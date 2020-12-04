Команда Дацюка проиграла семь матчей подряд. Что не так в клубе и будут ли увольнять канадского тренера?

Разбираемся, что не так в «Автомобилисте».

«Автомобилист», который в межсезонье возглавил канадский тренер Билл Питерс, отлично начал сезон. Команда выиграла пять из шести стартовых матчей и в целом выглядела очень уверенно. Зажигала первая тройка с легендарным Павлом Дацюком в центре, а новичок Алексей Макеев неожиданно долгое время лидировал в списке лучших бомбардиров.

Неудачная серия «Автомобилиста» началась 16 ноября с поражения в Казани от «Ак Барса» (0:3), и даже возвращение Дацюка в следующем матче не помогло уральцам. Так в чем же причины семиматчевой проигрышной серии «Автомобилиста»?

7 последних матчей «Автомобилиста». Фото «СЭ»

Усталость Коваржа

Принято считать, что главная проблема «Автомобилиста» во вратарской линии — отсутствие надежного бэкапа у Якуба Коваржа. Но стоит ли тратиться на еще одного вратаря, когда чех съедает 90 процентов игрового времени, а в системе команды есть талантливый Владимир Галкин? В последнее время он начал появляться на льду чаще, но здесь дело скорее не в нем — просто Коварж играет все хуже.

В четырех последних матчах Якуба дважды меняли, причем в игре против московского «Динамо» (2:7) это случилось после трех пропущенных шайб за шесть минут. Кажется, что Коварж устал, и это совершенно неудивительно, учитывая, что предсезонную подготовку он пропустил практически полностью. «За лето я дважды сидел на карантине. Когда только прилетел в Россию и сейчас. Но это совершенное разные истории. Если сначала я мог заниматься спортом, то, когда заболел коронавирусом, — речи об этом даже не шло. Нужно было лечиться и восстанавливаться. В итоге перед первым матчем сезона провел всего две-три тренировки», — рассказывал сам игрок в интервью официальному сайту КХЛ.

Не секрет, что Коварж любит играть много, и в этом главная причина того, что «Автомобилист» не подписывает опытного бэкапа. Но в ситуации, когда у основного вратаря игра совсем не идет, Питерсу, возможно, стоило дать больше игрового времени Галкину или Владиславу Гроссу. Зачем ждать, когда Коварж пропустит несколько шайб? Очевидно, что чеху требуется отдых.

После пропущенной предсезонки не хватает «физики»

На предсезонке болел не только Коварж, но и многие другие игроки «Автомобилиста». Это не могло не сказаться на игре команды, особенно в матчах против быстрых соперников. Средний возраст игроков команды из Екатеринбурга — более 30 лет, так что противостоять молодежи, особенно находясь в неоптимальном состоянии, очень трудно.

Календарь в начале сезона был легче, чем сейчас

Из семи матчей, проигранных подряд «Автомобилистом», пять были против топовых команд — «Ак Барса», «Трактора», ЦСКА, «Салавата Юлаева» и московского «Динамо». Лишь в двух матчах против «Торпедо» екатеринбуржцы считались фаворитами. Но с командой Дэвида Немировски вообще очень тяжело играть, и даже топ-клубы теряют очки в матчах с нижегородцами.

На старте сезона календарь «Автомобилиста» был намного проще. Уральцы по два раза выиграли у «Куньлуня», рижского «Динамо» и «Нефтехимика» — главных аутсайдеров этого сезона. Да, были победы над «Авангардом», «Магниткой» и «Локомотивом», но они были добыты либо в сериях буллитов, либо с разницей в одну шайбу. Никого из фаворитов команда Питерса не переиграла с большим преимуществом.

До перерыва на Кубок Первого канала «Автомобилист» сыграет четыре выездных матча, и скорее неудачная серия может продолжиться, чем екатеринбуржцы выйдут из кризиса. 6 декабря они сыграют с «Ак Барсом», 8 декабря — с «Авангардом», 10 декабря — со СКА, а 13-го — с «Магниткой». Не зря Питерс на пресс-конференции после матча с «Динамо» сказал, что ждет перерыва.

Спад в игре легионеров

У «Автомобилиста» одна из самых дорогих легионерских бригад в КХЛ. В рейтинг 85 самых высокооплачиваемых игроков лиги, опубликованный недавно «СЭ», входят четверо из пяти иностранных хоккеистов команды. Коварж получает 90 млн рублей в год, Брукс Мэйсек — 65, Питер Холланд — 60, Дэн Секстон — 45. Трое нападающих в этом сезоне также демонстрируют не лучший хоккей.

У Секстона в семи последних матчах — ни одного гола и две результативные передачи при показателе полезности -3. Причем Питерс иногда даже усаживает на лавку игрока, который по своему статусу должен вести команду за собой.

Холланд не забивал больше месяца (с 9 октября по 21 ноября) и в большинстве матчей просто незаметен. Мэйсек сделал дубль в матче с «Динамо», но до этого не забивал семь матчей подряд.

Дело не только в легионерах: много ошибаются в последнее время лучшие защитники «Авто» Никита Трямкин и Алексей Василевский, кучу моментов не реализовывают Макеев и Голышев. Но с иностранцев спрос должен быть выше. А приезд в команду шестого легионера, немецкого защитника Корбиниана Хольцера, обязан их подстегнуть.

Отсутствие ротации

Если не считать тех, кто получал крошечное игровое время, «Автомобилист» в этом сезоне задействовал 22 полевых игрока — восемь защитников и 14 нападающих. По сути, ротации подвергается только четвертое звено, а в случае травмы одного-двух игроков у команды сразу возникают серьезные проблемы с составом.

У «Автомобилиста» есть чистый фарм-клуб — учалинский «Горняк», но оттуда игроки в главную команду почти не вызываются. Хотя там есть и считавшийся когда-то главным проспектом «Авангарда» Дмитрий Жукенов, и результативный Никита Сетдиков, и несколько способных защитников. «Горняк» выглядит неплохо и занимает седьмое место в ВХЛ, но отношение к нему со стороны главной команды негативно влияет на мотивацию игроков.

По информации «СЭ», в «Автомобилисте» не планируют менять тренера — Питерсу доверяют, и даже неудачная серия не способна на это повлиять. Но ситуация вполне может измениться, если четырехматчевая выездная серия снова не принесет команде побед.