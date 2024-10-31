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31 октября, 23:45

«Авангард» проваливает сезон. Приедет ли в клуб тренер-спаситель из Северной Америки?

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице КХЛ
Иван Богун
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин (справа в верхнем ряду) с игроками команды.
Фото ХК «Авангард»
После 20 игр регулярки омичи занимают 10-ю строчку на «Востоке», отставая от кубковой восьмерки на 6 очков.

Пора резать по живому

Домашнее поражение «Авангарда» от «Лады», ставшее для омичей третьим в последних четырех матчах, еще сильнее усугубило и без того катастрофическую ситуацию команды Сергея Звягина. С одной стороны, патовым положение «ястребов» в турнирной позиции не назовешь — за несколько месяцев до конца регулярки сезон не проваливают. А вот абстрагироваться от того, что содержание игры омичей почти не меняется, сейчас невероятно сложно.

Еще сложнее для многих понять, почему во время провального отрезка не пострадала ни одна из фигур, которые несут ответственность за текущий результат. Сменивший в должности генерального менеджера Антона Курьянова Евгений Забуга до сих пор ни принес никого в жертву, как это принято делать в похожих историях. Вместо этого один из лучших клубных юристов КХЛ, экстренно получивший повышение этой осенью, начал с «позитивных» изменений в виде подписания Николая Прохоркина и Алекса Гранта. Однако сейчас все идет к тому, что одними трансферами «на вход» проблему не решить.

В Омске точно осознают давно назревшую необходимость резать по живому и были бы рады без потерь для себя расстаться со Станиславом Галиевым и Коулом Касселсом — в нынешней ситуации обойтись без жертв уже никак. Только обменять первого невозможно до тех пор, пока он полностью не восстановится от глубокого пореза на ноге, а желающих забрать 50-миллионный оклад абсолютно пустого североамериканца попросту нет и не предвидится. Невозможно найти и тех, кто согласится взвалить на себя потенциальный балласт в лице Даррена Дица с его контрактом на 65 миллионов рублей за сезон, который будет действовать до весны 2026 года. Расставаться с ними через расторжение — равно не только потерять деньги, но и получить немалый штраф под потолок, сузив и без того тесное пространство для маневров.

Николай Прохоркин. «Авангард» подписал олимпийского чемпиона, от которого отказался весной. Прохоркин вызван спасать омский клуб

Будут ли звать иностранца

Но если возможность самостоятельно перекраивать на бегу не дающий результата состав у нового босса омичей осталась, то приговорить Звягина к отставке и единолично утвердить его преемника он не вправе. Все упирается в то, что уволить и назначить главного тренера в «Авангарде», согласно уставным документам, невозможно без согласия председателя совета директоров — и этот факт серьезно связывает руки молодому менеджеру, попавшему в самое пекло.

В октябре в числе претендентов на позицию нового коуча назывались порядка пяти специалистов. Среди них был и прекрасно известный канадец Жерар Галлан, с которым у сибиряков действительно были предварительные переговоры. Однако срываться в Россию посреди регулярки 60-летний франкофон согласен только за неподъемную сумму в несколько миллионов долларов. Остальные же кандидаты не прошли согласование у нового верховного босса «Авангарда» Евгения Кожевникова, который хочет видеть у руля тренера с чемпионским опытом.

Фото ХК «Авангард»

Правда, где взять свободного «чемпиона» с адекватными финансовыми аппетитами сейчас, решительно непонятно. Сергей Федоров связан обязательствами в наблюдательном совете ЦСКА. Вячеслав Быков давно уже дал понять, что не собирается прерывать свою размеренную жизнь и пенсию в Альпах ради работы в КХЛ. А навсегда вписавший себя в хоккейную ДНК города Боб Хартли, как и Галлан, поедет в Омск только за очень большие деньги.

Новый патрон омичей — человек едва ли менее амбициозный, чем Александр Крылов. А еще немаловажно, что он куда ближе к хоккею, чем его предшественник и крепкий «хозяйственник» Михаил Аверин. Уроженец Нижневартовска в юношеские годы серьезно занимался хоккеем и сейчас играет на любительском уровне в одной из корпоративных лиг, а его младший двоюродный брат Роман успешно развивается в системе «Трактора» и считается одним из самых талантливых форвардов страны 2009 года рождения.

Главные тренеры ЦСКА и &laquo;Авангарда&raquo; Илья Воробьев (слева) и&nbsp;Сергей Звягин. ЦСКА, «Авангард», «Амур»: чьего тренера уволят следующим? Инсайды от Хайруллина

Для него «Авангард» — великолепная возможность заявить о себе в профессиональном спорте и попытаться реализоваться в нем. Пусть и в роли менеджера. Поэтому в кулуарах уже не первую неделю ходят разговоры о том, что он не делает своим новым подчиненным скидку на провальное начало, требуя за пару месяцев трансформироваться из кризисной сенсации в претендента на Кубок Гагарина.

В амбициях большого босса нет ничего плохого. Омский болельщик не привык довольствоваться выходом в плей-офф и получать удовлетворение от прохода первого раунда. Заяви он сейчас о конечной цели в виде попадания в кубковую восьмерку — и в сибирском миллионнике с его победными традициями его не поймут. Однако амбиции всегда должны подкрепляться умением чем-то жертвовать ради желаемого результата и идти к нему любыми путями. Что по-настоящему умел Крылов, так это выбивать дополнительные средства по линии генерального спонсора сверх бюджета и тратиться на свои крупные проекты. Готов ли это делать Кожевников, который хочет видеть во главе команды тренера-чемпиона уровня Хартли? В нынешней ситуации хотеть мало — надо мочь.

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ХК Авангард
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