на предсезонные сборы. После них сыграли контрольные матчи с «Толпаром», «Молотом» и «Ирбисом». В конце предсезонки я подписал трехсторонний контракт на три года, — говорил Муиссу в интервью сайту МХЛ.

Фото ХК «Барыс»

У Жоэ Кристофа африканские корни. Мама нападающего — русская, а папа приехал в Россию учиться на хирурга из Конго.

— По рассказам мамы, они познакомились в караоке. Не знаю, как все было в деталях, но кто-то из них по-любому хорошо спел, — рассказывал Муиссу.

С хоккеем Жоэ Кристоф связался по счастливой случайности. У Муиссу спортивная семья. Папа профессионально занимался волейболом, мама — лыжным спортом. Вместе с отцом они поехали в секцию футбола, но перепутали поворот и попали в ледовый дворец.

— Папа очень хотел, чтобы я стал футбольным вратарем, а мама хотела, чтобы я занимался плаванием. Она говорила, что это полезно для здоровья. А папе просто нравился футбол. Мы решили: сначала поедем на футбол, а потом на плавание. Футбольная арена находилась справа, а хоккейная — слева. Мы перепутали поворот — так я попал в хоккей. Зашел на арену, и меня пригласили в группу набора. Родители не стали отказываться. Я покатался, мне очень понравилось, продолжил заниматься, — отметил нападающий «Нефтехимика».

Путь от МХЛ до дебюта в КХЛ за год

В сезоне-2023/24 Муиссу дебютировал в МХЛ, но феноменальной статистикой не отметился. За 48 матчей регулярного чемпионата набрал 21 (14+7) очко, а за три игры плей-ин против «Стальных лисов» отдал одну голевую передачу. Мало кто мог представить, что первогодник «Реактора» начнет следующий сезон за «Нефтехимик». Однако кадровые проблемы команды Леонтьева и прогресс Муиссу открыли молодому нападающему путь в основу.

Еще в начале августа Жоэ Кристофа отправили в Магнитогорск на турнир команд МХЛ. Форвард показал, что летом не терял времени зря и хорошо подготовился к сезону. «Реактор» выиграл уральский Кубок, а Муиссу набрал больше всех очков. Дальше нападающий присоединился к «Нефтехимику» и с турнира в Уфе начал пробиваться в основной состав, в том числе получая игровое время в большинстве и меньшинстве.

Форвард наделен хорошими габаритами (рост — 191 см), техничен, мобилен и в меру агрессивен на льду. Иногда чрезмерное желание вредило Жоэ Кристофу — это приводило к потерям и необязательным удалениям. Через такие моменты проходит каждый игрок, который перестраивается после молодежного хоккея на взрослый.

— Считаю, что Кристоф может прогрессировать. Он координирован, сбалансирован. Мышление подходит для взрослого уровня. Да, есть детские ошибки, но и у опытных есть такие ошибки. Считаю, что он будет прогрессировать и вольется в наш состав, — говорил Олег Леонтьев на Мемориале Ромазана.

Крепким и фактурным нападающим, как Муиссу, проще пробиться во взрослый хоккей, чем негабаритным творцам, которые разрывают МХЛ. Игровой потенциал Жоэ Кристофа позволит помогать «Нефтехимику» как в атаке, так и в обороне. Таких двусторонних форвардов ценит любой тренер. А еще Муиссу умеет забивать: в этом все убедились в прошлом сезоне МХЛ. В первом матче за нижнекамцев нападающий отыграл в четвертом звене, но не исключено, что Леонтьев повысит его, когда Жоэ еще лучше адаптируется к требованиям тренера. Теперь можно с уверенностью сказать, что за «Нефтехимик» болеют в том числе и в Конго.