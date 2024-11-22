В КХЛ прервалась самая длинная серия поражений в этом сезоне. «Амур» победил впервые за 14 матчей
«Амур» прервал серию из 14 поражений подряд в FONBET чемпионате КХЛ. В матче против «Барыса» хабаровчане одержали победу впервые за почти полтора месяца.
FONBET Чемпионат КХЛ
«Барыс» — «Амур» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гальченюк — 7 (буллит), 22:24 — 0:1. Гальченюк — 8 (Барулин, Бродхерст), 27:53 — 0:2. О. Ли — 3 (Коротких), 54:12 — 0:3.
Вратари: Бояркин — Кобозев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (6+7+15) — 35 (13+13+9).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
22 ноября. Астана. «Барыс-Арена».
Как прошла игра
Главным героем встречи стал американский нападающий Алекс Гальченюк, который оформил дубль. В концовке матча Олег Ли забросил третью шайбу гостей (55-я минута).
Сухой матч провел 20-летний голкипер хабаровчан Виктор Кобозев, который справился с 28 бросками.
«Амур» победил впервые с 13 октября («тигры» обыграли «Ладу» 2:0), прервав самую длинную серию поражений в этом сезоне.
«Сработали как команда. Вратарь хорошо сыграл, можем поздравить его с первым «сухарем» в карьере в КХЛ. Мне понравилась именно командная работа, отработали от начала до конца. Никто не выпадал и концентрация была все 60 минут», — цитирует пресс-служба КХЛ исполняющего обязанности главного тренера «Амура» Виктора Костюченка.
Недавно хабаровчане прервали еще одну неудачную серию
5 ноября «Амур» сначала побил антирекорд «Спартака» по продолжительности безголевой серии за всю историю лиги, а затем все же забил. Это произошло в матче против «Авангарда» (1:2).
Омичи дважды отличились во втором периоде усилиями Семена Чистякова и Николая Прохоркина. «Тигры» сподобились на одну шайбу в третьем периоде. Евгений Грачев прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд.
Как «Амур» выступает в этом сезоне
После 29 игр команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 15 очков. Хабаровчане пока одержали лишь шесть побед, переиграв «Барыс» (5:1), «Авангард» (3:2 Б), «Витязь» (3:2), «Ак Барс» (2:1), «Ладу» (2:0) и еще раз «Барыс» (3:0).
В конце октября с поста главного тренера уволили Андрея Мартемьянова. Временно исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|15
|14
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Куньлунь РС
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|28
|19
|9
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|30
|12
|18
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|29
|6
|23
|15
|22.11
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|2 : 1
|22.11
|17:00
|
Барыс – Амур
|0 : 3
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|3 : 4
|22.11
|19:30
|
Сочи – Сибирь
|2 : 4