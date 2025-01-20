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«Авангард» — реальный претендент на Кубок Гагарина? «Ястребы» при Буше впечатляют, но переоценивать их не стоит

«Авангард» 20 января сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Ги Буше, Дэйв Барр и Андрей Подконицки с игроками «Авангарда».
Владимир Ткачев.
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Прошло слишком мало времени, чтобы записывать омский клуб в фавориты.

«Авангард» наряду с «Локомотивом» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в 2025 году. За полтора месяца, которые прошли с отставки Сергея Звягина, «ястребы» сильно изменились в лучшую сторону. Вместо вопроса о попадании в плей-офф все чаще появляется мысль о том, что команда Ги Буше способна удивить еще больше и забраться весной очень далеко. Предпосылки к этому уже есть.

«Авангард» в пятницу уверенно разобрался с ЦСКА, словно в Омск приехал аутсайдер, и продлил свою победную серию до шести игр. Команда провела самый качественный матч при Буше, показав тот хоккей, к которому должна стремиться на постоянной основе. Есть у «ястребов» и слабые места, но пока их нивелирует коллективная работа. ЦСКА — сильный соперник, которому мало что дали сделать. Ошибки, о которых сказал после игры главный тренер армейцев Илья Воробьев, выросли не на пустом месте.

Игра &laquo;Авангарда&raquo; преобразилась при новом тренере. Новогоднее чудо. «Авангард» из аутсайдера превратился в одну из самых зрелищных команд лиги

Однако излишние восторги в середине января совершенно ни к чему. Совсем недавно серию из 11 побед подряд выдал сам ЦСКА, заставив говорить о себе в максимально комплиментарных тонах. Однако от этого ближе к титулу армейцы не стали. Готовность любого претендента проверяется дистанцией. Если в ближайшее время «Авангард» продолжит стабильно выигрывать у серьезных соперников, то мнение о его перспективах может поменяться в лучшую сторону. Пока на его стороне улучшенный эмоциональный фон из-за смены главного тренера и позитивные сдвиги в рабочих процессах.

Игра команды стала более структурированной, хоккеисты дольше выдерживают высокий темп, заметно улучшились действия в меньшинстве, вратарь Никита Серебряков в целом оправдывает ожидания, Наиль Якупов показывает свой лучший хоккей в жизни, неплохо влился в состав Константин Окулов, Рид Буше снова начал забивать и не прочь задержаться в Омске еще как минимум на сезон. На контрасте по сравнению с тем, что было при прошлом тренере, эти изменения кажутся чуть ли не божественным вмешательством. Настолько плохой во всех отношениях выглядела команда при Звягине.

Владимир Ткачев.

А еще у нее помимо текущих достижений есть огромный резерв — главная звезда Владимир Ткачев продолжает восстановление и работает индивидуально. Его возвращение в строй несколько откладывается и переносится на февраль. Сейчас, учитывая игровую форму «Авангарда», в этом нет острой необходимости.

Основной вопрос, стоящий в данный момент, очевиден. Сможет ли команда еще добавить до начала плей-офф? Пока в этом не может быть стопроцентной уверенности. Очевидно, что игроки, привыкнув к требованиям Буше, станут действовать еще лучше в тактическом плане. Хотя приверженность к известной схеме «1-3-1» с акцентом на командную оборону все чаще прослеживается в последних матчах. В то же время сомнительно, что хоккеисты сохранят нынешний кураж и останутся на пике еще пару месяцев. Спад весьма вероятен. Главное — быть максимально готовым в конце марта, когда начнется плей-офф. Текущая форма отношения к будущему не имеет.

Ги&nbsp;Буше. Лицо со шрамом. Кто такой Ги Буше — новый главный тренер «Авангарда»

В ближайшее время «Авангард» съездит в Уфу и Екатеринбург. Эти матчи позволят оценить направление, в котором движется команда. До конца регулярного чемпионата у нее календарь средней степени сложности. В теории такой график должен помочь как следует подвести себя к кубковым матчам. Пока же важно понять, как рутинные процессы повлияют на игроков, когда улягутся эмоции. «Авангард» сделал шаг вперед, но еще не убедил, что его надо бояться.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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