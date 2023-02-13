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Сегодня, 18:30

«Спартак» остался без сладкого. Горячая айсгерл Карамелька больше не в клубе, но с памятным тату

Отдел фото «СЭ»
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Фото ХК «Спартак» (Москва).
Потеря красно-белых.

Анастасия Ванюшина, известная болельщикам хоккея под псевдонимом Карамелька, давно радует публику своими эксцентричными выходами на лед в перерывах матчей. Яркий образ девушки с чарующей улыбкой и задорными танцами пришелся по вкусу не только фанатам «Спартака», Анастасия стала известна хоккейному миру и за пределами домашней арены красно-белых.

Не так давно Настя сломала ногу на раскатке перед игрой и после восстановления решила больше не работать со «Спартаком». Самые интересные моменты своей карьеры девушка комментирует для «СЭ», а мы покажем вам, какой красоты лишился российский хоккей.

Карамелька у ворот. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

«Семь лет назад я пришла на кастинг группы поддержки хоккейного «Спартака», когда закончила карьеру в фигурном катании. За счет того, что осталась на льду, было легче пережить переломный период после ухода из большого спорта».

«Я люблю внимание и получать обратную связь от аудитории, поэтому не стесняюсь заигрывать с публикой. Не всегда получалось проявить свою эксцентричность в фигурном катании, поэтому отрывалась на льду во время хоккейных матчей».

Карамелька с лопатой на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Однажды решила сесть на шпагат во время выезда на лед. Болельщики были в восторге, а соцсети «Спартака» опубликовали фото со мной в своих аккаунтах. Проснулась на следующий день, а у меня несколько тысяч новых подписчиков и поток комплиментов».

Карамелька с плакатом на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Еще в 11-м классе придумала себе ник Карамелька для профиля в соцсетях. Я очень люблю конфеты, но из-за того, что еще работаю моделью, много сладкого есть мне нельзя. Хотя болельщики часто присылают вкусные подарки!»

Карамелька с карамелькой на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Бывало, что чищу ворота во время перерыва, а мне игроки гостевой команды начинают отвешивать комплименты и звать на ужин. Девчонкам из группы поддержки нельзя общаться с хоккеистами, поэтому в ответ я просто улыбалась. Вообще-то у меня был парень, который играл за «Динамо», очень его любила, но поняла потом, что хоккеисты все-таки не мое».

Карамелька во время хоккейного матча «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Каждый выход на лед поднимал мне настроение. Чувствовала, что люди ждут меня, и это всегда мотивировало вкладываться в свою работу. Было много просьб от фанатов, чтобы я подъехала, отбила «пять», помахала кому-то специально».

Карамелька и болельщики «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У айсгерл есть обязательные задачи во время проката, а потом остается время на небольшую импровизацию, тогда можно и на шпагат сесть, подъехать куда-то и исполнить что-то необычное, порадовать зрителей приятным зрелищем».

Карамелька с флагом на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Какое-то время назад я решила для себя, что закончу кататься на хоккее до того, как мне исполнится 25 лет. И почти перед самым днем рождения сломала ногу на раскатке перед игрой. Это был сложный период, спасибо болельщикам, которые много писали, поддерживали, присылали подарки и цветы, даже делали плакаты с пожеланиями здоровья».

Карамелька на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Это были очень интересные семь лет, которые я никогда не забуду. Но сейчас настало время для чего-то нового. Было здорово получать столько позитива и положительной энергии от болельщиков. Я проживала с вами все победы и поражения команды, и этот опыт останется со мной навсегда!»

Карамелька в кокошнике на льду «Спартака». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Период работы в «Спартаке» для меня очень значимый, поэтому я очень хотела его как-то особенно запечатлеть. У меня уже есть несколько татуировок, а теперь появилась еще одна, с тающей карамелькой. Кстати, это было подарком от одного из болельщиков, который поддерживал меня во время травмы и предложил оплатить татуировку, если я на нее все-таки решусь. Решилась! Карамелька со мной теперь навсегда».

Тату Анастасии Ванюшиной. Фото Из личного архива Анастасии Ванюшиной
Из личного архива Анастасии Ванюшиной

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ХК Спартак (Москва)
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Матч имени легенд. «Спартак» отпразднует 85-летие братьев Майоровых
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 63 26 37 59
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13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 4 : 2
13.02 16:30
Барыс – СКА
 4 : 6
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
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