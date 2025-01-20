Прошло слишком мало времени, чтобы записывать омский клуб в фавориты.

«Авангард» наряду с «Локомотивом» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в 2025 году. За полтора месяца, которые прошли с отставки Сергея Звягина, «ястребы» сильно изменились в лучшую сторону. Вместо вопроса о попадании в плей-офф все чаще появляется мысль о том, что команда Ги Буше способна удивить еще больше и забраться весной очень далеко. Предпосылки к этому уже есть.

«Авангард» в пятницу уверенно разобрался с ЦСКА, словно в Омск приехал аутсайдер, и продлил свою победную серию до шести игр. Команда провела самый качественный матч при Буше, показав тот хоккей, к которому должна стремиться на постоянной основе. Есть у «ястребов» и слабые места, но пока их нивелирует коллективная работа. ЦСКА — сильный соперник, которому мало что дали сделать. Ошибки, о которых сказал после игры главный тренер армейцев Илья Воробьев, выросли не на пустом месте.

Однако излишние восторги в середине января совершенно ни к чему. Совсем недавно серию из 11 побед подряд выдал сам ЦСКА, заставив говорить о себе в максимально комплиментарных тонах. Однако от этого ближе к титулу армейцы не стали. Готовность любого претендента проверяется дистанцией. Если в ближайшее время «Авангард» продолжит стабильно выигрывать у серьезных соперников, то мнение о его перспективах может поменяться в лучшую сторону. Пока на его стороне улучшенный эмоциональный фон из-за смены главного тренера и позитивные сдвиги в рабочих процессах.

Игра команды стала более структурированной, хоккеисты дольше выдерживают высокий темп, заметно улучшились действия в меньшинстве, вратарь Никита Серебряков в целом оправдывает ожидания, Наиль Якупов показывает свой лучший хоккей в жизни, неплохо влился в состав Константин Окулов, Рид Буше снова начал забивать и не прочь задержаться в Омске еще как минимум на сезон. На контрасте по сравнению с тем, что было при прошлом тренере, эти изменения кажутся чуть ли не божественным вмешательством. Настолько плохой во всех отношениях выглядела команда при Звягине.

Владимир Ткачев.

А еще у нее помимо текущих достижений есть огромный резерв — главная звезда Владимир Ткачев продолжает восстановление и работает индивидуально. Его возвращение в строй несколько откладывается и переносится на февраль. Сейчас, учитывая игровую форму «Авангарда», в этом нет острой необходимости.

Основной вопрос, стоящий в данный момент, очевиден. Сможет ли команда еще добавить до начала плей-офф? Пока в этом не может быть стопроцентной уверенности. Очевидно, что игроки, привыкнув к требованиям Буше, станут действовать еще лучше в тактическом плане. Хотя приверженность к известной схеме «1-3-1» с акцентом на командную оборону все чаще прослеживается в последних матчах. В то же время сомнительно, что хоккеисты сохранят нынешний кураж и останутся на пике еще пару месяцев. Спад весьма вероятен. Главное — быть максимально готовым в конце марта, когда начнется плей-офф. Текущая форма отношения к будущему не имеет.

В ближайшее время «Авангард» съездит в Уфу и Екатеринбург. Эти матчи позволят оценить направление, в котором движется команда. До конца регулярного чемпионата у нее календарь средней степени сложности. В теории такой график должен помочь как следует подвести себя к кубковым матчам. Пока же важно понять, как рутинные процессы повлияют на игроков, когда улягутся эмоции. «Авангард» сделал шаг вперед, но еще не убедил, что его надо бояться.