Клуб КХЛ еле-еле влез в потолок зарплат. И это не ЦСКА или СКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расставание

«Автомобилист» старается почистить платежку, но беда в том, что экономить им трудно. У клуба превышение потолка, причем настолько серьезное, что не остается никаких вариантов для того, чтобы во время чемпионата затыкать дыры. Но идти на непопулярные шаги приходится. Клуб расстался с защитником Михаилом Мамкиным. У него был действующий контракт еще на один сезон, зарплата в 25 миллионов рублей, формально клуб теперь может участвовать в турнире.

Только не дает покоя один момент. Недавно «Металлург» расторг контракт с Сергеем Плотниковым, но часть будущего контракта нападающего все равно войдет в потолок. В ситуации с Михаилом должно быть то же самое, если, конечно, хоккеист не пошел на значительные уступки клубу, а поступать так ему нет никакого резона. Михаил должен получить четверть контракта на следующий год, это чуть более шести миллионов, и сумма будет учитываться КХЛ как потраченная. Простые подсчеты говорят, что у «Автомобилиста» сейчас 894 миллиона уходит на зарплаты. Жить с этим можно, но без Павла Дацюка, если тот, конечно, не согласится на скромные 5 миллионов. С другой стороны, крайне нерационально входить в сезон, не имея возможностей для маневра.

Что касается Михаила, то не думаю, что он долго просидит без работы. А если хоккеист пойдет на снижение контракта, то работу найдет моментально. Крепкий защитник, довольно смелый и несуетливый. Рабочий парень, который одинаково здорово сыграет за «Ак Барс» и «Торпедо».

Назначение

Еще один клуб определился с главным тренером в Молодежной хоккейной лиге. Главным в «Тайфуне» из Владивостока назначен Виктор Гордиюк. Совсем недавно он был на тренерском семинаре в Сочи, получал необходимую лицензию, но на вопрос о том, где продолжит карьеру, не отвечал. Однако всем известно, что последние пару сезонов Гордиюк жил на Дальнем Востоке, следил за подготовкой резерва во всем регионе, курировал молодежную команду. Он прекрасно знает, кто может потянуть уровень МХЛ, а кому еще рано, так что вариантов у руководства «Адмирала» и не было.

«Тайфун» пять сезонов выступает в Молодежной лиге, ни разу не подбирался к плей-офф, но рекомендую не смотреть на турнирную таблицу, особенно если дело касается клубов из таких городов.

Главный показатель для всех участников МХЛ — количество игроков, которые бы усилили первые команды системы или вообще всей лиги. Но и тут «Тайфуну» похвастаться особо нечем, местных и близко нет, оставалось надеяться на прогресс варягов. Пару сезонов за команду провел Сергей Гончарук, но перед выпуском его обменяли в Мытищи, и он был этому рад, так как сразу стало больше перспектив. Был Глеб Зайцев, но и его упустили. Можно вспомнить защитника Степана Островского. Он попал в систему «Адмирала», даже провел 43 матча в КХЛ, пусть и занимал позицию лимитчика, но смотрелся очень неплохо. Так и его потеряли, хотя парень должен был вырасти в приличного игрока. Больше и вспомнить некого. В прошлом сезоне главный тренер «Тайфуна» говорил о семи-восьми местных ребятах, которые выступали за команду, но никто из них и близко не приблизился к тому, чтобы играть в КХЛ или даже ВХЛ. Гордиюк за год эту проблему решить не сможет, но хотя бы попытается. Лишь бы только перед ним не ставили спортивные задачи. Они бессмысленны.

Возвращение

Нападающий Ярослав Лихачев вернулся в Россию и подписал пробный контракт с «Локомотивом». Воспитанник клуба уехал за океан после сезона-2017/18 и провел три года в лиге Квебека. Не произвел никакого впечатления на скаутов в НХЛ, на драфте нашего героя не выбрали, но может быть, обратят внимание сейчас, хотя шансов немного.

Ярослав регулярно приглашался в юниорские сборные, но на последний молодежный чемпионат мира уже не поехал. При этом Игорь Ларионов до последнего рассматривал хоккеиста, говорил, что Ярослав — один из пяти ребят, выступающих за океаном, на которых он рассчитывает. Вероятно, сделал ставку на тех, кого видел вживую, а посмотреть на Лихачева не было никакой возможности. И может быть, тренер ошибся, ведь форвард два сезона подряд набирал в среднем больше одного очка за игру. Но раз в НХЛ не оценили, видимо, какие-то проблемы в действиях Лихачева существуют.

В августе Ярослав попал в довольно неприятную историю. Поговорив с журналистом, он не учел, что заголовки делают для привлечения внимания. В итоге вынесли о том, что в Ярославле многих молодых обманывают, обещают одно, а дают другое, и именно потому он отправился за океан. Хоккеист даже позвонил, чтобы уточнили, что он имел в виду несколько другое, но и представитель издания выложил аудиофрагмент, из которого было ясно, что это дословная цитата.

Но спорить было не о чем. В «Локомотиве» погубили уже не один десяток талантливых игроков. Сейчас Лихачев постарается пробиться в состав, но попасть в топ-6 ему будет невероятно сложно, так что пусть его агент подумает об обмене. Это будет лучше для хоккеиста.