Легионеры «Ак Барса» проваливают плей-офф. Два ведущих форварда не приносят результата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шестой матч

Нет ничего хуже, когда в равной игре одна из команд жалуется на судей. И еще более странно, что больше всего претензий предъявляет «Авангард». Команда одержала великолепную победу, проявила волю, дожала соперника в овертайме благодаря тому, что игроки оказались умнее, хитрее, сильнее, а вместо благодарности хоккеистам — претензии к арбитрам. Это немного несправедливо по отношению к игрокам подмосковного клуба.

Но как же казанцы ошиблись с легионерами! У Найджела Доуса, Стефана Да Косты будет шанс во вторник улучшить мнение о себе, но пока это настоящий провал. Видели, как первый возвращался в оборону во время шайбы в овертайме? Изображал работу, но ничем не был полезен. Француз весь матч провел в шапке-невидимке. И самое обидное для хоккеистов казанского клуба, что эти люди все равно выйдут на следующий матч, никаких мер к ним применять не будут, а если бы так отработали местные хоккеисты, то непременно бы остались в запасе.

Еще один момент, который бросился в глаза, — как же добавил Денис Зернов за последние годы. Важнейшее качество для хоккеиста становится лучше прямо по ходу игры. Начав ни шатко ни валко, он не сдавался, а делал все, чтобы принести пользу. И создал момент для Ильи Ковальчука, который попал в ворота. «Авангард» оказался сильнее и потому, что у соперника таких хоккеистов не нашлось. Артем Галимов снова подтвердил, что все авансы ему выписаны зря, он просто не хоккеист для сильной команды, Даниса Зарипова зачем-то посадили в запас по ходу встречи, а легионеры... Но про них уже все сказал. А самое прекрасное, что никто понятия не имеет, как сложится игра во вторник.

Выбор

Никита Гусев подписал контракт с «Флоридой». Совершенно неважно, какие там финансовые условия, главное, что нападающий сохранил себя для Северной Америки, получил последний шанс показать, что достоин играть среди сильнейших. Когда стало известно, что «Дэвилз» отказывается от хоккеиста, то сразу пошли прогнозы, где бы мог оказаться Никита. Называли странные варианты типа «Тампы», но идеальным местом с первой секунды были именно «Пантеры».

Посудите сами: команда в зоне плей-офф, причем даже какое-то время лидировала в дивизионе. И все называют этот результат сенсационным, так как по большому счету у клуба только одно сильное звено нападения, проблема с обороной, а также нестабильные вратари. Разве они чем-то лучше «Чикаго» или «Далласа», которые в плей-офф не попадают? Разве сильно превосходят «Коламбус», а «Жакеты» заканчивают сезон 16 мая? Хорошо для Никиты и то, что тренером является Джоэль Кенневилл. Уж этот человек прощает креативным нападающим многое, Артемий Панарин стал таким, какой он есть, благодаря ему, специалист позволял форварду все в «Чикаго». Но никто не знает, готов ли Никита к тому, чтобы вернуть себе хотя бы состояние первого сезона в «Нью-Джерси». В конце концов, нельзя сказать, что ему не давали шансов.

Confirmed. ?



We have agreed to terms with Nikita Gusev on a one-year contract for the 2020-21 season!



? «https://t.co/0othe7PL8e pic.twitter.com/jtxI8UBf5m — Florida Panthers (@FlaPanthers) April 11, 2021

Оборона

Пока совершенно непонятно, как «Салават Юлаев» планирует стать лучше в следующем сезоне. Клуб переподписал соглашения с Михаилом Науменковым, Григорием Паниным, Евгением Бирюковым и Павлом Коледовым. Еще на год действует соглашение с Филипом Ларсеном, сезон проведет в команде Шакир Мухмадуллин, никуда не собирается Дмитрий Коробов. Фактически защитная линия сформирована, но она не стала лучше, защита не сильнее, чем была в нынешнем сезоне, даже если договорятся (или не договорятся) с Евгением Лисовцом.

Уехал Александр Алексеев, и вряд ли «Вашингтон» ему позволит вернуться на прежних условиях. Либо в «Салавате Юлаеве» готовят какой-то сенсационный трансфер, касающийся российского рынка (лимит на иностранцев исчерпан), либо считают, что в защите нет никаких проблем, которые нужно решать. Но второй вариант явно ошибочный. Да, при Томми Лямся оборона стала играть лучше, у нее меньше проблем, чем было при Николае Цулыгине, но нынешних защитников хватит, чтобы попасть в плей-офф, а затем вылететь на ранней стадии. Но это не задачи для клуба, учитывая бюджет и амбиции. Пока же команда явно не становится лучше, что, наверное, сильно беспокоит всех, кто переживает за команду.