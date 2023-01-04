Из года в год один и тот же кошмар. «Автомобилист» шел на первом месте, но опять начал сыпаться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

«Автомобилист» проиграл седьмую встречу подряд. И хотя команда осталась на первой строчке в таблице конференции, но уж слишком унизительный был последний разгром. На своем льду команда Николая Заварухина была бита «Авангардом» — 1:7. А совсем недавно уральцы получили на омском льду 0:5. Что происходит?

Есть ли повод бить в колокола и думать об изменениях в тренерском штабе? За прошедшие сутки ознакомился с разными версиями кризиса. Уже даже упомянули о том, что в команде нет лидера, человека, который бы повел за собой. Но относительно недавно Сергей Широков рассказывал, как ему повезло очутиться в «Автомобилисте», где прекрасный коллектив. Правда, говорил он это в момент, когда команда побеждала. Сейчас от него никаких слов нет, но это не должно никого удивлять. Широков в кризисные времена всегда уходил в тень. Так было в «Авангарде» и «Спартаке», так вышло и в Екатеринбурге. Но вряд ли корень проблем в разногласиях. В коллективе совсем не такая обстановка, что была совсем недавно в Казани. Да, нет человека, который бы мог встать и сказать важные слова, но его и не было с начала сезона.

Вторая версия — тренерские ошибки во время паузы. Мол, хоккеистов так нагрузили, что они до сих пор не могут отойти и потому еле передвигаются. Свежести не хватает, тут отрицать бессмысленно. Но ведь серия поражений началась еще до паузы в турнире.

Посмотрите на ситуацию иначе. Никогда не покидало ощущение, что удачные игры команды в сезоне, лидерство в конференции — это стечение обстоятельств. Где-то повезло, где-то победили за счет мощного большинства, а конкуренты теряли очки. «Автомобилист» просто вынесло на первое место за счет стабильности. Но это не плоды системной работы. Успехи не такие, как в СКА, ЦСКА или «Локомотиве». Так что не стоит так сильно удивляться поражениям. Сенсация как раз в том, что «Автомобилист» забрался высоко к декабрю.

Гол

В жизни московского «Динамо» яркое событие — обновлен клубный рекорд. Нападающий Игорь Чернышов стал самым молодым автором гола в истории клуба. На момент матча против ЦСКА ему исполнилось только 17 лет и 34 дня. Правда, в третьем периоде Игорь на площадке не появлялся, но Алексей Кудашов объяснил это довольно просто: мол, молодого игрока не стоит сразу бросать в пропасть, лучше постепенно втягивать в процесс.

Если бы в системе «Динамо» не было такого беспорядка, какой есть сейчас, то можно было бы спрогнозировать большое будущее для молодежи. В основе не так много возрастных ребят, да и совсем без них обойтись нельзя, а в команде МХЛ подрастает человек восемь-десять с хорошими задатками. Если бы вернуть клуб ВХЛ, то было бы совсем отлично, но пока это сделать нельзя. Долги у «Динамо» слишком большие, чтобы вешать на себя дополнительный финансовый груз. Кроме того, нет людей, которые бы правильно относились к фарм-клубу. В прошлый раз там понабрали непонятно кого, бюджет был огромный, а отдачи никакой. Зато были довольны «ответственные» люди, которые проворачивали свои непонятные дела. Формально есть договор с «Динамо» из Санкт-Петербурга, но отношения с ними такие запутанные, что никто не может разобраться, кто кому помогает.

Чернышов же явно выделяется в молодежной команде. Если ему интересно, если он настроен, то все видят очень умного и техничного форварда, способного в одиночку решить исход любой встречи. Самое интересное, что в команде МХЛ еще есть человек пять-шесть, которых можно подключать к КХЛ. Жаль, что не получается по разным причинам. Если не будет результата, то начнется давление на основную команду. Так что Игорю повезло, что выбор пал на него. И нападающий показал, что ему можно доверять. Он забросил по-настоящему красивую шайбу.

Поражение

«Амур» неожиданно безвольно уступил на своем льду минскому «Динамо» при полных трибунах. И никто не может жаловаться на обстоятельства. Хабаровчане находились дома, они уже адаптированы к местному времени, а к ним за сутки до игры прибыл клуб из московского часового пояса. Белорусский коллектив даже прилетел странно, за несколько часов до игры, когда дополнительный сон может пойти лишь во вред. Плюс матч начинался в 10 утра по Минску, в такое время у белорусов дома и раскатки не начинаются. Но форварды «Амура» внезапно встали и ничего не могли поделать с соперником.

— Как будто все сидят в лодке и просто плывут, — так охарактеризовал работу атаки Вадим Епанчинцев.

Это похоже на правду. Каждый надеялся на партнера, ждал, что кто-то другой возьмет инициативу на себя и заставит остальных работать. До сирены таких людей не нашлось, так что замена вратаря на шестого полевого игрока изначально выглядела провальной затеей, нет ничего удивительного, что гости наказали за это. «Амур» проиграл важный матч. Да, календарь таков, что в феврале будет много возможностей исправить положение, но это не значит, что в январе надо отдавать свои очки. Впереди две домашние встречи с «Барысом», а команда Андрея Скабелки сейчас внезапно набрала ход и одержала несколько сенсационных побед подряд. Жалко терять «Амур» в битве за место в плей-офф. Да, они и так сенсационно цепляются за место в восьмерке, но теперь-то хочется большего.